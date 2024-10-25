Деньги не пахнут: как Россия зарабатывает на теневом флоте

Як ви вважаєте, українські чиновники теж у долі?

За останні два тижні російський тіньовий флот приніс путін ще $2,6 млрд від експорту нафти (як йому особисто, так і до бюджету Росії з якого фінансується вбивство українців)

Нагадаю, що 2,6 млрд євро це:

- 433 танки Т-90 або

- 22 тис БТР "Тигр" або

- 870 ракет Іскандер або

- 7 підводних човнів Б-237 "Ростов-на-Дону"

І поки ми воюємо, втрачаємо кожен день своїх найкращих людей Україна (як держава) ігнорує факт існування тіньового флоту, ані санкцій, ані кримінальних справ за фінансування тероризму не запускає.

На відміну від бритів.

Тиждень тому Великобританія запровадила найбільший на сьогоднішній день пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів путіна. http://surl.li/acfrqs

Запроваджено нові санкції проти 18 російських нафтових танкерів та 4 танкерів для перевезення зрідженого природного газу — це найбільша на сьогоднішній день санкційна акція проти тіньового флоту путіна.

США та Канада приєдналися до "Заклику до дії" тіньового флоту, з яким у липні виступив прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер, внаслідок чого загальна кількість тих, хто підписав, досягла 47 (!)

(України серед них немає)

Під санкції британців потрапили судна:

- NS BORA (IMO 9412335)

- ATLAS (IMO 9413573)

- MOSKOVSKY PROSPECT (IMO 9511521)

- NS ARCTIC (IMO 9413547)

- CALLISTO (IMO 9299692)

- SCF BAIKAL (IMO 9422457)

- SCF SAMOTLOR (IMO 9421972)

- SUVOROVSKY PROSPECT (IMO 9522324)

- EASTERN PEARL (IMO 9285859)

- KUDOS STARS (IMO 9288710)

- SEA FIDELITY (IMO 9285835)

- STRATOS AURORA (IMO 9288708)

- TURBO VOYAGER (IMO 9299898)

- AZURE CELESTE (IMO 9288722)

- VARUNA (IMO 9332810)

- SAI BABA (IMO 9321691)

- ARTEMIS (IMO 9317949)

- ANTAEUS (IMO 9299733)

- MARSHAL VASILEVSKIY (IMO 9778313)

- VELIKIY NOVGOROD (IMO 9630004)

- MULAN (IMO 9864837)

- EVEREST ENERGY (IMO 9243148)

- RUSGAZDOBYCHA JSC

Що характерно. Не всім європейцям санкції до душі. Дивиться за маніпуляціямі.

росія у 2023 році наростила до 78% частку експорту своєї нафти двом партнерам по БРІКС - Індії та Китаю - проти 32% у 2021 році, йдеться у доповіді "Енергія БРІКС+: двигун нового світового порядку"

Постачання нафти з росії до Індії в 2023 році зросли у 18 разів порівняно з 2021 роком (з 4,5 до 82 млн тонн), а до Китаю - на третину (з 80 до 107 млн ​​тонн)

Водночас (!) утричі (з 12 до 36 млн тонн) зросли постачання нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи (!), зазначається у доповіді клубу "Валдай" http://surl.li/mzhnch

Гроші не пахнуть?

Туреччина з Азербайджаном знову не стоять осторонь (ви пам'ятаєте, раніше писав, що левова частка судів тіньового флоту належить громадянам Азербайджану, частина яких близька до керівництва країни)

У першій половині 2024 року Туреччина піднялася з 14-го місця у списку найбільших покупців російської сирої нафти до третього за величиною імпортера.

За той же період три турецькі НПЗ використали російську сиру нафту на суму 1,2 млрд євро для виробництва нафтопродуктів, які потім імпортуються країнами G7+.

Імпорт очищених нафтопродуктів із турецьких НПЗ STAR (!), Tupras Izmit та Tupras Aliaga Izmir приніс Кремлю близько 750 млн євро податкових надходжень для фінансування його жорстокої війни в Україні.

208 танкерів експортували сиру нафту та нафтопродукти з російських портів Чорного моря у серпні 2024 року

Загальний обсяг перевезених вантажів склав близько 13 млн. тонн, у тому числі 4,2 ​​млн. тонн (33 танкери) млн. тонн російської сирої нафти, 5,2 млн. тонн казахстанської сирої нафти КТК (39 танкерів) і 3,6 млн. тонн російських нафтопродуктів. 136 танкерів) http://surl.li/bhpygx

Важливий коментар:

НПЗ STAR, розташований у Туреччині, на 100% належить азербаджанському SOCAR, який заявляв раніше, що з 2022 року не купує нафту з росії. http://surl.li/jltftu

Нафтопереробний завод STAR забезпечує 25% нафтопереробки Туреччини.

Як бачимо, заробіток на російській нафті подобається всім.

і Аербайджану (цим займається державна компанія). І Туреччини. І ЄС, і навіть США.

Брити зайняли принципову позицію і продовжують санкції, а Україна, яка щодня зазнає сотні атак на полі бою, ракетним атакам... не помічає тіньовий флот.

Як вважаєте, це випадковість? Безладність? Неуважність.

Або...???

Блокування через санкції, порушення кримінальних справ щодо фінансування тероризму проти бенефіціарів цих судів це: (!) економічна перемога над путіним та наближення "Плану Перемоги".

Невже немає мети перемогти?

Чи залишаєтся надія лише на ГУР та СБУ, які навчилися накладати свої "персональні" санкції?

Читайте, робіть висновки, поширюйте!