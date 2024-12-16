Читал ли Папа Римский Библию?

Папа Римский назвал россиян и украинцев то братьями, то ли двоюродными братьями, которые должны найти общий язык.

Надеюсь, он читал Библию.

Тема братства – одна из центральных в Пятикнижии и начинается она очень плохо: Каин и Авель – братоубийство. Далее все также проблематично: Исаак и Измаил – непризнание, противостояние, изгнание. Еще более проблематично: Яков и Исав – соперничество, претензии, обман, изгнание.

Еще хуже, кажется, дальше уже некуда: Иосиф и его братья – измена, попытка убийства, продажа в рабство. Правда, впоследствии примирение и прощение. Кажется, это проклятие несостоятельности братьев найти общий язык с человечеством всегда. Но нет! Аарон и Моисей исправляют ситуацию и дают нам образец, как должно быть.

Ключ к пониманию, как оказывается, несложный: признание достоинства другого и его права на свой путь, а затем взаимная поддержка и взаимодополнение. Поэтому Папа, если читал Библию, должен прежде всего призвать россиян к признанию достоинства украинцев и права идти собственным путем. Ибо это основа братства. А с этого уже все остальное. Ну а если он не читал, то советую ему почитать. Обучающая книга.