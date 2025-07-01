Dalata открывает отель в Берлине: 274 номеров возле Колонны Победы.

Dalata Hotel Group открывает отель на 274 номера в Берлине, планируя начать работу до конца 2026 года. Объект, расположенный на улице Straße des 17. Juni, ранее функционировал как Novotel и сейчас проходит масштабную реконструкцию. После завершения работ отель откроется под брендом Clayton Hotels. Это будет вторая гостиница Dalata в Германии и часть их стратегии расширения в ключевых европейских городах из-за долгосрочных договоров аренды.

Отель обновляется в соответствии с современными стандартами устойчивого развития. Dalata подтвердила, что здание будет работать без использования ископаемого топлива для нагрева воды и будет иметь энергоэффективные воздушные системы. На территории планируется фитнес-зона, сауна, ресторан, бар и конференц-залы. Отель является частью комплекса Tiergarten Tower и расположен вблизи основных транспортных путей Берлина, включая железнодорожные сообщения и доступ к аэропорту.

"Мы очень рады объявить об открытии нашей первой гостиницы в Берлине, ведущем мировом туристическом направлении и ключевой стратегической локации в нашей европейской экспансии. Расположенный неподалеку от многочисленных зон отдыха и бизнес-центров, полностью отремонтированный отель идеально позиционируется, чтобы воспользоваться богатой смесью культурных, исторических, спортивных и деловых событий и достопримечательностей Берлина. Мы очень ценим наши партнерства и с нетерпением ждем расширения нашего присутствия в Германии и продолжения крепких отношений с Deka", – Шейн Кассерли, заместитель генерального директора Dalata Hotel Group.

В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен знаменитый берлинский зоопарк, где аллеи, обсаженные деревьями, ведут через открытые вольеры с животными со всего мира. Рядом находится концептуальный торговый центр Bikini Berlin, где путешественники могут посетить бутики или отдохнуть на террасе на крыше с видом на зоопарк и городской горизонт. Оба места предлагают открытые просторы и легко доступны из отеля без необходимости пересекать оживленные районы.

Недалеко расположена Колонна Победы, которая стоит в центре площади Großer Stern и предлагает виды на Тиргартен после подъема по лестнице. Сама площадь является перекрестком нескольких основных дорог и часто служит отправной точкой для пешеходных маршрутов по Берлину. Чуть дальше от Колонны Победы расположен Берлинский аквариум, тихо расположившийся в историческом здании. Здесь в тускло освещенных аквариумах можно увидеть медленно плавающих медуз, изящных рептилий и красочных рыб, плывущих в воссозданных подводных мирах.

Колонна Победы расположена в нескольких минутах от новой гостиницы. Источник: unsplash Колонна Победы расположена в нескольких минутах от новой гостиницы. Источник: unsplash

В 2024 году Берлин принял более 30 миллионов ночевок, что подчеркивает постоянный спрос на гостиницы в центре города. Добавление нового отеля в районе Тиргартен может обеспечить большую доступность во время пиковых туристических периодов и больших событий. Для путешественников это добавляет еще один вариант вблизи основных достопримечательностей, уменьшая зависимость от отдаленных районов в период полной занятости отелей.