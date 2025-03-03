Чем заесть стресс: список идеальной пищи

Когда мы стрессуем, а очевидно мы стрессуем на днях на максималках… есть смысл заедать этот самый стресс не сладостями и булками, что в конце концов приведет к еще большему стрессу, который снова нужно заедать, а заменить чем-то менее травматичным.

Смотрите новости.. нарежьте себе тарелку с горкой моркови, перца, сельдерея…..прям много и жуйте. В сущности нам не важно, что в этот момент вбрасывать в себя особенно когда внимание не на еде. Жесткая пища будет способствовать снижению напряжения, руки заняты, вы жуете, оно хрустит и уже хорошо, по крайней мере, не вредите здоровью.

Если вы переживаете за качество овощей зимой, то возьмите квашеную капусту или что-то другое. Ну, по крайней мере, там не будет максимально вредных трансжиров, которые 100 процентов есть в сладостях и точно вредят максимально.