''Черные самолеты'' Путина: результат будет не сразу

О "ЧЕРНЫХ САМОЛЕТАХ"

Предлагаю всем быть более современными. "Черный лебедь" - это годится для XVIII, максимум XIX века. А мы в ХХІ живем. Потому только "черный самолет".

Тем более что недоимперия регулярно сбивает именно гражданские самолеты, что приводит к тяжелым для нее последствиям.

Сбитый малайзийский МН-17 в 2014 году фактически заставил Кремль отложить полномасштабную агрессию против Украины, к которой мы были практически не готовы. Сейчас сбитый азербайджанский самолет создает предпосылки для ползучего наступления Турции на Кавказе с выжимкой оттуда россии.

Точнее, не само сбивание гражданского самолета, а то, как неадекватно и трусливо ведет себя Кремль в таких ситуациях. И реакция президента Азербайджана И.И. Алиева тому подтверждением.

К сожалению, результат падения "черных самолетов" проявляется не сразу. Но преступления путинской россии скапливаются. И количество преступлений безизбежно перейдет в качество приговора военным преступникам.