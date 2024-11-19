Черная Бельгийская овчарка: Особенности, характер, уход
Элегантнейшей и изящной в работе считается бельгийская черная овчарка грюнендаль. Самое главное ее отличие от других пород овчарок, это угольно-черная и густая шерсть.
Внешний вид
У овчарок породы грюнендаль изящное, но крепкое телосложение и средний размер:
- Рост : (кобели) - 58-66 см, (суки) - 56-62см
- Вес : от 25 до 30 кг
- Окрас : угольно-черный без каких-либо оттенков и меток.
- ШЕРСТЬ : длинная, густая и имеет плотный подшерсток, что обеспечивает надежную защиту от холода и дождя.
- Голова : среднего размера и имеет четкие и изящные линии.
- Глаза : миндалевидный разрез, темные с проницательным взглядом.
- Уши : стоячие и имеют треугольную форму
Благодаря своему облику эти овчарки выглядят элегантно и благородно.
Поведение и характер
Грюнендали очень преданные, умные и энергичные овчарки. К их особенностям можно отнести:
- Интеллект : легко и быстро учатся, запоминают команды как начинающего уровня, так и сложные. Также они склонны самостоятельно принимать решения
- Активность : грюнендалю необходимы как умственные, так и физические нагрузки Эта порода подойдет людям с активным образом жизни
- Охранные качества : у них врожденная настороженность к незнакомым людям
- Социальность : очень ласковы со своими хозяевами и детьми, и это несмотря на служебные инстинкты
Содержание и уход
Чтобы овчарка выглядела здоровой и красивой, ей необходим регулярный уход:
- Шерсть Для того чтобы шерсть грюнендаля выглядела здоровой, его нужно вычесывать 2-3 раза в неделю.
- Физическая активность : им необходимы активные игры, тренировки и длительные прогулки каждый день
- Для энергии и красивой шерсти им необходимо сбалансированное питание (белки, минералы, витамины). Идеальным кормом будет Purina – он достаточно сбалансирован и содержит все необходимые минералы и витамины.
- Здоровье : несмотря на то, что порода отличается отличным здоровьем, регулярные осмотры у ветеринара помогут предотвратить возможные заболевания.
Вывод
Бельгийская черная овчарка Грюнендаль, это сочетание элегантности, преданности и ума. Это не просто собака, а настоящий партнер, друг и защитник. Если вы решите завести собаку не только для украшения, но станет активным участником вашей жизни, эта порода собак будет прекрасным выбором.