Дефицит электроэнергии зимой. Выход есть!

Украине зимой не будет хватать до 4 ГВт поколения, поэтому отключения будут. Вопрос только в их продолжительности.

Что можно было сделать и делать?

Далее текст на языке оригинала

З позитивного було зроблено наступне:

Збільшення імпортних можливостей з Європи до 2.1 ГВт. Частково відновлена теплова генерація, яку росіяни розбити навесні.

Все.

На жаль, обіцяного 1 ГВт газової генерації в цьому році не буде.

Поступово розвиток є, але зараз в основному будують в першу чергу для покриття власних потреб бізнесу, а не для продажу в мережу. Але потроху будують.

Я не дуже вірю в те, що таки запрацюють турецькі кораблі-генератори в українських портах. Але буду радий, якщо цей проект буде реалізований і його росіяни не знищать.

Через значні ризики атак росіян, я бачу великий сенс будувати генерацію на території країн-членів НАТО для подачі електрики в Україну.

Наприклад, у Польщі.

Навесні росіяни знищили Добротворську ТЕС на Львівщини. Вона до війни активно експортувала електрику до Польщі по окремій 220 кВ лінії до міста Замосць у Східній Польщі. По ній можливо передавати до 400МВт. А при переведенні напруги на 400кВ обсяги передачі можна значно збільшити.

Ця лінія використовувалась виключно для імпорту електрики з України, тому її можна відключити від польської системи та повністю віддати для потреб України. До цієї лінії можна було б підключити об'єкти генерації, які б встановлювались на території Польщі, але б працювати виключно на потреби України. Фактично можна було б створити енергетичний парк, де можна було б побудувати нову генерації для України.

Розташування генерації на території Польщі (країни НАТО) мінімізували б військові ризики, щоб дозволило легше залучати міжнародне фінансування для таких проектів. Україна могла б постачати і свій газ для цього парку, бо з боку України є незадіяна з 2011 року газова труба до м. Грубешів (Польща), а там існуючими польськими розподільчими газопроводами до м. Замосць (до 50 км).

Тобто ВЖЕ Є готові газові та електричні мережі для будівництва маневрової газової генерації!

Польща б отримувала податки від роботи станції та нові робочі місця. А Україна - електрику.

Win-Win.

А відділений статус цієї лінії від польської мережі не вимагав би погодження на розширення перетину від ENTSO-E.

Ідея не моя (я тільки доповнив частиною про існуючий незадіяний газогін з України). Міністерство енергетики України про неї знає вже пару років. Але вперто не помічає та будує атомні блоки...

Є і інші незадіяні лінії з країнами НАТО... А ще є Молдова (5 незадіяних ліній 110кВ).

Приклади схожих проектів: