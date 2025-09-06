Что нужно сделать, чтобы российско-украинская война завершилась

Гораздо важнее на встрече европейских лидеров и президента Зеленского были заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он сказал, что участники этой коалиции обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет. Я считаю, что более реалистичным чем Эмманюэль Макрон является канцлер Германии Мерц. Он говорит о том, что ни о каких германских войсках на территории Украины не дискутирует. Это правильно, потому что никаких войск нет и не будет в ближайшее время. А вот о дальнобойных ракетах стоит говорить. Европейцы должны помогать Украине их производить и давать Киеву возможность их получать. А самое главное – предоставить Украине право бить этими ракетами по российской территории.

Если есть надежда, что в 20-х, 30-х годах XXI века эта война завершится, то только в случае, если Украине удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ. Сейчас мы говорим о трети российских НПЗ, которые выведены из строя, но нам нужно, чтобы 75% нефтеперерабатывающего комплекса РФ превратились в руины. К тому же, чтобы из тех 75% более 50% нельзя было восстановить. Для этого нужны систематические удары по украинским и западным ракетам по нефтеперерабатывающим заводам России.

Также нужны удары по военным объектам РФ, в том числе и находящимся под землей. Только при таких условиях мы можем надеяться, что в последующие годы президент РФ задумается о прекращении войны, конечно, если оружие для России не будет производить КНР и КНДР. Пока никто в Москве вообще не думает в этом направлении.