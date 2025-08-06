Действительно ли продажа оружия спасет Украину?

На днях у него была очень показательная дискуссия с депутатом из "Слуги народа". Занимающаяся оборонной промышленностью, постоянно контактирует с нашими зарубежными партнерами по вопросам безопасности и все такое – конференции, форумы, презентации.

Политика не ошеломила меня заявлением, что Украина гарантированно проигрывает войну. Если не начнет немедленно – здесь внимание! - продавать за границу излишки нашего оружия, в частности, дронов и РЭБа, которые лучшие в мире и которых у нас к черту. И это была не шутка и не сарказм. Когда я предложил, что наши дроны лучше продавать вместе с нашими операторами, которые тоже неплохие, то депутат совсем не улыбалась.

Но обо всем по очереди.

Началось с обсуждения заявления Ю.Сака, советника Минобороны, что Украина за последние три года увеличила производство оружия в 35 раз. На это я отреагировал, что если не отмечено, от чего в 35 раз больше, то это обычная демагогия. Потому что почти от нуля можно увеличивать очень быстро хоть сотни раз.

Тогда депутат объяснила, что речь о деньгах. Если в начале вторжения наша оборонная промышленность производила оружие на 1 млрд. грн., то сейчас, с подключением к оборонному делу бизнеса, возникла возможность производить на 35 млрд. грн.

Здесь сразу возникает вопрос, не происходит ли этот рост в значительной степени за счет завышения цены на производимое оружие, но это мелочи. По утверждению депутата, способность есть на 35 млрд, а предусмотренных бюджетом денег у государства всего 6 млрд (то есть, с демагогией у советника Минобороны все в порядке). И поскольку денег не хватает, нужно их зарабатывать – за счет продажи излишков оружия. А иначе Украине крючок...

На вопрос, почему бойцы ВСУ постоянно обращаются за помощью, а волонтеры до сих пор собирают донать на те же РЭБы, дроны и прочее, чего у нас, оказывается, избыток, ответа я не получил. И, наверное, потому не выдержал и повел себя неприлично, на что политика мне сразу указала. А именно – предложил меньше воровать, тогда и деньги появятся. А так те из властей, которые сейчас обогащаются на закупке оружия, начнут обогащаться еще и на его продаже.

К этому времени дискуссии иссякли. Кстати, депутат на меня не обиделась, хотя и осталась при своем. И вот думаю, а может, я таки отстал от жизни и не вижу действительно спасительных намерений власти?