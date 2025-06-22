Дипломатического выхода на самом деле нет. Льву придется служить

Когда я узнал, что операция Израиля против Ирана получила романтично-библейское название "Восходящий Лев", то почему-то вспомнил не Библию, а совсем другого Льва – сына и литературного героя известного израильского писателя Этгара Керета.

Когда Лев был еще младенцем, отец, выгуливая его в одном из парков Тель-Авива, был поражен словами матери другого младенца. Она спросила, будет ли Лев служить в армии, когда вырастет, и категорически заявила, что ее сын служить не будет. Удивленный писатель рассказал об этом жене, и она не менее спокойно подтвердила: да, это обычный разговор среди молодых мам в этом парке, и она тоже не хочет, чтобы их сын проходил военную службу. Хотя сама жена писателя Шира Гефен, известная израильская актриса и режиссер, проходила срочную службу, как и большинство израильских женщин.

Керет – не консерватор. Он либерал, который можно увидеть на каждой антивоенной демонстрации. Но он был поражен реакцией жены и напомнил, в какой стране они живут. Мать Льва ответила, что все политики дипломатическим путем должны решить вопросы войны и мира – желательно до того, как их сын повзрослеет.

Эта реакция мне очень напоминает реакцию части украинского общества, которая уже много лет не может понять: почему власть не способна дипломатически разрешить конфликт с Россией? Убедить Путина, что Украина не представляет угрозы, что мы просто хотим, чтобы Россия от нас "отцепилась", может и пожертвовать территориями. Но Путин и не считает нас угрозой – он считает нас утраченным фрагментом империи, который нужно вернуть.

Казалось бы, в Израиле люди должны быть более реалистичными, чем здесь. Враги Израиля никогда не скрывали своих намерений – не сосуществования, а уничтожения. Израиль не имеет дело с государствами, желающими дипломатии. Он имеет дело с режимами, не признающими за ним элементарного права на существование, воюющими даже не с враждебным государством, а с оккупантами и поселенцами, которые само слово Израиль не употребляют или берут в кавычки. Ну и почему нельзя по "оккупантам" ударить даже ядерным оружием?

Какой политик может договориться с теми, чья цель – уничтожение существования еврейского народа на этой земле? Разве что – на время отложить войну. Это же логика Холокоста: если враг говорит, что хочет тебя убить, он не шутит.

Украинцам тоже тяжело это принять, понять, что Россия не признает само право украинцев на государственность. Путин может говорить о нашей "независимости" – но в следующем предложении напомнит: "Украина – наша". Какой смысл и о чем тогда можно договариваться с отказывающими тебе в праве на существование?

Украинцы верят в возможность договоренностей даже больше, чем израильтяне. Может быть, потому, что жили в одном государстве с россиянами – и никаких трагедий на их памяти не происходило, даже о Голодоморе как о целенаправленном этническом истреблении стали говорить на государственном уровне только в последние десятилетия. Что может с обычным человеком произойти даже в случае русской оккупации? Смена флага? Языки? И это при том, что огромное количество людей продолжает общаться по-русски даже теперь… А трагедии типа Бучи пытаются вытеснить из сознания, чтобы не осознать неумолимую реальность.

Мои прадедушки и прабабушка вместе с младшей сестрой бабушки погибли во время Холокоста в Каменце Черкасской области, как и миллионы евреев по всей Европе. Но у них был шанс эвакуироваться – шанс, которого многие не получили. Прадед не воспользовался им: он не верил, что немцы изменились. Во время Первой мировой они не совершали зверств. К советской пропаганде он относился с подозрением, газетам не верил – а кто бы поверил из свидетелей Голодомора, который черной бурей прокатился и через их городок? Умолял бабушку остаться хотя бы до рождения ребенка. Но она – менее доверчивая или просто советская – уехала. И именно поэтому моя мать родилась в эвакуационном влечении, которое шло в Казахстан. Именно поэтому я могу сегодня это написать.

Этот опыт позволяет мне напомнить: россияне тоже изменились. И сделали свои выводы, вполне логичные. Если дать украинцам шанс выжить – они уединятся. Единственный способ этому помешать – уничтожить не только государство, но и народ. Активных – убить или выгнать. Остальные – русифицировать, расселить по России, заставить забыть, кем они были. Это не так уж отличается от логики врагов Израиля.

Так что дипломатического выхода на самом деле нет. Льву придется служить. И Левку тоже. И их детям и внукам. Потому что единственный способ выжить – лишить врага мощи. Может быть, ты не сможешь его победить окончательно. Но должен сделать так, чтобы он не мог перепрыгнуть через твой забор.

Потому что если ты живешь рядом с змеей, то должен быть Львом. Не тем, что "не служит", а тем, что "восходящий".