Чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в середине игры убрали из турнира из-за джинсов

Чемпион мира по шахматам Магнуса Карлсена в середине турнира на звание чемпиона мира по быстрым шахматам УБРАЛИ с турнира. Просто исключили, и все.

За что? За то, что он пришел на игру в джинсах, а не в офисном костюме.

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Ну, що ж. Магнус сьогодні розірвав усі відносини з ФІДЕ, сказав, що ноги його там більше не буде. Що шахи - це не бал, а спорт. - Ідіть ви до біса, я від вас втомився, самі нічого не вмієте організувати, все тільки розвалюєте, вам головне - костюм...

А те, що треба думати 5 годин, або в цейтнотах за секунду робити кілька ходів, і ще встигати натиснути кнопку годинника, і щоб ще фігури не падали на дошці, зачеплені ліктем у костюмі. І все це сидячи на стільці за дошкою, у костюмі - це їх не цікавить.

І що якщо шахи - це спорт, то спорт передбачає спортивний одяг, а не ресторанний костюмний дрес-код.

А організатори задоволені, що позбулися найсильнішого у світі гравця, і тепер чемпіонами ставатимуть другорозрядні гросмейстери.

Організатори навіть наплювали на спонсорські контракти, оскільки за відсутності найсильніших знаменитих гравців, грошей ніхто давати не буде.

ФІДЕ справді придумало дрес-код - костюм із туфлями, жодних джинсів і кросівок. Дискомфортно і незручно. Але, типу, не хочеш - не бери участі.

Така доля вже спіткала свого часу Фішера, Каспарова, тепер Карлсена.