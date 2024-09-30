Друзья ''иного мира''. Как реагировать Украине на активность Китая?

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и его встречи с Джозефом Байденом, Камалой Гаррис и Дональдом Трампом, на фоне сообщений о решении американского президента провести в октябре встречу в формате "Рамштайн" на уровне лидеров государств фактическое провозглашение "параллельного трека" да называемых миротворческих усилий прошло гораздо менее замеченным – а зря! Ведь попыток Китая навязать свою повестку дня в российско-украинской войне не стоит недооценивать, пишет Виталий Портников для radiosvoboda.org.

Далее текст на языке оригинала

Вже коли перед першим Самітом миру у Швейцарії китайське зовнішньополітичне відомство організувало поїздку свого спеціального представника Лі Хуея по країнах Глобального Півдня із презентацією нових китайських пропозицій щодо завершення війни, це можна було розцінювати як рішення створити цей альтернативний порядок денний.

Згодом Пекін вирішив надати своєму плану міжнародний характер – це коли після переговорів міністра закордонних справ Китаю Ван Ї з радником президента Бразилії Селсо Аморіма китайському плану був наданий характер китайсько-бразильського консенсусу. І от тепер, під час сесії Генеральної асамблеї ООН Ван Ї та Селсо Аморім знову зустрілися, щоб розширити коло прихильників свого "мирного плану".

У дискусії взяли участь представники ще 11 країн Глобального Півдня та пострадянського простору, серед яких можна було побачити дипломатів з Туреччини, Казахстану, Мексики, ПАР та Єгипту. І, як це дивно, але й передбачувано – Угорщини.

Але й така зустріч – тільки початок процесу по створенню платформи "Друзів миру", які мають провести зустріч у ще більш широкому колі. Ну і, звичайно ж, з точки зору МЗС КНР: "Це "не закрита група, а відкрита платформа, вона не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. "Друзі миру" створені заради миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою. "Друзі миру" мають на меті стати об’єктивним і раціональним голосом і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання"

Й це, звичайно ж, "нейтральна" платформа, але її презентацію збираються провести на саміті БРІКС у Казані – тобто на території тієї самої Російської Федерації, яка почала війну проти України. Звісно, кращого місця для демонстрації "нейтралітету" й не вигадаєш!

Але, якщо не іронізувати над цими китайськими зусиллями, важко не помітити, що Пекін дійсно намагається створити іншу платформу діалогу поруч із платформою "Саміту миру". І запропонувати альтернативу країнам Глобального Півдня, які, з одного боку, хотіли б продекларувати свою миролюбність, а з іншого не бажають псувати стосунки з Росією і Китаєм. І такий підхід може спрацювати – хай навіть підхід Китаю і Бразилії президент України критикує з трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН.

Спробу порівняти жертву й агресора

"Я тут не для того, щоб відповісти Зеленському чи Путіну, а просто для того, щоб запропонувати шлях до миру", наголосив на зустрічі майбутніх "Друзів миру" Селсо Аморім. І ця репліка демонструє сутність підходу Китаю і Бразилії, їхню спробу порівняти жертву й агресора щоб світ сприймав і Росію, і Україну як нерозсудливих розбишак, яким просто треба допомогти знайти конструктивний рецепт миру. І, звісно, цю формулу мають виписати посередники, а не хтось з розбишак. Ось вам і форум миру!

При цьому в Китаї продовжують гратися у "нейтралітет" і, маючи особливі стосунки з Москвою, тепер демонструють і готовність до діалогу з Києвом. Під час сесії Генеральної асамблеї ООН Ван Ї виступив на присвяченому Україні засіданні Ради безпеки ООН із нагадуванням про пункти китайсько-бразильського плану, а згодом у кулуарах провів окрему зустріч зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою ну і, звичайно ж, з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Задоволений Сибіга наголосив, що поінформував китайського міністра "про зусилля України з імплементації Формули миру" – але, здається, самого Ван Ї в ці хвилини цікавила зовсім інша формула.