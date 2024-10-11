Две плохие и одна хорошая новость для Кремля

В море новостей и белого шума в данный момент можно выделить несколько трендов, а из них две плохие и одну хорошую новость для кремлёвцев.

Первая плохая новость – глобальные южане что-то замышляют без участия одинокого северного придурка. За одиннадцать дней до саммита БРИКС решили вдруг провести в Ашгабаде 11 октября форум поэзии, приурочив его к трёхсотлетию философа и поэта Махтумкули Фраги (1724-1807), оказавшего влияние на формирование литературного туркменского языка. Махтумкули Фраги в Туркменистане – это как в Украине Тарас Шевченко и Леся Украинка вместе взятые плюс Григорий Сковорода. День рождения Фраги неизвестен. Условно им считается 18 мая, который в Туркменистане является праздничным, но не выходным днём.

Форум назвали – "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". На сайте оргкомитета значилось – его участниками будут президенты свыше 10 государств и ряд глав международных организаций – Тюркского совета, ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, ШОС и СНГ. Президентов-участников легко вычислить – это пять государств Центральной Азии, где чтят творчество Фраги. Так как Фраги родился в части Туркменистана, входившей тогда в Персидскую империю, и писал в том числе на фарси, то будет Иран. Однозначно будут тюркоязычные Азербайджан и Турция, очевидно участие Пакистана и Афганистана, а где ШОС – там китайцы и индусы.

Форум поэзии в Ашгабаде явно будет очень представительным собранием. Под него выделили шикарное здание Торгово-промышленной палаты и два лучших отеля. Не сложно догадаться, повестку дня лишь формально задают литературоведы, а реально – политики, и самое интересное будет происходить в кулуарах.

Де-факто это серьёзное собрание, на котором формируется общая позиция государств не только Центральной Азии перед саммитом БРИКС в Казани. Логично, что в Москве офигели от такого разгула многополярности в мире, и на глобальном юге, в частности, и без неё. Ушаков, отвечающий в кремлёвском политбюро за дипломатию, срочно звонил в администрацию президента Туркменистана и просил выдать приглашение на этот вечер поэзии "путину". Уверял, тот с детства чтит творчество Фраги. Говорил, если не выдадут, то РФ применит тактическое ядерное оружие.

Приглашение выдали. Довольный ушаков сообщил об этом не без гордости 8 октября, демонстрируя, что РФ и "путин" не в такой уж и полной изоляции. Но у политтехнологов кремля возникла проблема. Как объяснить росиянцам, почему "путин" срочно летит на вечер поэзии, когда в РФ горит и взрывается, и НАТО у ворот. Вдобавок, озимые не обещаю взойти из-за засухи, из-за чего новый министр сельского хозяйства Оксана Лут призвала просить дождя у св. Ильи, так как в некоторых регионах его не было с апреля.

Поэтому политтехнологи сообщи всем по секрету, что "путин" летит в Ашгабад, так там будет президент Ирана. "Путин" хочет поймать его в коридоре и показать свой новый вариант договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве, с которым в Тегеран летал шойгу.

Кремлёвские политтехнологи продолжают осваивать копи-паст с поездок Зеленского с секретным "Планом победы". ФСБ/КГБ всё больше опускается до уровня КВН. "Путин" тщетно пытается уговорить всего лишь одного президента Ирана, тогда как Зеленский уговаривает всех на свой план. Даже Трамп не имеет ничего против, притом, что у него есть "План победы для Украины" от трёх Майклов-республиканцев и ещё свой.

Вторая плохая новость для кремлёвцев – Джо Байден отменил из-за урагана "Милтон", которого ждут во Флориде с 9 октября, поездку в Германию на Рамштайн и в Анголу, к одному из крупнейших производителей нефти. Для них было бы лучше, если бы Байден съездил и в Германию, и в Анголу.

Реальная причина отмены поездки – ураган "Трамп", а не ураган "Милтон". Флорида колеблющийся штат, а преимущество Харрис перед Трампом в пределе статистической погрешности и есть тенденция к его сокращению. При специфике президентских выборов в США разрыв в 3% ничего не гарантирует. У Хиллари Клинтон статистика была похожей, но в итоге она проиграла Трампу.

Если Байден отменяет поездки, то это означает только одно – на обеих направлениях всё достаточно твёрдо договорено, и партия направляет его для удержания колеблющейся Флориды. Партия может позволить себе это. На выборах в 2000 г. пересчёт голосов между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором был именно во Флориде.

Ураган "Хелен" накрыл Флориду в конце сентября и стал самым разрушительным за 19 лет после урагана "Катрин". Правительство США после "Катрин" рекомендовало иметь дома минимум 200 долларов наличными, а не держать все деньги только на банковских картах. Губернатором во Флориде знаменитый Рон Десантис, одно время собиравшийся выдвинуться в президенты вместо Дональда Трампа. Десантис критиковал Байдена за недостаточную помощь штату после "Хелен", а новый ураган предполагается более мощным. Поэтому Байдену рекомендовали остаться пока в США, чтобы Десантис не развернул ураган "Милтон" в пользу Трампа.

Кремлёвцы ещё до отмены Байденом поездок заподозрили, что он уже сговорился с британцами, немцами и французами дать Украине не только разрешение бить в глубь РФ, но и чем бить. Поэтому предполагали, что приезд Байдена на Рамштайне стал бы лишь формальным оформлением таких договорённостей и, вероятно, непубличным. Кремлёвцы опасаются, что узнают об этих договорённостях лишь когда на мавзолей рухнет красная стена кремля. Ленина из мавзолея тогда однозначно придётся выносить.

Поэтому, чтобы как-то повлиять на Вашингтон в Москве устроили 7 октября интервью лаврова для сверхпопулярного американского журнала "Новости недели" (Newsweek). Не только Такер Карлсон, но и Том О'Коннор из Newsweek спокойно гуляет по Москве. Так как в РФ мало кто читает Newsweek на польском, сербском или английском языках, а российскоязычная версия журнала не выходит с 2010 г., то лаврова отправили 8 октября на "Первый" телеканал пересказать смысл этого интервью и ещё оттуда погрозить США.

Лавров отселе и оттеле одинаково грозил США, если в Кремле узнают, что Белый дом разрешил Украине бить в глубь РФ, то США столкнутся с "опасными последствиями" и получат "ассиметричный" ответ. Он даже позволил себе сказать в российской версии, как это будет выглядеть и сослался на "путина". Лавров изрёк – "Путин говорил о возможных "ассиметричных" поставках оружия россией противникам стран Запада". На следующий день эту ссылку на "путина" в изречении лаврова удалили.

Чего испугались кремлёвцы, не понятно. Слух о возможном подземном испытании в Иране ядерного оружия появился 5 октября за два дня до разглагольствований лаврова. При этом никто уверенно в СМИ не заявлял, что сейсмические толчки в Иране в тот день были именно результатом испытаний, а не землетрясения. Но после слов лаврова могло возникнуть подозрение, что Москва уже передала Ирану ядерное оружие. В таком случае угрозы лаврова теряют всякий смысл, поскольку кремлёвцы сами перешли свою "красную линию" ещё до приезда Байдена на Рамштайн.

В результате кремлёвцы испугались своей болтовни и подчистили лаврова. Бояться есть чего. Кремлёвские боты глумливо называют Байдена не просто "хромой уткой", а уткой подбитой, раненой и т.п. Тупым ботам невдомёк, на что способна эта "раненая утка", зато профессиональные "чекисты" именно этого и опасаются. Когда Байден отменил поездки, то "чекисты" заподозрили, что заговор на глобальном западе против них уже созрел, и подчистили лаврова, дабы не дразнил гусей. Одновременно "чекисты" заметили, что ещё один заговор созревает на глобальном юге, и "путин" летит в Ашгабад разнюхать, что к чему.

В общем, расея в кольце международных заговоров. В этом контексте продвижение её оккупационных войск в Донецкой, Харьковской и Луганской областях уже мало радует кремлёвцев. В кремле погружаются в любимую "чекистами" тему заговоров, а Байден отменой поездок лишь добавил им информации для размышлений.

Есть и хорошая для них новость – партия Орбана заблокировала 8 октября выделение Евросоюзом кредита Украине в 50 млрд. евро. Заблокировала до дня голосования в США. Орбан, однажды сказав, что если бы РФ напала на Венгрию, то он бы не сопротивлялся, старается продемонстрировать Москве, что он готов отдать ей не только Венгрию, но и Украину. Сначала Украину, а потом Венгрию, так как наоборот география не позволяет. Но есть плохая новость для Орбана – Москва отправит мобилизованных украинцев осваивать Венгрию.

Однако, есть подозрение, что Орбан таким способом просто выбивает из "Газпрома" скидку на якобы азербайджанский газ. В мае венгерская госкомпания MVM купила 5% акций в азербайджанском месторождении Шах Дениз. Поведение Орбана наводит на мысль, что газ в Венгрию будет идти по-прежнему из РФ, но не через Украину, а очень кружным путём – через Кавказ, Турцию и Балканы. Орбан хочет переложить расходы за столь длинный транзит на "Газпром", поэтому говорит и делает по мелочи приятные вещи для кремлёвцев. Просто венгерско-азербайджанский заговор за удовольствие состоять в котором кремлёвцам приходится платить.