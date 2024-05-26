Человек, бросивший вызов Байдену: сможет ли Кеннеди победить в выборах в США

Интересующиеся американской внутренней политикой обратили внимание на то, что примерно с весны прошлого года, в информационном пространстве США все чаще начала появляться информация, касающаяся Кеннеди-младшего, решившего бросить вызов президенту Джо Байдену, как возможному кандидату от Демократической партии на предстоящих выборах.

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Але тверезо зваживши свої можливості і його авторитет у партії, він зрозумів, що добитися перемоги над чинним президентом - демократом серед своїх однопартійців він не спроможний. Саме тому, Кеннеді-молодший прийняв єдине правильне рішення - припинив боротьбу за номінування в Демократичній партії, і восени минулого року ухвалив для себе рішення - прийняти участь у чергових виборах президента США, як незалежний кандидат.

Кеннеді - молодший є членом легендарної і могутньої сім’ї Кеннеді, яку частіше називають "клан Кеннеді". Його дядька, видатного і надзвичайно популярного 35-того Президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді, було вбито фактично вперше у прямому ефірі 22 листопада 1963 року у Далласі.

Це вбивство викликало потрясіння в американському суспільстві і стало причиною величезних політичних змін в Америці і до цих пір багатьма сприймається як трагедія. Недовіра і параноя — ось головні почуття, які були визначальними в американському істеблишменті того періоду. У самому розгарі Холодної війни, на фоні провальних операцій на Кубі та Карибській кризі, убивство президента США сприймалось не інакше як успішна змова Совєтів проти Америки.

"Якщо вони застрелили президента, то кого вони застрелять наступним — що відбувається у Вашингтоні і коли полетять ракети? Я думав, що це змова , і говорив про це, і практично кожен, з ким я говорив, зі мною погодився", — згадав віце-президент Джонсон про відчуття в перші години після вбивства Кеннеді.

"Президент Кеннеді був героєм війни, сенатором і державним діячем, – відзначалося в заяві Байдена, яка нещодавно була опублікована в Білому домі. – Він твердо визначив шлях нашої країни в найбільш значимих сферах XX століття – від громадянських і виборчих прав до рівної оплати праці жінок. Він з незворушливою рішучістю керував країною в найнебезпечніші моменти "холодної війни". А на зорі нового десятиліття він повів нас вперед до нових рубежів, добився польоту на Місяць і далі. Завдяки йому державна служба стала вважатися покликанням у нашій країні".

Трагічна доля спіткала і його батька, кандидата у президенти США сенатора Роберта Френсіса Кеннеді ( який відомий як RFK і як 64 Генеральний прокурор США), якого було вбито 6 червня 1968 року в Лос- Анджелесі, після завершення виступу на передвиборному мітингу.

Ці два вбивства вважаються найбільш важливими політичними злочинами в історії США.

Взагалі п’ятеро представників сім’ї Кеннеді в різний час намагалися завоювати Білий дім, тепер шостий представник цієї сім’ї вирішив долучитись до цієї традиції. Правда усі попередні представники сім’ї які балотувались на посаду президента США представляли Демократичну партію і тільки останній кандидат - Роберт Френсіс Кеннеді - молодший - хоче бути незалежним кандидатом. Незважаючи на серйозні суперечки між членами сім’ї Кеннеді, він не відмовився від свого рішення.

Сам Роберт Ф. Кеннеді-молодший — адвокат, захисник навколишнього середовища та очевидний прихильник конспірологічних теорій про шкідливість щеплень взагалі, та щеплень від ковіду, зокрема.

Він оголосив, що буде спойлером і для Джо Байдена, і для Дональда Трампа, який збирає голоси тих демократів і республіканців, яким не подобаються кандидати від їх партій. Втім, очевидно, що на виборах переможе один із двох - або демократ Джо Байден, або республіканець Дональд Трамп. Щодо кандидатів, які не є представниками основних партій, про них все одно варто говорити, тому що вони з великою ймовірністю відберуть значну частину голосів у основних партій, в яких багато американців розчарувалися.

Але, зазвичай "основними" кандидатами є представники партій, які без проблем можуть потрапити до виборчого бюлетеня, , чого не можна сказати про незалежних кандидатів.

Тому, щоб наблизитися до статусу "основний", Кеннеді- молодшому для початку потрібно потрапити у виборчі бюлетені. Кожен американський штат встановлює на цей рахунок свої правила, однак незалежним кандидатам, які не володіють підтримкою розгалуженої партійної структури, у будь-якому випадку буде набагато складніше, оскільки вимагають зібрати підписи та подати петиції в місцеві законодавчі органи, для чого потрібен величезний штат волонтерів і великі фінансові ресурси. При цьому не можна відкидати і активну протидію політичних опонентів. Все це робить бажання незалежного кандидата надзвичайно складною процедурою і фінансово досить обтяжливою. Тобто, очевидним є факт не рівності умов для балотування кандидатів у президенти від основних політичних партій і безпартійних, але ця здавалося б недемократична процедура, не зупиняє Кеннеді - молодшого від бажання прийняти участь у цих виборах. При цьому треба не забувати, що шансів на перемогу у незалежного кандидата практично немає.

Поки єдиний президент в історії США, який не належав ні до однієї із найбільших партій, залишається Джордж Вашингтон, який одержав перемогу в 1789 році і став президентом США. У 1912 році його успіх вдалося майже повторити Теодору Рузвельту, який розсварився з республіканцями і спробував обратися від Прогресивної партії, однак у підсумку він програв. Як відзначає професор політології Атлантичного університету Флориди Кевін Вагнер, ситуація в сучасній Америці інша.

"Число американців, які заявляють, що вони не підтримують ні одну з партій, становить 40%. Особливо багато незалежних виборців серед молоді", — пише Вагнер, додаючи, що далеко не завжди це конвертується в реальний голос для незалежних кандидатів.

Незважаючи на незначні шанси створити реальну конкуренцію Трампу і Байдену, Роберт Кеннеді — молодший явно не планує знімати кандидатуру. У кінці березня він оголосив про вибір другої ключової фігури своєї кампанії — кандидатом у віце-президенти стала 38- ми річна Нікол Шенехан, відомий юрист та інвестор Кремневої долини, колишня дружина засновника Google Сергія Бріна. Вибір кандидата у віце-президенти — важлива, а в деяких штатах і необхідна умова для включення в бюлетень для голосування. "Цей незалежний рух відбувається в часи глибокого розколу в Америці, погрожує розірвати країну на частини. Настав час його подолати, зосередитись на тому, що нас об'єднує", — прокоментувала Шенехан своє обрання.

У 2021 році, під час пандемії коронавірусу, Кеннеді- молодший випустив книгу "Справжній Ентоні Фаучі: Білл Гейтс, "Велика фарма" і глобальна війна з демократією і громадським здоров'ям". В ній майже на п'ятистах сторінках автор звинувачує Ентоні Фаучі, директора Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, а також великих американських бізнесменів, у тому числі Білла Гейтса, в прихованій реальній інформації про COVID-19 і пропонуванні вакцинації як єдиного засобу боротьби з вірусом. Як заперечує Кеннеді - молодший все це вони робили навмисно, в інтересах якогось "вакцинного картеля". Книжка розійшлася величезним тиражем понад мільйон екземплярів і кілька тижнів входила до топа бестселерів New York Times. Ніяких офіційних повідомлень проти автора цієї книжки Фаучі не висловлював, лише назвав його "неврівноваженою людиною" і зазначив, що після виходу книжки став отримувати численні погрози. Але, багатьом американцям подобається така версія Кеннеді - молодшого причин пандемії і вони багато у чому її поділяють.

"Ми бачимо, як уряд і демократія в цілому підкріплені величезними корпораціями, як федеральні агентства стали тряпичними ляльками в руках бізнесу, який вони повинні контролювати, — говорить Кеннеді - молодший про ситуацію у фарміндустрії. — Мені легко було в цьому розібратися, адже це саме я бачив, коли працював з EPA — Агентством з охорони навколишнього середовища США". Американці пам’ятають його завзяття і наполегливість у спасінні річки Гудзон, життя в якій практично було знищено. Але завдяки його ентузіазму і наполегливості природній стан цієї річки був відновлений і життя в неї повернулося. Це був успіх Кеннеді - молодшого.

Вступивши в передвиборчі перегони, Кеннеді - молодший не тільки не помʼякшив риторику, але і підсилив її градус у боротьбі з корупцією у фарміндустрії. У червні 2023 року він заявив, що вірус, який викликає COVID-19, був спеціально сконструйований, щоб вражати певні раси — європейську та негроїдну, а китайці і евреї-ашкеназі від нього захищені. Місяцем пізніше він знову накинувся на Фаучі і пообіцяв притягнути того до відповідальності, якщо займе Білий дім. Ці висловлювання Кеннеді - молодшого і його сенсаційні припущення викликали в США величезний розголос і завдяки чому він став популярним. Його популярність ґрунтувалась на тому, що він казав те, що хотіли чути американці. Не маючи ніяких наукововстановлених доказів він висловлював свої припущення, багато з яких американці сприймали, як реальність.

Кеннеді-молодший страждає на спазматичну дисфонію - розлад м'язів голосового апарату, що спотворює голос. Але незважаючи на цю хворобу, яка в значній мірі перешкоджає йому вести активну передвиборчу агітацію, він не втрачає оптимізму і продовжує активно боротися за голоси виборців

Чи є у Кеннеді молодшого шанс виграти ці вибори і стати президентом США?

Це складне питання.

Впевнений у тому, що тільки американські виборці зможуть дати на нього відповідь.

Але, давайте згадаємо, коли В.Зеленський публічно оголосив про свій намір балотуватись на посаду президента України, мало хто вважав його заяви серйозними і не просто не вірили в успіх В.Зеленського, а навіть не допускали такої можливості. Але, це сталося. Переважна більшість виборців захотіли бачити своїм президентом саме недосвідченого і непідготовленого шоумена В.Зеленського замість надзвичайно досвідченого і авторитетного державного діяча.

В США зовсім по-іншому побудована виборча система, давно встановлені традиції. Чи зможуть американські виборці відійти від них. Важко сказати. Переважна більшість аналітиків вважає що у Кеннеді - молодшого немає жодного шансу зайняти Білий дім. Але разом з тим, Кеннеді молодший подобається американцям, його підтримка з кожним місяцем зростає. Якщо проаналізувати, як виборці у різних штатах сприймають цього кандидата, то можна сказати, що його довіра зростає, перш за все тому, що він не такий як традиційні політики.

Вже на першому своєму мітингу в процесі підготовки до виборів, Кеннеді- молодший заявив, що "положить кінець корумпованому альянсу держави і корпорації". З тих пір він спромігся витримати обструкції зі сторони Демократичної партії, від якої в різні часи п’ять членів сім’ї Кеннеді, балотувались на виборах президента США, розсварився з доброю половиною родини, які раніше публічно поставили під сумнів спірні його заяви щодо щеплення і розпочав незалежну передвиборну кампанію. Йти проти течії і успішно боротися з явно переважаючими за політичною вагою супротивниками - є його характерною особливістю.

Програма і політичний профіль Кеннеді- молодшого — щось середнє між двома його головними конкурентами на цих виборах.

Однак, на відміну від Байдена, Кеннеді- молодший ніколи не займав високих державних посад, а на відміну від Трампа — не очолював великих корпорацій. В цьому сенсі він чужеродний елемент для американського політичного істеблішменту, незважаючи на належність до знаменитої династії політиків. Більше того, Кеннеді-молодший навмисно підтримує цю чужеродність, яка є вагомою перевагою в очах його прихильників. Головний його імідж цієї кампанії, це образ - незалежного борця за справедливість — що надзвичайно імпонує і подобається виборцям.

"Моя місія в ході цієї кампанії і протягом всього президентства буде полягати в тому, щоб покласти кінець корумпованому впливу державної та корпоративної влади, яка погрожує нав'язати нам новий вид феодалізму в нашій країні, перетворити на товар наших дітей, лікувати їх хімікатами і фармацевтичними препаратами, обчистить наші активи, опустошить середній клас і тримати нас у постійному стані війни", — заявив політик у першому ж агітаційному ролику, та підтверджуючи свій статус незалежного борця за справедливість і зв'язок з видатним дядьком та батьком. До речі, цей агітаційний ролик вже переглянуло майже 2 мільйони американців і він має великий успіх. Кеннеді - молодший дуже активно працює у соціальних мережах та з відомими блогерами- мільйонниками, що істотно впливає на його популярність. Крім того, у нього є достатньо потужна фінансова підтримка.

Фактор Кеннеді - молодшого не можна не дооцінювати і це розуміють штаби основних кандидатів, особливо в умовах майже рівних можливостей цих кандидатів. Але вже зараз очевидно, що Кеннеді молодший може істотно вплинути на результати виборів. По різним оцінкам зараз він має від 12 до 20% підтримки. Це - серйозний актив і аргумент. А до виборів ще багато часу.

Цікаво що, Конор Кеннеді, 28-річний син кандидата в президенти США Роберта Кеннеді - молодшого, нещодавно розповів, як допомагає українцям захищати свою країну від російських загарбників, повідомивши підписникам у розлогому дописі в Instagram, що він був готовий померти, якщо знадобиться. Батько Конора, Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, розповів про те, що його син взяв до рук зброю в Україні, не маючи попереднього бойового досвіду. Він заявив, що Конор "не любить Путіна, не любить гопників", і він не підтримує вторгнення Росії в Україну". Це важливе доповнення, яке характеризує сімейство Роберта Кеннеді - молодшого і його сина Конора.

Отже, виборчий процес у США ще навіть не дійшов до свого апогею, що буде коли розпочнуться головні виборчі баталії зараз важко спрогнозувати, але одне очевидно, що Кеннеді - молодшого, ні Джо Байден, ні Дональд Трамп не повинні забувати, адже у виборах є завжди інтрига, особливо тоді коли вони демократичні.

Чи справді США на порозі сенсації?

Побачимо. Все залежить від американських виборців.