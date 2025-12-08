Дональд Трамп в ноябре похоже очень сильно ''удружил'' Путину

Обвал налоговой цены нефти в России в ноябре до 44,87 долларов

"Друг путина", он же "агент Краснов", он же "Гешефтный дипломат", )) он же Президент США Дональд Трам в ноябре похоже очень сильно "удружил" путину.

Налоговая цена на российскую нефть (т.е. цена, с которой начисляется ресурсный налог в РФ) просто рухнула с 53,67 долларов США в октябре до 44,87 в ноябре. По факту это исторический минимум за всю историю наблюдений после включения в расчет "налоговой" цены российского сорта нефти ESPO.

При этом в течение ноября brent продолжала торговаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

Такого гигантского дисконта цены российской нефти до brent в процентах еще не было никогда в истории, даже до изменения методики расчета налоговой цены в России. Одна из основных причин – это санкции США против Роснефти и Лукойла, подкрепленные санкциями ЕС, а также очень точными "санкциями" Украины по российским НПЗ и нефтяной инфраструктуре.

Командная работа США-ЕС и Украины по сути продемонстрировала свою эффективность и вызвала истерику в Кремле. Впрочем, ситуация все еще далека от победной победы.

Из плюсов

1. Падение "налоговой" цен на нефть в ноябре продемонстрировало сильный психологический эффект и вызвало истерику у самого путина, который начал угрожать в ответ на удары по нефтяным терминалам России в черном море. Впрочем, Мир наконец-то узнал, что российская нефть может быть ниже 45 долларов при цене brent 65 долларов за баррель. Думаю, это станет вдохновением для авторов новых санкций.

2. Падение "налоговой" цены нефти в России всегда ведет к снижению НДС, налога на прибыль и других налогов нефтяных компаний. Так что прогнозируемо мы увидим очень сложный декабрь в России. Основная сложность для России сегодня – закрыть 2025 финансовый год. Закрыть его без эмиссии уже не получится, а провал цен на нефть в ноябре вообще может сорвать планы на декабрь.

Из минусов

Минус для Мира в этой ситуации только один. Несмотря на то, что налоговая цена сильно снизилась, в ноябре нефте-газовые доходы России не упали ниже 500 млрд рублей, как это было в июне этого года. Понятно, что основной эффект от снижения цены России ожидает в декабре, однако если его не продлить дальше, то бюджет России получит очередную ежеквартальную инъекцию от повышенного ресурсного налога. Уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ в первом месяце нового квартала постоянно растет (на графике завышенные отчисления обведены кругом).

Так что очень желательно, чтобы низкая налоговая цена продержалась 3-4 месяца, тогда Минфину России уже в первом квартале придется снова переписывать свой бюджет, а армии, бизнесу и населению объяснять – "грошей нет, но вы держитесь!".