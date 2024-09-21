Что сейчас беспокоит американцев. Итоги новостей за неделю

Об Украине много говорили в контексте новой попытки покушения на Дональда Трампа, прежде всего из-за персоны подозреваемого Райана Раута.

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Відкинемо усі маніпуляції про те, що Раут якось був причетний до іноземного легіону (а такого було багато). Навіть якщо медіа намагались подати новини зважено, то часто "підозрюваний у замаху на Дональда Трампа" і "Україна" лунали в одному реченні. Хоч-не-хоч, а це мимоволі створює асоціативний ряд у людей, які часто не читають далі заголовків.

На більшості публічно доступних світлин у хорошій якості Раян Раут – за збігом теж або в Україні, або з українською символікою. Можете здогадатись, чим переважно ілюстрували матеріали. Додаємо до заголовків ще й чітку візуальну складову.

До цього додались політичні заяви деяких гравців у республіканському таборі. Наразі ФБР перевіряє коментарі Раута про Україну і вивчає його мотиви. Але дехто поєднав його дії з риторикою демократів про те, що Трамп начебто є загрозою для союзників США та України. Мовляв, саме це підштовхнуло підозрюваного до радикальних кроків.

Про це зокрема говорить кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс: "Камала Гарріс заявила, що у її перегонах проти Трампа "на кону – демократія". Стрілець використав ту саму фразу. Він був одержимий "боротьбою України за демократію". … В медіа лунали наративи, що "хто не підтримував політику Камали Гарріс щодо України, був политий кров’ю українських дітей". Останнє, схоже, мало вплив на Раута – потенційного вбивцю".

Конгресмен Майк Волтц: "Небезпечна риторика демократів (Трамп – диктатор, він продає Україну Путіну, його потрібно зупинити) радикалізує таких людей, як Раян Раут. Чому ФБР мовчить про його мотиви?"

Ведучий Fox News Джессі Вотерс: "Раян Раут – український радикал. Він радикалізувався в Україні. Чи сам, чи з допомогою іноземного впливу. Державний департамент знав про його подорожі, чому з цим нічого не робили?"

Це не відображає настроїв усієї республіканської партії, але такі заяви помітні. Сам Трамп, до речі, у своїх коментарях не згадав ні словом про Україну. Натомість він поклав відповідальність на риторику Камали Гарріс, спрямовану проти нього. Що це, мовляв, лише розпалює ненависть у США і призводить до насильства. "Через цю комуністичну ліву риторику летять кулі, і далі буде тільки гірше!"

На CNN вийшла колонка про те, що після другої спроби замаху на Трампа Росія намагатиметься подати підтримку України в США як щось екстремістське. Що допомога Києву призводить до хаосу, тому Америці потрібно триматися подалі від цієї війни. Не те, щоб таких вкидів дотепер не було – ми їх постійно бачили раніше. Але міф про Раута як про друга України лише підживлює такі наративи.

Наступного тижня Зеленський – у США. Буде бачитися з Байденом і Камалою Гарріс, а також, за очікуваннями, із Дональдом Трампом. Це стане нагодою перевести розмови про допомогу Україні в інше русло, зробивши акцент на важливості двопартійної підтримки і донести це повідомлення до обох таборів.

Цілком імовірно, що цей візит Зеленського і особиста зустріч з обома кандидатами можуть бути останніми перед виборами в США. До них залишається 45 днів. А поки – готуємось до наступного тижня. Він точно буде насиченим на новини.