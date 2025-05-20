Чудеса Черногории: Как провести незабываемый отпуск в Будве

Любите ли вы солнце, море и приключения? Тогда вам обязательно стоит посетить Будву, жемчужину Черногории, которая поразит вас своей красотой и обаянием.

Будва – это не только популярный курорт с прекрасными пляжами, но и город с богатой историей, отражающийся в его уникальной архитектуре. Каждый турист найдет в Будве что-нибудь интересное, независимо от предпочтений. Здесь можно не только наслаждаться отдыхом, но и погрузиться в культуру, искусство и развлечения.

В этой статье мы поделимся с вами самыми интересными и удивительными достопримечательностями Будвы, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Будву – город, в который влюбляешься с первого взгляда.

Что посмотреть в Будве любителям истории?

Один из лучших способов познать Будву – прогуляться по ее историческим местам, отражающим богатое и разнообразное наследие этого города. Любители истории, готовьтесь! Мы расскажем о пяти интересных местах в Будве, которые не оставят вас равнодушными.

Старый город

Это старейшая часть Будвы с историей более 2500 лет. Здесь можно увидеть следы разных цивилизаций, правивших городом в разные эпохи: греки, римляне, византийцы, венецианцы, османы.

Старый город поражает своей архитектурой с элементами средневековья, барокко и сецессии. Вы можете полюбоваться прекрасными памятниками – статуей балерины, фонтаном "Морская нимфа" и памятником Мигелю де Сервантесу. Или посетить интересные музеи, такие как Музей Будвы и Музей современного искусства. Не пропустите также величественные церкви, такие как Церковь Святого Иоанна, Церковь Святой Троицы и Церковь Девы Марии.

Цитадель Будвы

Это крепость, датируемая XV веком и служившая защитой от нападений. Она расположена на самой высокой точке Старого города и предлагает потрясающие виды на море и город.

Адрес : 7RGQ+V66, Будва, Черногория

Вебсайт : http://www.imobilia.net/citadela_budva.html

Рейтинг : 4.6 ⭐

Здесь вы можете узнать больше об истории города, посетить музей, расположенный внутри цитадели, содержащий экспонаты, раскрывающие не только историю, но и культуру Будвы. А с вершины цитадели можно насладиться невероятными видами города и моря.

Монастыри на набережной Будвы.

Свидетели древней религиозной традиции и культуры Будвы расположены в живописных местах на побережье. Вы можете посетить монастыри, такие как:

В этих монастырях вы найдете старинные иконы, фрески, реликвии и рукописи. И, конечно, тишину и покой, которые можно ощутить только в таких святых местах.

Святой Стефан

Это бывшая рыбацкая деревня, превращенная в роскошный курорт. Он расположен на маленьком острове, соединенном с материком узкой косой. Вы можете узнать его уникальную историю, которая началась в XV веке, когда местные жители построили крепость для защиты от пиратов, и закончилась в XX веке, когда остров стал излюбленным местом отдыха знаменитостей, таких как София Лорен, Кирк Дуглас и Елизавета II.

Наслаждайтесь атмосферой, объединяющей традиционный и современный стиль, и красотой, включающей пляжи, сады, церкви и пейзажи.

Перест

Перест, Бока-Которський залив. Источник: Image by Michał from the Pixabay website Перест, Бока-Которський залив. Источник: Image by Michał from the Pixabay website

Это живописный городок на берегу Бока-Которского залива, основанный в Средневековье. Оно славится своей архитектурой, отражающей влияние венецианского стиля. Вы можете полюбоваться дворцами, такими как Буйчевич, Змаевич и Смекия, а также церквями, такими как Церковь Святого Николая, Церковь Святого Марка и Церковь Рождества Богородицы.

Посетите церкви Богородица на Скале и Святой Георгий, являющиеся символами Пераста и его морской истории.

У Будвы многое предложить любителям истории. Здесь можно легко погрузиться в прошлое и насладиться красотой и атмосферой города.

Удивительная природа Будвы

Если вы любите природу и хотите насладиться красотой и свежестью, Будва предлагает множество возможностей для этого.

Пляжи Будванской Ривьеры

Это одни из лучших пляжей Черногории, простирающиеся на 35 километров вдоль побережья. Здесь можно найти пляж на любой вкус и настроение: от песчаных и галечных до скалистых и уединенных. Посетите пляжи, такие как:

Могрен – уединенный пляж;

– уединенный пляж; Яз – пляж для кемпинга;

– пляж для кемпинга; Бечичи – юго-восточное побережье Будвы;

– юго-восточное побережье Будвы; Каменово – популярный галечный пляж;

– популярный галечный пляж; Мелкие пески – белый песок, окруженный скрытой бухтой.

На этих пляжах можно не только загорать и купаться, но и заниматься разными водными видами спорта, такими как серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг и дайвинг.

Озеро Скадар

Озеро Скадар, Будва. Источник: Image by Evgenii Tsapenko from Pixabay website Озеро Скадар, Будва. Источник: Image by Evgenii Tsapenko from Pixabay website

Это самое большое озеро на Балканах и национальный парк, где обитает много видов животных и растений.

Адрес : 7686+MV4, Риека Црноевича, Черногория

Вебсайт : https://www.montenegro.travel/

Рейтинг : 4.7 ⭐

На озере Скадар обитают разнообразные птицы, в том числе пеликаны, цапли и чайки. Возьмите экскурсию на лодке по озеру и увидите его острова, монастыри, замки и болота. И обязательно попробуйте местные деликатесы, такие как карповая уха, вяленая рыба и вино из винограда Вранац.

Черное озеро и каньон Тары

Это часть национального парка Дурмитор, расположенного в горах на севере Черногории. Черное озеро – самое большое и красивое ледниковое озеро в парке, окруженное сосновым лесом и заснеженными вершинами.

Каньон Тары – второй по глубине каньон в мире после Большого каньона, прорезающий горную местность и создающий впечатляющие пейзажи. Вы можете полюбоваться каньоном с высоты птичьего полета или отправиться на сплав по реке Тара.

Параглайдинг над Бечичами

Это один из самых популярных экстремальных видов спорта в Будве, позволяющий почувствовать себя птицей и насладиться невероятными видами моря и города. Вы можете выбрать разную продолжительность и сложность полета в зависимости от вашего опыта и желания. Летать можно самостоятельно или в паре с инструктором, который обеспечит вашу безопасность и комфорт. Закажите видео и фото вашего полета, чтобы сохранить этот незабываемый опыт.

Пешие маршруты в горах

Это отличный способ исследовать природу и культуру Будвы, а также улучшить здоровье и настроение. Выбирайте разные маршруты в зависимости от вашей физической подготовки и интересов:

Будва-Браичи;

Будва-Святой Стефан;

Будва-Котор.

На этих маршрутах вы увидите живописные деревни, старинные церкви, величественные виды моря и гор.

Это лишь некоторые из мест, которые позволят вам увидеть и почувствовать разные грани природы Будвы.

Невероятная культура Будвы

Если вы любите культуру и хотите узнать больше о творчестве и традициях Будвы, вам следует посетить ее культурные достопримечательности, отражающие ее дух и самобытность.

Театральный фестиваль "Град Театр"

Это старейшее и престижное культурное событие в Будве, которое проводится с 1987 года. Она собирает лучших актеров, режиссеров, музыкантов и художников из Черногории и других стран. Вы можете насладиться разнообразной программой, включающей драмы, комедии, мюзиклы, оперы, балеты и концерты. Также можно увидеть уникальные сцены, расположенные в Старом городе, на площадях, улицах и в цитадели.

Музей Будвы

Это самый большой музей города, содержащий экспонаты из разных эпох и цивилизаций. Вы можете узнать историю, культуру и искусство Будвы от античности до современности.

Адрес : 11 Petra I Petrovića, Будва, Черногория

Вебсайт : https://muzejiigalerijebd.me/muzeji-i-galerije/muzej-grada-budve/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Вы можете просмотреть коллекции, которые включают:

археологические находки;

монеты;

оружие;

украшения;

иконы;

костюмы.

Также можно посетить разные залы, посвященные разным темам, таким как венецианские времена, османские времена, народное искусство.

Церкви и монастыри Будвы. Источник: Image by Michał from the Pixabay website Церкви и монастыри Будвы. Источник: Image by Michał from the Pixabay website

Галереи современного искусства

Это места, где представлены работы местных и международных художников, работающих в разных жанрах и стилях. Вы можете полюбоваться их произведениями, отражающими их взгляды, чувства и идеи.

Адрес : ul. Cara Dušana, 19, Будва 85310, Черногория

Вебсайт : https://muzejiigalerijebd.me

Рейтинг : 5.0 ⭐

Посетите галереи, такие как:

Иова Иванович ;

; Стефан Митров Любиша ;

; Ржевичи ;

; Црвена коммуна.

В этих галереях можно увидеть живопись, скульптуру, фотографию, графику.

Музыкальные фестивали

Это события, которые проходят в Будве в течение всего года и собирают много любителей музыки разных жанров и стилей. Наслаждайтесь музыкой от классики и джаза до рока и регги. Посетите фестивали, такие как:

Budva M'yuzik Fest ;

; Budva Jazz Fest ;

; Budva Rock Fest ;

; Budva Reggae Fest.

На этих фестивалях можно увидеть известных и молодых исполнителей и ощутить атмосферу веселья и радости.

Уникальные достопримечательности Будвы

Если вы хотите поразвлечься и получить заряд адреналина, вам стоит посетить уникальные достопримечательности Будвы, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления.

Аквапарк Будвы

Это самый большой аквапарк в Черногории, предлагающий различные аттракционы, бассейны, кафе и анимацию.

Адрес : 7RVC+6J, Подострог, Черногория

Вебсайт : https://www.instagram.com/aquaparkbudva/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Здесь вас ждут водные горки разной сложности и высоты, волновые и детские бассейны, джакузи и ленивые реки. Отдохните в зоне релакса, пообедайте в ресторане или баре, посмотрите шоу или концерт.

Аквапарк работает с июня по сентябрь с 10:00 до 18:00. Цены на вход зависят от возраста и сезона, но в среднем около 20 евро для взрослого и 15 евро для ребенка. Аквапарк обеспечивает безопасность посетителей благодаря спасателям, медицинскому персоналу и видеонаблюдению.

Парк развлечений Будвы

Это современный парк аттракционов, расположенный на набережной.

Адрес : 7RMV+X2G, Будва, Черногория

Вебсайт : https://www.facebook.com/LunaParkPopivoda/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Здесь можно попробовать разные игры, карусели, симуляторы и шоу. Вы можете прокатиться на колесе обзора, американских горках, автодроме, качелях. Есть тир, боулинг, бильярд и аэрохоккей. А также отличные шоу-программы с трюками, иллюзиями и фейерверками. Парк работает круглогодично с 10:00 до 24:00.

Статуя балерины

Невероятные достопримечательности Будвы. Источник: Image by Lena Helfinger from the Pixabay website Невероятные достопримечательности Будвы. Источник: Image by Lena Helfinger from the Pixabay website

Это символ Будвы и романтическое место для влюбленных. Это бронзовая статуя девушки в позе балерины, стоящей на скале у моря.

Адрес : 7RHP+228, Будва, Черногория

Вебсайт : https://budva.travel/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Статую установили в 1962 году художник Градимир Алексич. Она олицетворяет красоту, грацию и свободу. По легенде, статуя посвящена молодой балерине, погибшей во время войны, пытаясь убежать от врагов, прыгнув в море.

Мавзолей Петра II Петровича-Негоша

Мавзолей Петра II Петровича-Негоша – это памятник-гробница последнего духовного правителя Черногории, митрополита, поэта и философа, жившего в XIX веке.

Адрес : Unnamed Rd, Raičevići, Черногория

Вебсайт : https://narodnimuzej.me/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Он расположен на вершине Ловчен в национальном парке. Мавзолей был построен в 1974 году по проекту известного скульптора Ивана Мештровича на месте старой часовни, которую Негош сам основал и в которой хотел быть похоронен. В мавзолее можно увидеть 28-тонную статую Негоша, его саркофаг и насладиться панорамным видом на всю Черногорию со смотровой площадки.

Мавзолей Негоша – один из символов черногорской истории, культуры и идентичности.

Эти места обязательно стоит посетить в Будве для развлечений и адреналина, а также чтобы узнать легенды и историю города.

Кулинарное путешествие по Будве

Если вы любите кулинарию и хотите попробовать местные блюда и напитки, вам следует посетить кулинарные места Будвы, которые порадуют вас своим вкусом и качеством. В этой главе мы расскажем о пяти таких местах, которые не оставят вас голодными.

Рестораны национальной кухни

Это рестораны, которые предлагают вкусные и свежие блюда из мяса, рыбы, овощей и творога. Здесь можно отведать традиционные черногорские блюда:

Бузара – блюдо из морепродуктов, тушеных в вине с чесноком.

– блюдо из морепродуктов, тушеных в вине с чесноком. Ягненок в молоке – нежное и ароматное мясо ягненка, тушеное в молоке с овощами.

– нежное и ароматное мясо ягненка, тушеное в молоке с овощами. Прыганицы – жареные пончики без начинки, которые подаются с сыром, йогуртом или копченым мясом.

– жареные пончики без начинки, которые подаются с сыром, йогуртом или копченым мясом. Негошский пршут – копченая ветчина из свинины, которая сначала коптится, а затем сушится. Это блюдо обладает особым вкусом и ароматом благодаря дыму от буковых дров.

– копченая ветчина из свинины, которая сначала коптится, а затем сушится. Это блюдо обладает особым вкусом и ароматом благодаря дыму от буковых дров. Чевапи – колбаски из бревенчатого мяса со специями, которые жарятся на гриле. Они напоминают люля-кебаб и популярные по всему Балканскому региону.

Посетите следующие рестораны национальной кухни:

Konoba Portun – ресторан, специализирующийся на морепродуктах, расположенный возле современной галереи. Здесь можно заказать вкусно приготовленные осьминога, морского окуня и кальмары на гриле. Ресторан располагает уютной атмосферой и внимательным персоналом.

– ресторан, специализирующийся на морепродуктах, расположенный возле современной галереи. Здесь можно заказать вкусно приготовленные осьминога, морского окуня и кальмары на гриле. Ресторан располагает уютной атмосферой и внимательным персоналом. Konoba Stari Grad – расположен в историческом центре Будвы, в здании эпохи Возрождения. Подает традиционные черногорские блюда, такие как пастицада (мясо в винно-сливочном соусе), ньоки (картофельные клецки) и пршут (вяленая ветчина). Ресторан также известен своими домашними десертами, такими как палочки (блины) и кроштулы (хрустящие печенье).

– расположен в историческом центре Будвы, в здании эпохи Возрождения. Подает традиционные черногорские блюда, такие как пастицада (мясо в винно-сливочном соусе), ньоки (картофельные клецки) и пршут (вяленая ветчина). Ресторан также известен своими домашними десертами, такими как палочки (блины) и кроштулы (хрустящие печенье). Konoba Langoust – назван в честь одного из самых нежных морепродуктов – лангуста. Здесь можно насладиться свежими и качественными морепродуктами, приготовленными на гриле, в тандыре или супе. Ресторан предлагает различные салаты, ризотто и пасту.

– назван в честь одного из самых нежных морепродуктов – лангуста. Здесь можно насладиться свежими и качественными морепродуктами, приготовленными на гриле, в тандыре или супе. Ресторан предлагает различные салаты, ризотто и пасту. Konoba Demizana – расположен на набережной Будвы с видом на море. Здесь можно отведать разнообразные рыбные и морские блюда, такие как филе, котлеты, рагу и паэлья. Ресторан также славится своим домашним хлебом, томатной закуской и чесноком в оливковом масле.

В этих ресторанах можно наслаждаться не только едой, но и атмосферой, сервисом и видом на море.

В Будве также есть много ресторанов, где можно насладиться средиземноморской и балканской кухней.

Konoba Bocun – уютная таверна, где подают традиционные черногорские блюда, такие как ягненок в молоке, мясные блюда, салаты и сыры. Здесь можно ощутить настоящую атмосферу Будвы и насладиться видом на старый город.

– уютная таверна, где подают традиционные черногорские блюда, такие как ягненок в молоке, мясные блюда, салаты и сыры. Здесь можно ощутить настоящую атмосферу Будвы и насладиться видом на старый город. Restaurant & Beach Bar Azzurro – современный ресторан, расположенный на пляже Святого Стефана. Здесь можно отведать итальянскую пиццу, морепродукты, пасту и другие средиземноморские блюда. Ресторан имеет просторную террасу с видом на море и остров.

– современный ресторан, расположенный на пляже Святого Стефана. Здесь можно отведать итальянскую пиццу, морепродукты, пасту и другие средиземноморские блюда. Ресторан имеет просторную террасу с видом на море и остров. Rivijera Restaurant – элегантный ресторан, расположенный в отеле Splendid. Здесь можно заказать разнообразные морепродукты, мясные блюда, салаты и десерты. Ресторан известен высоким качеством сервиса и изысканным интерьером.

– элегантный ресторан, расположенный в отеле Splendid. Здесь можно заказать разнообразные морепродукты, мясные блюда, салаты и десерты. Ресторан известен высоким качеством сервиса и изысканным интерьером. Кузина – семейный ресторан, где готовят вкусную балканскую кухню. Здесь можно отведать чевапи, плесень, сарму, грех и другие национальные блюда. Ресторан имеет уютный дворик с зеленью и фонтаном.

– семейный ресторан, где готовят вкусную балканскую кухню. Здесь можно отведать чевапи, плесень, сарму, грех и другие национальные блюда. Ресторан имеет уютный дворик с зеленью и фонтаном. Dvoriste by Bahce – ресторан, сочетающий черногорскую и турецкую кухню. Здесь можно насладиться мясными и рыбными блюдами на гриле, а также попробовать турецкие сладости, кофе и чай. Ресторан имеет красивый сад с цветами и пальмами.

Кофейня с мороженым

Привлекают посетителей разными вкусами и формами мороженого. Здесь можно отведать мороженое на любой вкус: от классического до экзотического, от сливочного до фруктового, от шариков до спорыньи. Посетите кафе, такие как:

Cafe Morgan – расположен у пляжа Могрен и предлагает разнообразные мороженые, фруктовые салаты, напитки и закуски. Здесь можно насладиться видом на море и свежим воздухом.

– расположен у пляжа Могрен и предлагает разнообразные мороженые, фруктовые салаты, напитки и закуски. Здесь можно насладиться видом на море и свежим воздухом. Il Gelato di Salvatore – кофейня с мороженым, специализирующаяся на итальянском мороженом, включая варианты для веганов. Здесь можно выбрать из более 20 вкусов, а также отведать торты, выпечку и кофе.

– кофейня с мороженым, специализирующаяся на итальянском мороженом, включая варианты для веганов. Здесь можно выбрать из более 20 вкусов, а также отведать торты, выпечку и кофе. Casper Bar – бар и кафе, где можно не только поесть и выпить, но и слушать живую музыку, посмотреть спортивные трансляции и поиграть в бильярд. Мороженое здесь также очень вкусное и качественное, а выбор велик.

В этих кафе можно не только насладиться мороженым, но и отведать другие десерты, такие как торты, выпечка, вафли.

Будва, жемчужина Черногории. Источник: Image by ravisimo from Pixabay website Будва, жемчужина Черногории. Источник: Image by ravisimo from Pixabay website

Винодельни

Это винодельни, производящие вино из местных сортов винограда и предлагающие дегустации и экскурсии. Здесь можно отведать вино разных цветов, ароматов и крепости: от белых и розовых до красных и десертных, от сухих и полусухих до сладких и полусладких. Посетите винодельни, такие как:

Plantage Winery ;

; Radovic Winery ;

; Lipovac Winery ;

; Kopitovic Winery.

В этих винодельнях можно не только насладиться вином, но и узнать его историю, производство и хранение.

Рыбные рынки

Это рынки, где продают свежую и качественную рыбу и морепродукты. Здесь можно купить рыбу разных видов: от скумбрии и сардин до лосося и тунца, от целой и филе до копченой и сушеной рыбы. Также можно приобрести морепродукты разных видов: от кальмаров и креветок до устриц и раков. Посетите рыбные рынки, такие как Будванский рыбный рынок, Петровацкий рыбный рынок, Рыбный рынок Святого Стефана и Которский рыбный рынок. На этих рынках можно не только купить рыбу и морепродукты, но и проконсультироваться с продавцами по их приготовлению.

Будва – один из самых красивых и увлекательных курортов на побережье Адриатического моря в Черногории. Этот город подходит для каждого типа путешественников, ведь здесь есть что-то для всех. Будва сочетает старинную историю, современную культуру, волшебную природу, развлекательные активности и вкусную кухню.

Будва – город, который не оставит вас равнодушными, ведь здесь можно получить незабываемые впечатления и эмоции.

Напоследок несколько советов, как спланировать отпуск в Будве

Укажите правильное время для поездки. У Будвы есть средиземноморский климат, поэтому здесь тепло и солнечно почти круглый год. Однако лучшее время для посещения – весна или осень, когда температура воздуха и воды комфортна, а туристов не так много. Выберите подходящее место жительства. Будва предлагает разные варианты размещения: от роскошных отелей и апартаментов до уютных хостелов и кемпингов. Вы можете выбрать место, которое соответствует вашему бюджету, стилю и предпочтениям. Выберите правильный транспорт для передвижения. Будва имеет хорошую транспортную инфраструктуру, поэтому вы легко доберетесь до любого места автобусом, такси, велосипедом или пешком. Вы также можете арендовать автомобиль, мотоцикл или лодку, если вы хотите быть более независимыми и исследовать окрестности.

Спланируйте идеальный отпуск в Будве и откройте все его прелести. Наслаждайтесь путешествием и получите незабываемый опыт!