Чем расплатится Путин, если Трамп подарит ему Украину?

Этот обмен лести между Трампом и Путиным – "сильный лидер", "захотел бы – захватил всю Украину", приглашения постоять на Мавзолее "9 мая" в знак общей победы над "нацистской Украиной"... Это все прекрасно. Предположим, Трамп на это купился и подарил Путину Украину или наш кусок из-за принудительной капитуляции.

Вот только чем Путин расплатиться за столь щедрый подарок? (А то, что это подарок, - очевидно, потому что самостоятельно уничтожить нас не удалось за 3 года, даже с ресурсами Ина, недохлого Аятолы и помощью Си). Это же чистый бизнес в Трампе. Столько вложил – вот столько получил.

И чем может заплатить Путин таким, что действительно нужно Трампу и заинтересует его? Союзом против Китая?

Гм... Тогда и Европе, и нам не остается другого, как заключить союз с китаем.

Рационального обоснования, почему бы Трамп решил раздавать столь ценные подарки Путину, просто не существует. Подгонит презент "как старый гэбист старому гэбисту"? Ну, допустим, что эта версия о "вербовке КГБ в 1987" в какой-то степени правда (и это почти за 40 лет ни разу не заметило ЦРУ). Но даже так столь широкие жесты со столь огромным шлейфом проблем для США, – фантастика.

Рациональное зерно: Трамп – бизнесмен и за ним стоит крупный бизнес Америки. Им может нравиться Путин, фоны могут быть фанатами царя – но бизнес есть бизнес. Что они получат, если будут настолько щедры наши средства? Как максимум – ну, Путин объявит войну Китаю. И что? Зеркальная ситуация. 142 (хотя некоторые говорят, что если без фейков и дорисовок, то 89) миллионы против 1,4 миллиарда. В десять раз больше населения. Где-то $2 триллиона ВВП против $18,4 триллиона.

А теперь приплюсовать все, что Америка потратила на поддержку Украины. Приплюсовать договоренности о масштабных инвестиционных проектах (не только у горла о "50% доходов от всего за 200 ярдов помощи", а соглашения с компаниями). Приплюсовать факт, что Трамп практически каждый день говорит об Украине своим избирателям – то есть наша война стала уже фактором внутренней политики США.

Это увеличивает стоимость "подарка Владимиру" до неподъемных величин. Трампу это просто невыгодно (кроме того, что унизительно, потому что поднимает Путина до уровня Трампа, делает из него "тоже мирового лидера").

Поэтому неудивительно, что Трамп уже заявил, как написал Ройтерс, что не поедет ни в какую Москву на их "9 мая".