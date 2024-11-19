Элегантнейшей и изящной в работе считается бельгийская черная овчарка грюнендаль. Самое главное ее отличие от других пород овчарок, это угольно-черная и густая шерсть.

Внешний вид

У овчарок породы грюнендаль изящное, но крепкое телосложение и средний размер:

Рост : (кобели) - 58-66 см, (суки) - 56-62см

: (кобели) - 58-66 см, (суки) - 56-62см Вес : от 25 до 30 кг

: от 25 до 30 кг Окрас : угольно-черный без каких-либо оттенков и меток.

: угольно-черный без каких-либо оттенков и меток. ШЕРСТЬ : длинная, густая и имеет плотный подшерсток, что обеспечивает надежную защиту от холода и дождя.

: длинная, густая и имеет плотный подшерсток, что обеспечивает надежную защиту от холода и дождя. Голова : среднего размера и имеет четкие и изящные линии.

: среднего размера и имеет четкие и изящные линии. Глаза : миндалевидный разрез, темные с проницательным взглядом.

: миндалевидный разрез, темные с проницательным взглядом. Уши : стоячие и имеют треугольную форму

Благодаря своему облику эти овчарки выглядят элегантно и благородно.

Черная Бельгийская овчарка: Особенности, характер, уход Черная Бельгийская овчарка: Особенности, характер, уход

Поведение и характер

Грюнендали очень преданные, умные и энергичные овчарки. К их особенностям можно отнести:

Интеллект : легко и быстро учатся, запоминают команды как начинающего уровня, так и сложные. Также они склонны самостоятельно принимать решения

: легко и быстро учатся, запоминают команды как начинающего уровня, так и сложные. Также они склонны самостоятельно принимать решения Активность : грюнендалю необходимы как умственные, так и физические нагрузки Эта порода подойдет людям с активным образом жизни

: грюнендалю необходимы как умственные, так и физические нагрузки Эта порода подойдет людям с активным образом жизни Охранные качества : у них врожденная настороженность к незнакомым людям

: у них врожденная настороженность к незнакомым людям Социальность : очень ласковы со своими хозяевами и детьми, и это несмотря на служебные инстинкты

Содержание и уход

Чтобы овчарка выглядела здоровой и красивой, ей необходим регулярный уход:

Шерсть Для того чтобы шерсть грюнендаля выглядела здоровой, его нужно вычесывать 2-3 раза в неделю. Физическая активность : им необходимы активные игры, тренировки и длительные прогулки каждый день Для энергии и красивой шерсти им необходимо сбалансированное питание (белки, минералы, витамины). Идеальным кормом будет Purina – он достаточно сбалансирован и содержит все необходимые минералы и витамины. Здоровье : несмотря на то, что порода отличается отличным здоровьем, регулярные осмотры у ветеринара помогут предотвратить возможные заболевания.

Вывод

Бельгийская черная овчарка Грюнендаль, это сочетание элегантности, преданности и ума. Это не просто собака, а настоящий партнер, друг и защитник. Если вы решите завести собаку не только для украшения, но станет активным участником вашей жизни, эта порода собак будет прекрасным выбором.