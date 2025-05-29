Дешевые альтернативы популярным достопримечательностям: как спланировать бюджетное и увлекательное путешествие

Планируя посетить самые известные достопримечательности и туристические места, следует понимать, что популярные среди путешественников локации требуют значительных затрат. Но не всегда самое известное незаменимо. Вы можете открыть другую сторону путешествия, выбирая более дешевые альтернативы популярным туристическим объектам, и при этом существенно сэкономить.

Дорогое – не всегда лучшее

Совместите гастротур с изучением местной культуры вместо ужина в дорогом ресторане. Источник: Image user32212/Pixabay Совместите гастротур с изучением местной культуры вместо ужина в дорогом ресторане. Источник: Image user32212/Pixabay

Дешевая альтернатива дорогим развлечениям не означает, что вы получите худший опыт. Часто такие варианты более уникальны и незабываемы, чем протоптанные туристами маршруты. Это также способ глубже погрузиться в местную культуру и традиции, лучше исследовать окружение и сформировать более подробное представление о выбранном месте путешествия.

Существует множество отличных туров, которые позволяют получить персонализированный опыт путешествия, но стоят значительно дешевле, чем популярные маршруты. Например, Trip.com предлагает информацию о достопримечательностях, которые можно использовать для замены дорогих развлечений более дешевыми, но не менее увлекательными альтернативами.

Чем заменить популярные маршруты? Гастрономический тур в Италии

Популярным направлением в Европе для гастрономических удовольствий является Италия. Нельзя сказать, что вы побывали в этой стране, если не насладились удивительной итальянской кухней. Да, это очень вкусно, очень популярно и так же дорого. Например, оригинальный ужин из пяти блюд в итальянском ресторане будет стоить около $300 на человека. Вы можете отправиться в целый гастрономический тур по району Трастевере за $120 на человека, который включает многочисленные дегустации в любимых местных заведениях.

Художественный тур в Париже

Париж всемирно известен своими достопримечательностями, и музеи занимают почетное место среди них. Полноценное посещение Лувра или музея Орсе возможно во время VIP-тура, но такое удовольствие стоит $226. Есть более выгодная и нестандартная альтернатива этим знаменитым памяткам. Вместо этого вы можете заказать тур с художником в районе Бельвиль. Вы познакомитесь со стрит-артом и полюбуетесь муралами всего за $39.50 на человека.

Путешествие по Темзе в Лондоне

Вам не обязательно бронировать дорогой круиз, чтобы увидеть достопримечательности Лондона из воды. Источник: Image Dimitris Vetsikas/Pixabay Вам не обязательно бронировать дорогой круиз, чтобы увидеть достопримечательности Лондона из воды. Источник: Image Dimitris Vetsikas/Pixabay

Одним из must-do в Лондоне является круиз извилистой Темзой. Такой круиз с ужином стоит $159. Вы можете заменить его, забронировав место на скоростной надувной лодке. Вы проплываете тот же маршрут и видите те же достопримечательности – здание Парламента, театр "Глобус" Шекспира, колесо обзора London Eye и многое другое, но тратите только $70 на человека. При этом часть маршрута будет проходить на высоких скоростях с крутыми поворотами, так что поклонникам острых ощущений этот вариант понравится даже больше.

Снорклинг на Оаху, США

В США также много интересных достопримечательностей и популярных маршрутов для путешествий, для которых можно найти выгодную альтернативу. Например, туристы любят остров Оаху за подводное плавание, но частный тур по снорклингу на яхте стоит $1956 за группу. Однако есть более экономичные, но не менее впечатляющие экскурсии по снорклингу, например, Turtle Canyons из Вайкики. Вы потратите $85 на человека, но сможете полюбоваться поразительной морской жизнью, увидеть дельфинов и летучих рыб, а зимой – горбатых китов. Согласитесь, такая дешевая альтернатива популярным достопримечательностям не менее впечатляющая.