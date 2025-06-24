Что нужно посоветовать президенту, чтобы у нас начали появляться средства против 'шахедов'

А заодно бельон нужных нам вещей вроде качественных дронов на оптоволокне, безопасных боевых частей, украинских дронов "шахедного" класса?Причем не только в аналогичном качестве, а в первую очередь в количестве?

Нужно, наконец, заставить этим заниматься государство.

Поэтому мы не можем позволить ее полностью игнорировать. Это нерационально, потому что государство как игрок — самый богатый и сильный.

Я бы на месте Зеленского создал орган с задачей создавать нужные фронту решения.

1. Получать значительные финансовые ресурсы на разработку инноваций. Речь идет о десятках миллионов долларов на один проект.

2. Иметь полномочия мобилизовывать частные предприятия для нужд отрасли. Нам нужны помещение в защищенных местах, нам нужны специфические технологии и т.п.

3. Иметь возможность менять мгновенно правовое поле в нужном направлении.

4. Иметь возможность перемещать любого человека с любого места в государстве. Например, если нужный инженер сейчас военнослужащий — необходимо, чтобы он в течение суток-двух мог начать заниматься тем, что нужно для создания того или иного технологического решения.

Словом, нужно больше жесткости, власти и дерзости. Иначе мы войну не выиграем.

И не следует бояться. Хуже вряд ли будет. К примеру, в пункте 2 есть пример — оптоволокно, которым мы воюем уже год и которым еще раньше начал воевать наш противник — с него сняли только на днях таможенные и другие фискальные обременения.

Кого поставить руководить?.. Пусть ко мне обращаются, но сможет ли в нынешнем политическом климате такое ведомство возглавить талантливый и заряженный на результат человек?

Услышит ли президент этот мой сигнал?

Без надежды будем надеяться, у нас для этого все возможности. Поднимаем эти волны.

PS Параллельно, конечно, следует идти рационально и развивать собственные, негосударственные возможности, о чем я писал раньше. Но без боя государственный ресурс следует не отдавать.