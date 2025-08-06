Что будет делать Москва, чтобы 'сбить' историю с потенциальным введением санкций

За три дня до восьмого августа

Разговаривали по телефону с Валерием Чалым. Обсуждали, что будет делать Москва, чтобы "сбить" историю с потенциальным введением санкций, потому что пока стоит тактическая задача – остановить это. Санкции режут все: логистику, деньги, технологии. И перед восьмым августа Москва вынуждена что-либо предлагать такое, чего раньше в ее предложениях не было.

При этом россияне не готовы идти на уступки по глобальной остановке войны, потому что Путин верит, что ему на фронте все еще многое удастся.

Я сказал: "На их месте я бы продавал "уступку" в том, что они готовы не бить по тылу, но при этом усилят давление на фронте. Не фонтан идея, но может сработать для Белого Дома. Как промежуточный этап к сeasefire".

Здесь мы немного подискутировали – достаточно этого будет Трампу или нет.

И вот вечером Bloomberg сообщает: Россия может согласиться на взаимное воздушное перемирие.

А параллельно - запускается новость о том, что Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, позволяющие ввести военное положение в стране. Это все делается после встречи Путина и Лукашенко, которая состоялась на днях. Что будто намекает на координацию всех этих действий.

Беларусь - это до сих пор натянутая тетива россии на северном фланге, а подготовка к очередным совместным военным учениям россии и Беларуси "Запад-2025" - лишь усиление месседжа Запада о российских "козырях", которые Трамп постоянно хочет видеть.

Чтобы подтолкнуть Трампа сейчас посерьезнее воспринимать "новую инициативу путина", не исключено, может быть еще и третий элемент - эскалация с возможными испытаниями "серийного орешника".

Проверим интуицию.

Единственное, что сейчас уже ясно: "воздушное перемирие от путина" - это исключительно занавес, чтобы в дыму было удобнее договариваться о газе, транзите, общих рынках. И с Пекином в том числе.

Путин барахтается в изобилии сценариев, пытаясь набросать в один котел как можно больше идей, чтобы утопить Трампа в этой агрессивной инициативности, которая по существу не меняет стратегического устремления России - "съесть" Украину, наложить лапу на Европу и вернуть региональную гегемонию.

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Очень надеюсь, что эти риски (в том числе имиджевые) в Белом Доме наконец-то осознают.