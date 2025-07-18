'Демобилизации не будет, будет только ротация'. Как его организовать?

РОТАЦИЯ. КАК ЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ?

Зеленский сказал, что демобилизации не будет, будет только ротация. Это горькая правда.

Горькая правда заключается в том, что Россия собирается воевать с нами "вечно" (цитата Владимира Мединского, помощника президента РФ, 16 мая 2025 года).

Но без паники. Справимся. За нами много свободных людей и богатых правительств. У нас самих полно сил. Чтобы было ума эти силы задействовать.

Нам "всего только" нужно приспособить армию и страну к долгосрочной войне. Раньше мы даже не пытались, так что если мы этим займемся, нам сразу станет легче.

Например, нам нужно публично и громко ответить на вопрос — сколько мы ожидаем времени службы от среднего мобилизованного?

Мы серьезно считаем, что как требуют нынешние правила, этот человек должен воевать на фронте постоянно, а если перемещаться временно в тыл, то жить в режиме трудовой колонии?

Кто вообще имеет примеры восстановления из-за такого "восстановления"?

Может лучше — год через год на фронте, два через два? Полгода через полгода?

Ага, людей не хватает?

А 107 тысяч СЗЧ за текущий год? Это сколько европейских армий у нас только с нового года убежало?

А кто вообще этих людей преследует по закону?

А, да, оказывается, вы считаете, что это не преступление? Тогда ЧТО ЭТО?

Если СВЧшники не трусы и не предатели, если они действительно не виноваты, что не могут служить в своих частях — то какая, черт возьми, самая популярная ПРИЧИНА?

А кто-то усердно разбирался, почему так? Проводил реальную аналитику, а не бумажные "расследования"? Наказывал, к примеру, тех, кто в тупик посылал людей на смерть? Много ли мы слышали таких наказаний?

Ах, вы говорите, большинство СЗЧ — трусы и предатели? Они совершили тяжкое преступление?

Тогда почему только в 3.3% сообщено о подозрении (но это еще не решение суда первой инстанции)?

На что мы рассчитываем вообще? Каким образом с такими подходами мы собираемся держать армию кучи? Еще раз говорю – 107 тысяч СЗЧ только за полгода. Приблизительно как армия Испании. Второе полугодие ожидаем армию Италии.

А на 2026 год? По моим ощущениям, на фронте реально воюет тысяч 400, так что к 2027 году сбежит именно такая цифра. Наступит ли вообще для нас 2027 год?

Словом, пришел новый министр, так что давайте садиться и думать, как это все поменять, как построить армию, что сохранит государственность. Хватит надеяться на "дипломатические усилия", солдат нам в виде военной помощи никто не пришлет Новой почтой, нам нужно все придумать САМЫМ. Повторюсь — у страны есть человеческий ресурс, есть большие силы. Просто нужно не жить во лжи.