Достопримечательности Рима: топ-14 лучших мест для посещения

Рим – исторический город с богатым наследием

От волшебных улиц, наполненных архитектурными чудесами Средневековья и Ренессанса, до атмосферных заведений, которые удивят даже гурманов, столица Италии поражает на каждом шагу, предлагая все аспекты идеального путешествия – от исторических до гастрономических. Подборка лучших мест для посещения в Риме поможет вам спланировать поездку и будет особенно полезна тем, кто открывает это популярное туристическое направление впервые.

Колизей

Иконический римский фасад. Источник: Image Svetoslav Markov/Pixabay Иконический римский фасад. Источник: Image Svetoslav Markov/Pixabay

В Риме, Италия, достопримечательности повсюду, но ничто не символизирует Вечный город так, как знаменитый Амфитеатр Флавиев. История Колизея уходит в 72 году н.э. Веспасиан отдал приказ выстроить это строительное волшебство на местности Золотого дома Нерона на месте не так давно осушенного озера.

Амфитеатр Флавиев получил свое нынешнее название не из-за размеров, а из-за колоссальной золотой статуи, которая стояла неподалеку, но была потеряна для будущих поколений. Впечатляющая арена диаметром почти треть мили могла вместить свыше 50 тысяч человек (по некоторым источникам, до 80 тысяч!) и имела сеть выходов — амиториев, которые позволяли опорожнить Колизей за десять минут. Сегодня эта модель остается основой строительства современных стадионов. Эта топовая достопримечательность Рима должна быть в списке каждого туриста из-за ее исторической ценности и уникальности. Однако Колизей – это не только фон для сувенирных фото, но и одно из самых больших в мире мест массового истребления. Хотя профессиональных гладиаторов часто спасали, большинство рабов, преступников или других несчастных гибли на арене. Кроме людей, на арене сражались животные. По словам Марциала, во время открытия амфитеатра в 80 году н. здесь погибли примерно пять тысяч животных. Кровавое истребление длилось 100 дней.

Римский форум

Эта достопримечательность Рима когда-то была важным центром торговли, бюрократии и права. Форум Романум расположен неподалеку от Колизея и Палатина, который, как полагают, дал начало итальянской столице. Вблизи площади Форума найдены остатки стен и примитивных построек на вершине холма, датируемые восьмым веком до н.э. Легенды говорят, что Ромул жил в одной из хижин. Позже на территории Палатина были построены роскошные дворцы, принадлежавшие элите империи, храмы, базилики, памятники.

На Римском форуме возводились арки для прославления императоров и полководцев. Самая известная из них — Арка Тита, построенная в память о захвате Иерусалима. Этот памятник Италии и Рима, в частности, украшает вход в Форум и расположен на его юго-восточной стороне. Внутри арки можно увидеть невероятный барельеф, изображающий триумфальное шествие римской армии с трофеями.

Историки до сих пор не определились, когда был построен Римский форум. Скорее всего, это произошло во время правления Тарквиния (616–579 гг. до н.э.). Эта достопримечательность Рима когда-то была практически болотом, но его осушили для строительства знаменитого сооружения. Центр общественной жизни не только города, но и всей страны, постепенно приходил в упадок, начиная с восьмого века, а ценные каменные здания разбирались местными жителями для материалов. Когда-то преуспевающая и шумная площадь превратилась в место для выпаса скота. Масштабные раскопки Форума начались в XIX и XX веках, но не все ценные артефакты прошлого сохранились для будущих поколений.

Сикстинская капелла и музеи Ватикана

Искусство на каждом шагу. Источник: Image Oliver Lechner/Pixabay Искусство на каждом шагу. Источник: Image Oliver Lechner/Pixabay

Что бы вы сказали Папе Римскому, если бы встретили его? Скорее всего, поговорить с ним не удастся, но у каждого есть возможность записаться на аудиенцию, которая происходит каждую среду утром. В благоприятную погоду Папа проводит общую встречу на площади Святого Петра. Иначе аудиенция проходит в зале Нерви, аудитории.

Ожидайте, что обзор достопримечательностей Рима будет полон туристов с камерами и католическими прихожанами. После аудиенции вы можете исследовать удивительную базилику Святого Петра, увидеть воочию фрески, созданные Микеланджело в Сикстинской капелле. Также рекомендуем посетить музей Пио-Клементино, чтобы увидеть знаменитые роботы "Лаокоон" и "Аполлон Бельведерский". Кроме того, коллекции Ватиканских галерей включают этрусские надгробия и кусочек Луны, подаренный Никсоном. Среди топовых достопримечательностей Рима, Италия, есть Ватиканская библиотека. Она была основана в 1450 году Папой Николаем V. Коллекция содержит более 100 тысяч средневековых книг и рукописей, а также миллионы других томов. Следует учитывать, что Ватиканская библиотека открыта для специалистов и докторантов, которые должны подать специальную заявку в приемную комиссию.

Пантеон

Места для посещения Рима (Италия) включают Пантеон. Это лучше сохранившееся здание столицы античного периода. Пантеон был построен в 128 году н. по приказу Адриана как храм двенадцати важнейших божеств.

Экстерьер здания остается неизменным и лаконичным, а оригинальные бронзовые двери сохранились в почти идеальном состоянии по сей день. Однако Пантеон особенно поражает внутри. Согласно правилам величайшего римского архитектора Витрувия, диаметр полусферического купола равен высоте всего сооружения и теоретически вмещает полную сферу. Еще одна особенность этого туристического памятника Рима состоит в том, что единственный источник света – круглое отверстие в центре потолка, окулюс, диаметром 30 футов. Пантеон до сих пор является церковью, а также содержит гробницы выдающихся итальянцев, в частности, Витторио Эммануила II, первого короля объединенной Италии, и художника Рафаэля.

Капитолийские музеи

Рим – это город, где Микеланджело питал свое искусство. Капитолийские музеи – старейшая публичная галерея не только в стране, но и в мире. Эта римская туристическая достопримечательность занимает два дворца-близнецы, расположенные с обеих сторон площади Кампидольо, спроектированной Микеланджело. Галереи были открыты для публики в 1734 году благодаря Папе Клименту XII.

Коллекция Капитолийских музеев включает в себя работы Караваджо, Тициана, Веронезе, Тинторетто, а также уникальные статуи гения Бернини. К сожалению, некоторые скульптуры и другие шедевры остались без сопроводительной информации, но посетители могут прослушать исчерпывающий аудиогид. Другие достопримечательности в Риме во время вашего увлекательного и вдохновляющего путешествия включают Национальную галерею старинного искусства, дворец Барберини и галерею Боргезе.

Музей искусства XXI века

MAXXI – одна из лучших достопримечательностей Рима, Италия. Музей искусства XXI века был открыт в 2009 году архитектурным бюро Захи Хадид. Это настоящее произведение искусства как снаружи, так и внутри. Коллекция MAXXI включает работы выдающихся за пределы самых выдающихся современных художников Италии. Также музей регулярно проводит различные мероприятия, посвященные искусству и архитектуре с участием выдающихся мастеров нашего времени.

Санта-Мария-ин-Виа

История этого туристического памятника Рима, Италия, началась в 1286 году, когда камень с рукотворным изображением лица Девы Марии всплыл на поверхность колодца. Позже, по приказу Папы Александра IV, на этом месте была построена прекрасная церковь, и местные жители и многочисленные путешественники до сих пор приходят сюда, чтобы пить чудодейственную воду, которая, как верят, течет из этого древнего колодца. Церковь расположена недалеко от фонтана Треви, вдоль улиц Виа дель Трироне и Виа дель Корсо. Часовня, посвященная Деве Марии, содержит картины итальянских художников XIII века, а также деревянный Распятие XVI века и алтарные изображения Благовещения Кавалера д'Арпино.

Фонтан Треви

Самый известный фонтан в столице Италии. Источник: Image Kitty/Pixabay Самый известный фонтан в столице Италии. Источник: Image Kitty/Pixabay

Туристические достопримечательности Рима невозможно представить без фонтана Треви, вокруг которого всегда можно увидеть шумную толпу, чудом умещающуюся на крошечной площади. Сама скульптура – это впечатляющая сцена, изображающая тритонов, деревья и скалы. Фонтан прославился благодаря шведской актрисе Аните Экберг, которая, одетая в элегантное вечернее платье без бретелей, погрузилась в воду во время съемок легендарной сцены из фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь". Никто не помнит, откуда пошла традиция бросать монеты в фонтан, но каждый приходящий сюда не может устоять перед этим поверьем, чтобы увеличить свои шансы вернуться в Вечный город. Кроме того, все собранные монеты передаются организации Красного Креста в Италии. Монеты собирают раз в неделю, осушая воду и наполняя фонтан снова.

Если вы хотите избежать толпы на одной из ключевых туристических достопримечательностей Рима, приходите сюда утром или, наоборот, позже.

Базилика Святого Петра

Одно из лучших мест для посещения в Риме – базилика Святого Петра. Эта итальянская достопримечательность находится в Ватикане, на левом берегу Тибра. Религиозное сооружение мирового значения было спроектировано знаменитым Бернином. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти проверку безопасности, поэтому очереди могут быть достаточно длинными и утомительными, но ожидание того стоит. Также важно уважать церковь и верующих и одевать соответствующую одежду.

Одна из величайших базилик мира была построена императором Константином. Позже здание неоднократно перестраивалось по приказу верховных иерархов Католической церкви. Строительство нынешней базилики, которую можно увидеть сегодня, было завершено в 1626 году, а процесс строительства длился более столетия. Среди важных реликвий – гробница Святого Петра. Кроме того, Микеланджело участвовал в украшении церкви.

Самый узнаваемый элемент этого знаменитого памятника Рима — купол церкви, который по своим гигантским размерам виден почти из любой точки столицы.

Площадь Испании

Площадь Испании — достопримечательность Рима, Италия, получившая свое название благодаря испанскому посольству в Ватикане. Однако главная достопримечательность этой локации — элегантный каскад лестницы, спускающейся от церкви Тринита-де-Монти. Scalinata di Trinità dei Monti — итальянское название этого архитектурного памятника, который теперь известен как Испанская лестница. У подножия лестницы расположен необычный фонтан в форме лодки, погруженный на уровень земли, спроектированный в 1627 году Джаном Лоренцо Бернини. Лучшее время для посещения одной из лучших достопримечательностей Рима – утро, до прибытия шумных толп туристов.

Санта-Мария-Маджоре

Невозможно представить себе важные места для посещения в Риме без многочисленных религиозных сооружений. Итак, вы обязательно должны увидеть своими глазами одну из величайших церквей страны. Санта-Мария-Маджоре была построена в четвертом веке. Папу того времени посетила Дева Мария в видении и приказала построить здание там, где на следующий день выпадет снег. Несмотря на то, что это произошло в августе, на следующее утро вершина Эсквилинского холма была белой. Именно здесь появилась эта удивительная базилика.

Месса в Санта-Мария-Маджоре проводится ежедневно с пятого столетия. Эта знаменитая достопримечательность Рима – настоящее архитектурное чудо. Три внутренние части базилики длиной 86 метров разделены сорока мраморными колоннами. В XIII веке здесь добавили апсиду, украшенную мозаиками с изображениями сцен из Ветхого и Нового Заветов. Пол инкрустирован камнями разных цветов, и эта работа была выполнена мастерами XII века, приехавшими в Рим из региона озера Комо.

На потолке можно увидеть не только самые старые мозаики, но и первое сияющее золото, прибывшее из Америки в Италию.

Базилика содержит места захоронения двух пап, поэтому это место для паломничества. Следует учитывать, что вход в церковь бесплатный, но вам могут понадобиться несколько евро, чтобы лучше рассмотреть самые важные произведения искусства, в частности, детальные мозаики.

Национальный музей Кастель Сант-Анджело

Кастель Сант-Анджело – знаменитая достопримечательность Рима, построенная в 135 году н.э. Расположенный над Тибром, замок находится недалеко от Ватикана и представляет собой массивное сооружение в форме барабана. На протяжении тысячелетий здание использовалось как крепость и папская резиденция, а в последнее время как национальный музей.

Бастион защищал город от нападений варваров во время правления Аврелиана. Император включил замок Святого Ангела в новую систему обороны, охранявшую подходы к Риму с севера. В Средние века во времена опасности папы бежали сюда через секретный коридор Passetto di Borgo и хранили свои сокровища в замке.

Добраться до крепости можно через пешеходный мост, украшенный статуями ангелов работы Бернини. Пять этажей Кастель Сант-Анджело включают в себя роскошные папские апартаменты, украшенные фресками эпохи Возрождения, большую коллекцию оружия и тюремные камеры. Особого внимания заслуживает терраса на вершине, которая предлагает чрезвычайные виды столицы.

Пинчо

Топ-10 туристических достопримечательностей Рима включают в себя один из старейших садов столицы — Пинчо. Неотъемлемая часть виллы Боргезе, он предлагает великолепные виды на площадь дель Пополо. Первые сады появились здесь в IV веке благодаря семье Пинчи. Современная версия, которую можно увидеть сейчас, была спроектирована итальянским архитектором Джузеппе Валадье по заказу Наполеона. С 1810 по 1819 год сады были реконструированы и оформлены в классическом стиле. Среди достопримечательностей Рима, которые можно увидеть здесь, есть следующие.

В центре садов стоит Обелиск, заказанный императором Адрианом во II веке н. в память его покойного друга Антиноя. Первоначально памятник находился в вилле правителя в Тиволи. Обелиск появился в Пинчо благодаря Папе Пию VII в 1822 году. Водные часы. Уникальный памятник был построен в 1867 году Джованни Эмбриако как экспонат на Всемирной выставке Экспо того же года. Позже, в 1872 году, другая модель водяных часов, orologio ad acqua, была установлена в садах Пинчо на Виале дель Оролоджо.

Каждый день туристы приходят сюда, чтобы подняться на смотровую площадку, откуда идеально видны Ватикан и купол собора Святого Петра, сияющий золотом на закате. Если этих видов недостаточно, рекомендуем посетить ресторан Casina Valadier, расположенный вблизи Пинчо.

Площадь Навона

Среди достопримечательностей в Риме — площадь Навона. Площадь, отражающая характерный барочный стиль, до сих пор имеет черты, типичные для стадиона, построенного здесь императором Домицианом. В Средневековье эта локация использовалась для фестивалей, конной гонки и т.д. Позже стадион был перестроен Борромини в барочную площадь.

Известный итальянский архитектор также спроектировал ряд сакральных построек, дворцов и, в частности, церковь Сант-Аньезе, расположенную на западной стороне площади Навона. Фасад базилики, купол и колокольня отражают иррациональный и экспрессивный характер Борромини: переплетение выпуклых и вогнутых поверхностей, венки, фронтоны и колонны создают единственный необычный дизайн. В крипте церкви можно увидеть работу "Чудо Святой Агнессы" (1653) Алессандро Альгарди, а также остатки древнего мозаичного пола. Сант-Аньезе — это здание барокко, которое стало образцом для многих других сакральных сооружений не только в Италии, но и в других странах.

Несмотря на то, что площадь Навона и окружающие фасады спроектировал Борромини, центральной достопримечательностью и топовой достопримечательностью Рима есть творение его соперника Бернини. Барочный фонтан Четырех рек представляет четыре реки, которые считались самыми большими на каждом континенте того времени. Четыре разных фигуры, расположенные вокруг бассейна, представляют Ганг, Нил, Рио-де-ла-Плата и Дунай. Памятник также украшен изображениями растений и животных, представляющих соответствующие регионы.

Среди других лучших достопримечательностей Рима на площади — фонтан Нептуна XIX века, украшенный фигурой Нептуна, и фонтан Мавра XVI века, расположенный перед дворцом Памфили.

Сегодня площадь Навона ежедневно заполнена туристами, музыкантами, уличными художниками и местными жителями, а зимой здесь проходит один из самых лучших рождественских рынков столицы.

Еще одна римская достопримечательность — церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези, расположенная между Пантеоном и площадью Навона. Здесь можно увидеть три важных работы Караваджо конца XVI века, в частности "Призвание святого Матфея". Кроме картин, интерьер церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези заслуживает внимания, в частности инкрустированный мраморный пол и изысканный потолок.