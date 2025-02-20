Что говорят республиканцы о последних комментариях Трампа

Вы спрашивали, как на последние комментарии Трампа об Украине реагируют в Конгрессе. Конгрессмены и сенаторы это активно комментируют. Если позиция демократов ясна и они не жалеют критики в сторону Трампа (сенатор Берни Сандерс даже записал 5-минутное видео), то, пожалуй, для более ясной картины стоит посмотреть, что сейчас говорят республиканцы.

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Конгресмен Дон Бейкон, Небраска: "Путін почав цю війну. Путін скоїв воєнні злочини. Путін – диктатор, який вбивав своїх опонентів. Країни ЄС зробили більший внесок в Україну. Зеленський має понад 50% рейтингу. Україна хоче бути частиною Заходу, Путін ненавидить Захід. Я не приймаю дводумства в стилі Джорджа Орвелла".

Конгресвумен Вікторія Спарц, Індіана: "Дональд Трамп зробив багато дуже важливих зауважень. Зеленський і Байден підвели американський народ і український народ".

Сенатор Роджер Вікер, Міссіссіппі: "Довіряти Путіну не можна. Це воєнний злочинець, який порушив усі норми міжнародного права. Його слід притягнути до відповідальності, ув’язнити, та, можливо, стратити".

Сенатор Джон Тун, Південна Дакота, лідер республіканців у Сенаті: (Запитання про те, як він ставиться до останніх заяв Трампа про Україну та Росію) "Що я підтримую – це мирний результат в Україні. Гадаю, зараз президент і його команда працюють над цим. Думаю, варто їм дати трохи простору".

Сенатор Кевін Креймер, Північна Дакота: "Ясна річ, це неправда, що Україна почала війну. Очевидно, що саме Володимир Путін – диктатор – хоче відновити Радянський Союз".

Сенатор Том Тілліс, Північна Кароліна: (На прохання відреагувати на те, що Трамп назвав Зеленського диктатором) "Я дозволю людям cамим підбирати свої слова. Я б такого слова не використав. Чи хоче Путін миру? Путін хоче відродити Російську імперію. І від мене він цього не отримає".

Сенатор Ерік Шмітт, Міссурі: "Лицемірно стверджувати, що ви – справді вільна демократія, при цьому не бажаючи проводити виборів. Думаю, це єдине, що мав на увазі президент Трамп. Але все це шум. Зрештою, багато залежатме від того, як це вирішать. Президент Трамп сказав, що любить українців, тож гадаю його позиція є саме такою".

Сенатор Джош Говлі, Міссурі: (Відповідаючи на запитання Kateryna Lisunova) "Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан. А це погано, якщо ви заявляєте, що захищаєте демократію … Дональд Трамп звинуватив також і Росію. Ще два тижні тому він погрожував санкціями, якщо вони не сядуть за стіл переговорів. І гляньте, після цих погроз вони сіли за стіл переговорів".

Сенатор Ліндсі Грем, Південна Кароліна: "Якщо історія чогось нас навчила, то це того, що умиротворення агресії призводить до ще більшої агресії. Чемберлен з Гітлером, Байден і Обама з Путіним. Я впевнений, що президент Трамп завершить війну в Україні швидко і в такий спосіб, який стримає майбутню агресію".

Коментують це також представники адміністрації. Віцепрезидент Джей Ді Венс: "Якщо Зеленський збирається змінити думку президента публічним лихослівʼям в ЗМІ — це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією". Радник з нацбезпеки Майк Волц: "Не слід критикувати президента за його намагання дипломатично закінчити війну".