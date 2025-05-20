Доломитовые Альпы: Топ-8 отелей с акцентом на оздоровление и духовное восстановление для гостей

Доломитовые Альпы – это "кусочек рая на Земле", расположенный в сказочной Италии. Созерцая его пейзажи с величественными горами, пышными лесами и изумрудными долинами невозможно не восхищаться. Этот регион, также известный как Южный Тироль, хранит первозданную красоту альпийских лесов и лугов. Местные деревни, такие как Кортина-д'Ампеццо, Ортизеи и Бриксен, обладают магической атмосферой, уникальной для этих краев.

Южный Тироль считается одним из главных горнолыжных курортов Европы, с потрясающими трассами как для начинающих, так и опытных любителей снега.

Если вы планируете путешествие в этот соблазнительный регион, стоит ознакомиться с лучшими отелями Доломитовых Альп, гармонично сочетающими эксклюзивный уровень сервиса, комфортное проживание и роскошные удобства.

В этой статье мы хотим рассказать о шикарных гостиницах Южного Тироля со стильными номерами и просторными бассейнами, роскошными спа-зонами и ресторанами с великолепной кухней. Здесь акцент делается на приготовлении сочных деликатесов средиземноморской и альпийской кухни из натурального мяса и молока, свежих овощей и трав. Роскошным дополнением к королевским обедам и ужинам является ароматное вино из широкого алкогольного ассортимента.

Южный Тироль очаровывает путешественников живописными видами. Источник: Pixels Южный Тироль очаровывает путешественников живописными видами. Источник: Pixels

Путешественников привлекает богатое разнообразие активностей в регионе: от романтических походов до катания на лыжах по белым горным склонам. Так что устраивайтесь удобнее – наше виртуальное путешествие начинается.

Anders Suites

Первое место, куда мы хотим вас пригласить, – это отличный отель в Доломитовых Альпах, Италия, под названием Anders Suites. Это заведение стало логическим продолжением гостиницы Aurora, которая открылась еще в прошлом веке. Отель с 50 номерами был искусно отреставрирован Андреасом Платтнером. Это заведение принадлежало его родителям, поэтому новый владелец вложил в эту семейную "жемчужину" всю свою душу и энергию.

Сегодня гостям предлагают семь роскошных люксов, в которых сочетаются сдержанный уют и королевская роскошь. Именно благодаря этой комбинации путешественники чувствуют себя максимально комфортно и расслабленно.

Фасад заведения с преобладанием изумрудных и бежевых тонов тонко передает шарм окрестных пейзажей. Интерьеры отеля отличаются мебелью из елового дерева без отделки и бетонными полами, что удачно подчеркивают доминирующее величие горных хребтов.

Чтобы почувствовать магию топовой гостиницы Доломитовых Альп, представьте треск огня на фоне вечерней тишины под бездонным звездным небом. Возле горящих веток так приятно наслаждаться мастерски приготовленным мясом или рыбой и ароматными закусками с чашкой горячего кофе или бокалом волшебного вина. Это идеальная зона для душевных озарений и переосмысления жизненных ценностей в живописной местности Альп.

Что еще интереснее, владелец отеля также выступает талантливым шеф-поваром, досконально разбирающимся в приготовлении мясных деликатесов, изысканных десертов и полезных напитков. Утром его можно найти в саду отеля, где он ухаживает за свежими овощами и пряными травами.

Шеф-повар бережно хранит традиции южнотирольской кухни и олицетворяет их в приготовлении пикантных шедевров кулинарного искусства. Гости в восторге не только от изысканного вкуса блюд, но и их необычной подачи.

1477 Reichhalter

1477 Reichhalter предлагает изысканное гурманское меню. Источник: Pixels 1477 Reichhalter предлагает изысканное гурманское меню. Источник: Pixels

Южный Тироль славится не только потрясающими пейзажами, но и старыми отелями, бережно хранящими тайны красочной местности, пропитанной ароматами луговых трав. Мы не могли обойти одну из известных гостиниц Доломитовых Альп с благородным названием 1477 года Reichhalter. Давайте скорее узнаем, что происходит за массивными стенами этого заведения.

В отеле всего восемь номеров, поэтому, если вы хотите его посетить, лучше бронировать проживание заранее. Его особенностью является деревенская атмосфера в стиле добротных загородных домов. Утром весь дом наполняется ароматами хрустящего хлеба, а длинные деревянные столы украшают букетами свежесрезанных полевых растений.

Искусные кулинары Андреас Хайниш и Мартина Миттерхофер предлагают гостям разнообразное меню с множеством блюд из сезонных и экзотических продуктов. Большое внимание уделяется гастрономическим экспериментам с неожиданными комбинациями ингредиентов.

Гости заведения имеют доступ к роскошным омолаживающим процедурам спа-центра соседней партнерской гостиницы Schwarzschmied, что добавляет заведению еще несколько звезд.

Hotel Saltus, Альто-Адидже

В топ-10 гостиниц Доломитовых Альп, Италия, входит Saltus, шикарное заведение в экостиле. Он расположен в живописной местности Сан-Дженезио с потрясающими пейзажами. Отель с 26 уютными номерами спроектировали три романтичных женщины – Хевадж и ее две дочери Надя и Клаудия Мумельтер. Saltus открылся в 2019 году, и с тех пор здесь приветствуются следующие концепции:

Экологические материалы – качественная древесина, крепкий камень и пластичная глина – преимущественно используются для обустройства пространств. Их идеально разбавляют насыщенные изумрудные, серые и пепельно-розовые оттенки элементов обстановки, наполняя комнаты яркими акцентами.

– качественная древесина, крепкий камень и пластичная глина – преимущественно используются для обустройства пространств. Их идеально разбавляют насыщенные изумрудные, серые и пепельно-розовые оттенки элементов обстановки, наполняя комнаты яркими акцентами. Панорамные окна являются необходимым компонентом номера, благодаря которому внешнее пространство плавно переходит во внутреннее.

являются необходимым компонентом номера, благодаря которому внешнее пространство плавно переходит во внутреннее. Отель уделяет большое внимание здоровой пище с блюдами из свежих овощей и натуральных фермерских продуктов.

Оздоровительные процедуры, медитативные практики и занятия йогой на открытом воздухе отлично поддерживают тему обновления. Они помогают гостям укрепить иммунитет и добиться нового духовного уровня.

В отеле есть спа-зона с паровыми банями и саунами, а также уютное пространство для отдыха в тени пышных деревьев. Одним из экзотических предложений отеля является поход по местным пейзажам с купанием в кристально чистом озере, окруженном густыми альпийскими лесами.

Hotel Schgaguler

Следующий отличный отель в Доломитовых Альпах с аутентичной атмосферой называется Schgaguler. В своей "прошлой жизни" это было классическое место для семейного отдыха, пока к делу не приобщились креативные братья Петер и Тобиас Шгагулер.

Они реализовали крутой проект с привлекательным фасадом и тремя функциональными блоками с 8 просторными спальнями. С них открываются невероятные виды на острые вершины Альп с молочно-белыми снежными шапками.

Размещение в Schgaguler имеет четкую скандинавскую тему с домашним теплом и минималистическим дизайном интерьера. Деревянные стены щедро "делятся" положительной энергией с путешественниками, а кресла от датской компании Carl Hansen & Søn помогают ощутить все преимущества загородных интерьеров альпийского региона.

Аппетитные ужины подаются в приветливом ресторане с интимной атмосферой, которая способствует душевным разговорам с приятными собеседниками.

Rosapetra, Кортина

Еще одна сияющая "жемчужина" Доломитовых Альп – гостиница Rosapetra, которая величественно расположилась в Кортина-д'Ампеццо. Недаром эту локацию выбрали для Олимпийских игр в 2026 году. Местность украшают не только величественные горные хребты, но и голубые озера с прозрачной водой, включая Лаго ди Мизурин и Лаго ди Брайес.

Прекрасный отель Доломитовых Альп, оформленный в стиле загородного коттеджа, предлагает 33 комфортных номера с практичными интерьерами. Здесь есть отличный тренажерный зал и оздоровительный комплекс для гостей с ледяными водопадами, саунами и огромным бассейном с серебристой водной гладью.

Forestis Dolomites

Одна из лучших гостиниц Доломитовых Альп, которая называется Forestis, отличается приятной атмосферой единения с божественной природой. Как шикарный бонус, его гости получают увлекательные виды на величественные горы Плозе.

Попав сюда, путешественники сразу ощущают целебную энергию хвойных лесов и горных массивов. Это своеобразная оболочка для роскошного отдыха со здоровым сбалансированным питанием и мощным акцентом на восстановление гостей.

Гости Forestis наслаждаются панорамными видами на горы и долины. Источник: Pixels Гости Forestis наслаждаются панорамными видами на горы и долины. Источник: Pixels

Талантливый архитектор Армин Садер успешно воплотил свои планы, спроектировав отель с панорамным остеклением, а также оригинальным внешним и внутренним убранством заведения. Пентхаусы и премиум номера имеют четкие вертикальные линии, которые ассоциируются с высокими соснами. Металлические и стеклянные декоративные элементы органически встроены в интерьеры комфортных спален.

Тема здорового отношения к жизни логически продолжается кухней топовой гостиницы Доломитовых Альп под руководством крутого шеф-повара Роланда Лампрехта. Он мастерски готовит ароматные альпийские и международные блюда из органических фермерских продуктов и свежих овощей местных угодий.

Профессиональные мастера спа-центра Forestis Dolomites используют натуральные эфирные масла с лечебными свойствами, чтобы помочь вам полностью расслабиться или, наоборот, зарядиться энергией.

Hotel La Perla

Известная гостиница Доломитовых Альп получила изысканное название La Perla не зря. Он оформлен в духе элегантного загородного поместья в живописной местности Корвара в Альта-Бадии. Просторные номера заботливо созданы с теплой аурой благодаря использованию деревянных панелей и винтажных элементов интерьера.

Милые безделушки в виде букетов свежих цветов помогают создать особое романтическое настроение для отдыхающих. Здесь можно найти такие оригинальные элементы декора, как антикварные пишущие машинки и полированные пивные кружки с милыми узорами.

Шеф-повара ресторанов при составлении меню предпочитают здоровые блюда из свежих фермерских продуктов. Один из них, под руководством Симоне Кантафио, имеет звезду Мишлен. Здесь подают удивительную альпийскую кухню, гармонизирующую кулинарный опыт нескольких европейских стран.

Hotel Fanes

Одно из лучших мест для проживания в Доломитовых Альпах – шикарный отель Fanes, занимающий уютное место в коммуне Сан-Кассиано. Роскошные спальни в главном корпусе и двухэтажное шале с индивидуальными саунами с любовью подготовлены для путешественников.

Оздоровительная программа для гостей включает в себя спа-центр с паровыми процедурами, турецким хамамом и массажами в гидромассажных ваннах.

Для активного досуга идеально подходят походы по равнинной и горной местности. По желанию можно посетить оленьий парк в Paraciora Sompunt Badia или классическое ранчо.

В зимний сезон гости получают щедрую дозу адреналина на умопомрачительных склонах курорта Dolomiti Superski, расположенного в пешей доступности от отеля. После фантастического катания на лыжах гости получают удовольствие от меню ресторана St. Hubertus, который много лет предлагает широкий ассортимент деликатесов. Hubertus с годами доказал свой высокий статус.

Сегодня мы прогулялись по лучшим отелям Доломитовых Альп, Италия. Составляя описания, мы старались уделить больше внимания интерьерам, кухням гостиниц и их оздоровительным программам. Отели Южного Тироля отличаются альпийским гостеприимством, типичным для жителей этой сказочной местности, и вы всегда можете убедиться в этом сами.