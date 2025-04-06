Дроны-оптовики: как новая технология изменяет ход войны

Беспилотные комплексы на оптоволокне с дистанцией поражения 20 км уже работают на фронте, сообщил главнокомандующий Александр Сырский. Что это меняет, объясняю на плацах.

В небольшом количестве – ничего. Но если их будет много, то получается такая довольно широкая полоса вдоль Линии Боевого Столкновения. Пересечь которую удается далеко не всем.

Тащить по одному на себе, ослику или велосипеде полную загрузку для штурма 15-20 км очень тяжело. А транспорт в этой зоне будет выбиваться тотально. То есть горе наступающим.

Понятно, что в эту игру играют вдвоем. И у противника тоже есть дроны-оптовики. И он тоже их развивает, не сочтите агрессора сборищем идиотов.

Логистика у всех становится настолько опасной лотереей, что специальность "военный водитель" по крутизне обходит штурмовиков. Но логистика и перемещение очень зависят от характера боевых действий. В обороне ты или в наступлении – большая разница.

А стратегически и политически ситуация сейчас такова, что Украина мертвой хваткой вцепилась в сегодняшнюю линию обороны. И держит его. Со своей стороны оккупант пытается любой ценой и без особого успеха выжать нас сразу в нескольких регионах.

Та же Курщина – по словам нашего президента Зеленского, там россияне собрали уже 64 тыс. личного состава Это для этого участка вообще беспрецедентное количество даже в те времена, когда мы были дальше, и ЛБЗ были гораздо более растянуты.

Кроме того, мы видим, что пути оттягивают мирные переговоры. Что он очень ждет, что к осени-зиме его армия все-таки прорвет нашу оборону и оккупирует значительную территорию. Верит и надеется, крыса с больной фантазией.

То есть весенне-летняя кампания для нас выглядит скорее оборонительной, а для Кремля наступательной, несмотря на потери.

И вот здесь эти самые дальние дроны-оптовики в большом количестве могут сыграть ключевую роль. Удавка на шее агрессора. На старой морщинистой шее. И мины, конечно, мины...