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Война в Украине

"Демобилизации не будет, будет только ротация". Как его организовать?

Игорь Луценко

'Демобилизации не будет, будет только ротация'. Как его организовать?
''Демобилизации не будет, будет только ротация''. Как его организовать?

РОТАЦИЯ. КАК ЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ?

Зеленский сказал, что демобилизации не будет, будет только ротация. Это горькая правда.

Горькая правда заключается в том, что Россия собирается воевать с нами "вечно" (цитата Владимира Мединского, помощника президента РФ, 16 мая 2025 года).

Но без паники. Справимся. За нами много свободных людей и богатых правительств. У нас самих полно сил. Чтобы было ума эти силы задействовать.

Нам "всего только" нужно приспособить армию и страну к долгосрочной войне. Раньше мы даже не пытались, так что если мы этим займемся, нам сразу станет легче.

Например, нам нужно публично и громко ответить на вопрос — сколько мы ожидаем времени службы от среднего мобилизованного?

Мы серьезно считаем, что как требуют нынешние правила, этот человек должен воевать на фронте постоянно, а если перемещаться временно в тыл, то жить в режиме трудовой колонии?

Кто вообще имеет примеры восстановления из-за такого "восстановления"?

Может лучше — год через год на фронте, два через два? Полгода через полгода?

Ага, людей не хватает?

А 107 тысяч СЗЧ за текущий год? Это сколько европейских армий у нас только с нового года убежало?

А кто вообще этих людей преследует по закону?

А, да, оказывается, вы считаете, что это не преступление? Тогда ЧТО ЭТО?

Если СВЧшники не трусы и не предатели, если они действительно не виноваты, что не могут служить в своих частях — то какая, черт возьми, самая популярная ПРИЧИНА?

А кто-то усердно разбирался, почему так? Проводил реальную аналитику, а не бумажные "расследования"? Наказывал, к примеру, тех, кто в тупик посылал людей на смерть? Много ли мы слышали таких наказаний?

Ах, вы говорите, большинство СЗЧ — трусы и предатели? Они совершили тяжкое преступление?

Тогда почему только в 3.3% сообщено о подозрении (но это еще не решение суда первой инстанции)?

На что мы рассчитываем вообще? Каким образом с такими подходами мы собираемся держать армию кучи? Еще раз говорю – 107 тысяч СЗЧ только за полгода. Приблизительно как армия Испании. Второе полугодие ожидаем армию Италии.

А на 2026 год? По моим ощущениям, на фронте реально воюет тысяч 400, так что к 2027 году сбежит именно такая цифра. Наступит ли вообще для нас 2027 год?

Словом, пришел новый министр, так что давайте садиться и думать, как это все поменять, как построить армию, что сохранит государственность. Хватит надеяться на "дипломатические усилия", солдат нам в виде военной помощи никто не пришлет Новой почтой, нам нужно все придумать САМЫМ. Повторюсь — у страны есть человеческий ресурс, есть большие силы. Просто нужно не жить во лжи.

Источник:facebook.com

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