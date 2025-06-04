Что мы имеем в итоге после телефонного (третьего) разговора Трампа с Путиным?

К сожалению, все, что прилетит этой и следующей ночью на Украину, это следствие беспозвоночности нынешнего руководства США.

Что мы имеем в итоге после телефонного (третьего) разговора Трампа с Путиным?

1. Трамп признал, что о мире на этом этапе говорить бесполезно. Что в принципе было очевидно. Потому что в США понимают, что у них нет механизмов, которые бы заставили Путина отказаться от летней кампании.

2. После угроз Путина ответить за украинский удар по российским аэродромам никакой оговорки со стороны Трампа не прозвучало. Значит, будут избивать. Максимальное внимание к тревогам! А потом Трамп напишет, что Украина сама виновата

3. Санкций в отношении РФ пока не последует. Ибо есть пункт 4.

4. Россия снова предложила свои "посреднические услуги" по ядерному разоружению Ирана. Это - попытка стать "полезной" для США, поскольку ранее обсуждавшиеся бизнес-проекты Трамп не может реализовать из-за риска неприятия такого шага всем цивилизованным миром. Как говорится – хочется, но колется.

5. Ждем новостей от нашей делегации. Возможно, они привезут что-нибудь хорошее из Вашингтона. В идеале – решение о разрешении на покупку американского оружия.