Бюджетные отпуска в Барселоне: архитектура, вкусная еда и фестивали

Путеводители и туристические сайты часто называют Барселону "жемчужиной Испании". И с этим тяжело спорить. Отпуск в Барселоне – это всегда взрыв цветов, вкусов и развлечений с особым шармом древнего испанского города. Это одно из самых популярных туристических направлений, поэтому цены на отдых здесь могут быть высокими. Эти 30 советов для бюджетной поездки в Барселону помогут вам узнать, как сэкономить, где найти бесплатные развлечения, а также что посмотреть и чем заняться в Барселоне.

1. Забронируйте обратный билет за £60 (или даже дешевле)

Перелет может стоить дорого, но главный аэропорт Барселоны, Эль-Прат, обслуживается бюджетными авиакомпаниями с хорошо отлаженной системой стыковочных рейсов. Конечно, цена билета зависит от того, откуда вы летите, но найти дешевые билеты в Барселону можно.

Чем раньше вы бронируете билеты до вылета, тем больше вероятность купить их по самым низким ценам. Также цены растут в пиковые часы. Например, за месяц до вылета можно найти билеты из Барселоны в Лондон за £45, а в Манчестер — за £58 (только с ручной кладью).

Проверяйте билеты не только из ближайшего аэропорта, но и из соседних. Некоторые авиакомпании, такие как EasyJet и Ryanair, летают в Эль-Прат почти из всех аэропортов Великобритании. Также ищите доступные рейсы в Жирону и Реус. Дорога из этих аэропортов в Барселону занимает чуть больше часа. По данным туристического сайта Momondo, самый дешевый день для путешествия в Барселону – вторник.

Вебсайт Ryanair : http://www.ryanair.com

Вебсайт EasyJet : http://www.easyjet.com

2. Посещайте самый известный храм бесплатно

Собор Саграда Фамилия, или Храм Святого Семейства, известен своей уникальной архитектурой с многочисленными сложными деталями снаружи и именем архитектора – Антонио Гауди. Вход в храм для туристов платный: цена билета варьируется от 20 до 33 евро в зависимости от программы посещения (базовый вход, с экскурсией и аудиогидом, с посещением башен и билетом в музей дома Гауди). Студенты, люди с инвалидностью, лица до 30 лет и старше 60 лет имеют скидку на вход. Для детей до 11 лет вход бесплатный. Но незабываемые впечатления можно получить, просто прогуливаясь вокруг храма, любуясь его богато украшенным фасадом.

Собор Саграда Фамилия – главное место для посещения в Барселоне. Источник: Lesia Gasych Собор Саграда Фамилия – главное место для посещения в Барселоне. Источник: Lesia Gasych

Адрес : Carrer de Mallorca, 401, 08013 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.sagradafamilia.org

3. Заказывайте меню del dia или меню дня

Есть дешево в Барселоне несложно. Самый популярный обед в Испании, menú del dia, был изобретен для туристов в 1965 году. Иронически, но большинство туристов о нем не знают. Если вы будете соблюдать местную традицию обедать с 13:30 до 16:00 и попросите в ресторане такое меню, вы сэкономите на еде и, возможно, откроете новые вкусы.

Menú del dia – это обед с фиксированной ценой с понедельника по пятницу. Его часто не указывают в меню, так что можно спросить официанта. Некоторые заведения предлагают меню дня и по выходным. Гостям предлагают выбор из 5-6 первых блюд, вторых блюд, десертов и нескольких напитков (включая алкогольные). В разных ресторанах и кафе такое меню стоит от 6,5 до 30 евро. Существует бесплатное приложение Menú del Día, содержащее список заведений, предлагающих меню дня, от простых кафе до ресторанов со звездами Мишлен.

Вебсайт приложения Menú del Día : http://www.menudeldia.com

4. Доберитесь из аэропорта в город за 2,40 евро

Из аэропорта Эль-Прат в город есть несколько вариантов, в том числе самый бюджетный. Не спешите покупать такси — поездка будет стоить около 30 евро. Лучше воспользоваться другим транспортом, заплатив в несколько раз меньше. Вот несколько вариантов в одну сторону:

Автобус - 2,40 евро. Дорога в центр Барселоны занимает 25–40 минут в зависимости от трафика. Автобус курсирует каждые 40 минут с 4:50 до 23:50. Разрешенные размеры багажа – 100 x 60 x 25 см.

- 2,40 евро. Дорога в центр Барселоны занимает 25–40 минут в зависимости от трафика. Автобус курсирует каждые 40 минут с 4:50 до 23:50. Разрешенные размеры багажа – 100 x 60 x 25 см. Поезд – 4,60 евро. Поезд R2 Nord курсирует каждые 20 минут от терминала T2 в центр Барселоны. Поездка длится 25 минут. Между терминалами есть бесплатный автобус.

– 4,60 евро. Поезд R2 Nord курсирует каждые 20 минут от терминала T2 в центр Барселоны. Поездка длится 25 минут. Между терминалами есть бесплатный автобус. Метро – 5,15 евро. В центр города с пересадкой дорога занимает около часа. Это выход, если вы прилетаете поздно. В будни метро работает с 5:00 до полуночи, в пятницу до 2:00, а в субботу всю ночь.

– 5,15 евро. В центр города с пересадкой дорога занимает около часа. Это выход, если вы прилетаете поздно. В будни метро работает с 5:00 до полуночи, в пятницу до 2:00, а в субботу всю ночь. Аэробус - 5,90 евро (или 10,20 евро туда-обратно). Рейсы в центр Барселоны курсируют каждые 5–10 минут с 5:00 до 1:00 ежедневно. Поездка длится 35 минут.

- 5,90 евро (или 10,20 евро туда-обратно). Рейсы в центр Барселоны курсируют каждые 5–10 минут с 5:00 до 1:00 ежедневно. Поездка длится 35 минут. Такси – 30 евро. Самый дорогой и не всегда оправданный вариант. Минимальная плата за поездку – 20 евро плюс дополнительные сборы. Поездка длится от 20 до 40 минут.

Если вы едете в Барселону из аэропортов Жироны или Реуса, поездка с каждого занимает около 1 часа 15 минут, а билет на автобус стоит 25–30 евро туда-обратно.

Адрес аэропорта Эль-Прат : 08820 El Prat de Llobregat, Барселона, Испания

Вебсайт аэропорта : http://www.aena.es

5. Увидьте шедевры Гауди

Одно из самых впечатляющих в Барселоне, и это бесплатно, — удивительные работы знаменитого архитектора Антонио Гауди. Многие можно увидеть, просто гуляя по городу. Для входа в некоторые здания нужно платить. Используйте интерактивные карты достопримечательностей, чтобы составить маршрут работ Гауди, которые вы хотите увидеть.

Вебсайт с картами Гауди : http://www.gaudiclub.com

6. Посетите матч Барса Б за несколько евро

Самый большой стадион Европы, Камп Ноу, расположенный в центре города, является домом для легендарной испанской футбольной команды "Барселона". Билеты на игры здесь очень дорогие – от 80 до 100 евро. Но вы также можете посмотреть хорошую игру на матчах "Барселона Б", проводимых на стадионе Mini Estadi.

"Барселона Б" — это резервная команда, поэтому вы можете наблюдать за будущими футбольными талантами клуба и увидеть испанскую тактику в действии. Билеты на эти игры стоят всего 3 евро.

Как альтернативу футболу, на стадионе Камп Ноу проходят игры по баскетболу, гандболу и роликовому хоккею. Если матч не входит в ваши планы, посетите экскурсию по стадиону Камп Ноу — не только трибуны, но и поле, раздевалки и кабины комментаторов.

Адрес Камп Ноу : C. d'Arístides Maillol, 12, 08028 Барселона, Испания

Вебсайт : http://www.fcbarcelona.com

7. Найдите бесплатные развлечения

Бюджетный отпуск в Барселоне запомнится благодаря большому выбору недорогих мер. Вот несколько лучших из них:

Увидите волшебный фонтан. Фонтан Монжуик – визитная карточка города, которую обязательно стоит увидеть каждому туристу. Он прекрасен в любое время, но самое волшебное зрелище открывается вечером во время музыкально-светового шоу.

Очаровательный фонтан поражает популярным ночным шоу со светом. Источник: Lesia Gasych Очаровательный фонтан поражает популярным ночным шоу со светом. Источник: Lesia Gasych

Адрес : Plaça de Carles Buïgas, 1, 08038 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.barcelona.cat

Полюбуйтесь шедеврами Пикассо. Многие музеи, в частности Музей Пикассо, позволяют посетителям бесплатный вход в воскресенье после обеда. Остальные не взимают плату за билет в первое воскресенье месяца или в субботу после обеда. Соберите информацию о бесплатном входе на сайты музеев, которые вы планируете посетить.

Адрес Музея Пикассо : Carrer de Montcada, 15-23, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.museupicasso.bcn.cat

Прогуляйтесь по Олимпийскому парку. Барселона принимала XXV Олимпийские игры в 1992 году. Олимпийский парк включает несколько объектов, созданных разными архитекторами, но воспринимаются как гармоничный ансамбль. Стадион Луиса Компанса, дворец Сан-Жорди, телекоммуникационная башня Монжуик, Олимпийский музей Хуана Антонио Самаранча, бассейны и окружающий парк – этого достаточно, чтобы провести целый день. Вход в парк бесплатный.

Адрес : Passeig Olímpic, 15-17, 08038 Barcelona, Spain

Ищите бесплатные экскурсии. Это могут быть пешие туры, за которые можно оставить чаевые по желанию, или туры от Runner Bean – небольшой семейной компании, предлагающей экскурсии по достопримечательностям Гауди или Готическим кварталом. При бронировании бесплатного тура проверьте, необходимы ли дополнительные расходы на транспорт или вход.

Вебсайт Runner Bean : http://www.runnerbeantours.com

Посетите бесплатный фестиваль. Одним из самых больших культурных событий в сентябре является недельный фестиваль La Merce, который объединяет около 600 музыкальных и художественных мероприятий. Основные традиции включают огненное шествие, живые башни, парад гигантов, проекционное шоу и т.д. В другие месяцы также проходят многочисленные фестивали.

Вебсайт La Merce : http://www.bcn.cat/merce

Полюбуйтесь скульптурой Жоана Миро. Прогуляйтесь по одноименному парку и внимательно рассмотрите причудливую 22-метровую скульптуру "Женщина и птица", украшенную яркими фресками.

Адрес парка Жоана Миро : Parc de Joan Miró, 08038 Barcelona, Spain

Найдите 52-футовую золотую рыбку. Огромную металлическую скульптуру возле торгового центра Порт Олимпик тяжело не заметить. Ее поверхность изменяет вид в зависимости от погоды и угла солнечного света.

Адрес : Passeig Marítim de la Barceloneta, 08003 Barcelona, Spain

Посетите Санта-Мария-дель-Мар. Потрясающая архитектура этой средневековой церкви является выдающимся примером каталонской готики. Вход в неф церкви бесплатный утром и вечером.

Адрес : Plaza de Santa Maria, 1, 08003 Барселона, Испания

Вебсайт : http://www.santamariadelmarbarcelona.org

Прогуляйтесь по лучшим площадям города. Площади Реал, Каталунья и Пласа-дель-Рей следует посетить для архитектуры и культурных публичных мероприятий.

Адрес Пласа Реал : Plaça Reial, 08002 Barcelona, Spain

Исследуйте уличное искусство. Кроме архитектуры Гауди, скульптур Жоана Миро и Музея Пикассо, Барселона также славится поразительными примерами уличного искусства. На улицах города можно найти работы известных художников, таких как El Pesa, Chupet Negre, Chanoir, Debens и другие.

8. Отдохните на пляже

Барселона имеет более 4,5 км прекрасных обустроенных пляжей, многие из которых находятся в нескольких минутах ходьбы от метро. Каждый из них предлагает развлечения: рестораны и пляжные бары, дайвинг, каяки, виндсерфинг и т.д.

...Или совершите однодневную поездку в Ситжес Этот очаровательный приморский городок с прекрасными пляжами в получасе поезда от Барселоны. Ситжес идеально подходит для отдыха с детьми, прогулок по городу с классической архитектурой в стиле ар-деко и посещения тематических и аквапарков. Стоимость проезда - 8 евро туда-обратно. Бронируйте билет заранее, чтобы вернуться в тот же день.

Адрес вокзала в Ситжесе : Plaça d'Eduard Maristany, 08870 Sitges, Barcelona, Spain

Вебсайт железной дороги : http://www.renfe.com

9. Найдите самый лучший тариф для себя

Передвигаться по большому городу легко с помощью метро или автобусов. Если бюджет разрешает, можно взять такси или арендовать авто. Но если вы хотите снизить затраты на транспорт, воспользуйтесь системой автобусных проездных.

Метро имеет зональный счетчик, поэтому легко определить какой билет вам нужен. Линии метро меньше, чем в Лондоне, но есть кондиционеры. А автобусные остановки часто расположены возле главных достопримечательностей Барселоны.

Экономьте на правильном тарифе

Билеты можно использовать как для автобусов, так и для метро, и поездка будет считаться одной, если длится менее 75 минут.

Одноразовый билет для первой зоны стоит 2,40 евро. Здесь расположено большинство достопримечательностей.

Безлимитный дневной билет стоит 10,50 евро.

Если вы планируете бюджетную поездку в Барселону на несколько дней, лучше купить проездной. Есть несколько вариантов: T-Casual содержит билеты на 10 поездок. Билет в первую зону стоит 11,35 евро, со второй в шесть — от 22,40 до 47,90 евро. Купить можно в автоматах. Карта также действует на автобусах и поездах в аэропорт. Hola Barcelona предоставляет огромное количество поездок от двух до пяти дней. Стоит от 16,30 до 38 евро, при покупке онлайн – скидка 10%. Карта можно использовать на линии метро L9 до аэропорта.



Вебсайт Hola Barcelona : http://www.holabarcelona.com

10. Используйте приложения для навигации

Например, бесплатное приложение Citymapper позволяет легко найти лучший транспорт в определенное место или достопримечательности и узнать, сколько времени займет дорога пешком или транспортом. Он включает в себя маршруты автобусов, метро, трамваев, поездов и велосипедов.

Вебсайт Citymapper : http://www.citymapper.com

11. Ищите дешевое жилье в черте города

Обычно в больших туристических городах можно сэкономить на проживании, поселившись на окраинах, в пригородах или соседних общинах. В Барселоне этот способ не постоянно работает. Дешевые и дорогие отели в Барселоне могут быть расположены очень близко, и для экономии не обязательно селиться вдали от центра. Сначала определитесь, в каком районе вы хотели бы остановиться (помните, что некоторые имеют плохую репутацию), а затем ищите жилье там.

Проконсультируйтесь с Skyscanner, Kayak или TripAdvisor, чтобы сравнить цены, прочитать отзывы или отфильтровать услуги, которые предлагают отели (некоторые предлагают бесплатный трансфер до аэропорта, например).

В Барселоне также много достойных дешевых хостелов. Цена за одноместную комнату начинается от 25 фунтов стерлингов за ночь.

Вебсайт Skyscanner : http://www.skyscanner.com

Вебсайт Kayak : http://www.kayak.com

Вебсайт TripAdvisor : http://www.tripadvisor.com

12. Позаботьтесь о туристической страховке

Сделайте привычку оформлять туристическую страховку перед каждой поездкой. Особенно это касается Испании, поскольку эта страна не всегда покрывается европейскими страховыми полисами. Убедитесь, что у вас есть страховка на случай непредвиденных ситуаций.

13. Прогуляйтесь Ла Рамбла

Ла Рамбла – самая известная улица Барселоны. Она простирается от площади Каталунья до памятника Колумбу в гавани на расстоянии чуть меньше мили и весь путь наполнен барами, ресторанами и уличными развлечениями. Бульвар преимущественно пешеходный, но с каждой стороны есть по одной полосе для авто. Также есть доступ к трем станциям метро. Здесь всегда много туристов, поэтому цены в некоторых заведениях в несколько раз выше. Атмосфера отличная, но если вы хотите пообедать, в других местах цены умнее. Кстати, если вы обедаете на улице в Испании, перед вами сначала поставят корзину с хлебом. Если вы его не едите, сразу попросите убрать, ведь за хлеб взимается дополнительная плата.

Адрес Ла Рамбла : La Rambla, 08002 Barcelona, Spain

14. Побалуйте себя сыром, хамоном и морепродуктами

На рынке Mercat de la Boqueria, или Mercat de Sant Josep, можно купить все: от хамона, фруктов, сыров до соленой рыбы по лучшим ценам, чем заказывать в ресторанах. Само здание рынка также заслуживает внимания.

Если вы ищете способы бюджетного отпуска в Барселоне, посетите местные рынки: знаменитый Mercat de Santa Caterina, Mercat de la Concepció или Mercat de Sant Antoni, где не так много туристов.

Адрес Mercat de la Boqueria : La Rambla, 91, 08001 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.boqueria.barcelona

15. Позаботьтесь о деньгах и платите в евро

Чтобы избежать 3% комиссии за обмен валюты, стоит приобрести специальную карту, которая не предусматривает такой дополнительной платы. Используйте ее для оплаты за границей и не забудьте вернуть деньги полностью во избежание комиссии. Оформление такой карты может занять до 2-3 недель.

Это может быть кредитная карта, например, Barclaycard Rewards, или самая распространенная дебетовая карта, например, Chase Bank. Многие карты предлагают кэшбек на покупки.

При оплате товаров и услуг всегда платите в евро, даже если вас уверяют, что комиссия составляет 0%. Из-за разницы в курсах обмена при оплате в фунтах, вы можете потратить значительную сумму на комиссию.

Вебсайт Barclaycard : http://www.barclaycard.co.uk

Вебсайт Chase Bank : http://www.chase.com

16. Изучите несколько фраз на местном языке

В Барселоне официально два языка — испанский и каталонский, и языковой вопрос может быть очень чувствительным для местных. Изучите несколько фраз, чтобы общаться на улице и в заведениях, а также сэкономить немного денег. Используйте мобильные приложения для перевода текста, например меню в ресторанах.

17. Посетите Парк Гуэль

Этот красочный парк является обязательным пунктом в вашем маршруте. Он предлагает впечатляющую панораму города и содержит много шедевров Гауди, таких как Ложа Портера и Лестница Дракона.

С вершины Парка Гуэль открывается увлекательный вид. Источник: Lesia Gasych С вершины Парка Гуэль открывается увлекательный вид. Источник: Lesia Gasych

Большая часть парка доступна бесплатно. Также есть Музей дома Гауди, но для входа требуется билет за 5,50 евро. В самую популярную Монументальную зону с большинством работ Гауди вход платный. Билет онлайн стоит 10 евро (или 7 по льготному тарифу), на входе – на 1 евро дешевле. Вы можете принять участие в общей экскурсии за дополнительные 12 евро или заказать частную за 55 евро.

Адрес Парка Гуэль : 08024 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.parkguell.barcelona

18. Попробуйте закуску тапас

Традиционно тапас – это корочка хлеба, которой накрывали стакан или бутылку с напитком, и она была бесплатной. С тех пор культура тапас претерпела многие изменения: появилось все больше рецептов этой закуски, и даже открылись целые рестораны, посвященные тапасу. Популярные вариации этой закуски – пататас бравас (картофель в томатном соусе) и крокеты с хамоном серрано. Сейчас за тапас обычно нужно платить, но есть места, где ее преподносят в качестве подарка к покупке напитков.

19. Аренда квартиры – проверьте лицензию

Аренда квартиры – отличный вариант, если вы планируете бюджетную поездку в Барселону в компании. Но по местному закону любой, кто арендует квартиру минимум на 31 день, должен иметь лицензию. Сайты, предлагающие квартиры в аренду, часто не указывают эту информацию. Итак, если вы хотите арендовать квартиру через Airbnb или другие крупные сервисы, свяжитесь с хозяином и спросите о лицензии. Чтобы избежать проблем, арендуйте у людей, имеющих ее.

Вебсайт Airbnb : http://www.airbnb.com

20. Barcelona Card и Iventure Card не всегда выгодны

Эти карты предоставляют доступ к нескольким достопримечательностям.

Barcelona Card на 3-5 дней стоит от 42 до 61 евро (для детей 20-30 евро). Она включает бесплатный вход в 25 музеев и достопримечательностей, а также общественный транспорт, и предоставляет небольшие скидки в других местах.

на 3-5 дней стоит от 42 до 61 евро (для детей 20-30 евро). Она включает бесплатный вход в 25 музеев и достопримечательностей, а также общественный транспорт, и предоставляет небольшие скидки в других местах. Iventure Card на 7 дней стоит от 81 до 255 евро (для детей 62–180 евро) за 3, 5 или 7 активностей по выбору или неограниченный доступ.

Сравните предложения карточек и ваш список мест для посещения Барселоны, чтобы подсчитать, сколько вы потратите на отдельные билеты.

Вебсайт Barcelona Card : http://www.barcelonacard.org

Вебсайт Iventure Card : http://www.iventurecard.com

21. Поднимитесь на гору Тибидабо

На горе есть парк развлечений. Источник: https://tibidabo.cat/ На горе есть парк развлечений. Источник: https://tibidabo.cat/

Эта гора высотой 512 метров предлагает впечатляющие виды на город и Средиземное море. Вы можете подняться на гору фуникулером или сесть на Tramvia Blau, синий трамвай, построенный в 1901 году. Поездка занимает около 45 минут. Здесь можно посетить аттракционы, например, прокатиться на колесе обзора, и Храм Святого Сердца.

Адрес Тибидабо : Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.tibidabo.cat

22. Используйте бесплатный доступ в Интернет

Нужен Интернет? Просто найдите сеть Barcelona Wi-Fi в списке подключений и подключитесь бесплатно. Городской совет установил много бесплатных точек Wi-Fi, например, на рынках, музеях и других туристических местах.

Вебсайт Barcelona Wi-Fi : http://www.bcn.cat/barcelonawifi

23. Покупайте у Zara

Если вы фанат этого бренда, отправляйтесь за покупками в местные магазины, почти на каждой улице. Здесь можно купить вещи гораздо дешевле, чем в магазинах бренда в других странах.

24. Бронируйте билеты на фестивале заранее

Крупнейшие фестивали в Барселоне – Primavera, где выступают инди-группы, и Sonar для фанатов электронной музыки. Фестивали не предлагают кемпинг, поэтому нужно бронировать жилье.

Primavera проходит в начале июня. Цены на билеты на один день в 2023 году – от 125 евро, на полный день – от 275 евро. Цены растут ближе к началу фестиваля.

проходит в начале июня. Цены на билеты на один день в 2023 году – от 125 евро, на полный день – от 275 евро. Цены растут ближе к началу фестиваля. Sonar проходит в середине июня, билеты на трехдневный фестиваль можно приобрести уже в сентябре. Самые дешевые билеты продаются до января, затем цена растет. В 2023 году билеты стоили от 45 евро за дневное посещение в будни до 300 евро за все дни с доступом к VIP-вечеринкам.

Вебсайт Primavera : http://www.primaverasound.com

Вебсайт Sonar : http://www.sonar.es

25. Посетите Парк Цитадели

Parc de la Ciutadella – один из любимых парков барселонцев. От станции метро можно пройти под Триумфальной аркой и гулять по парку площадью 18 гектаров. Стоит устроить пикник, прокатиться на лодке по озеру (6 евро за двухместную лодку на полчаса), полюбоваться фонтаном Каскада и послушать музыку в воскресенье. В парке можно посетить зоопарк (скидка 10% при бронировании онлайн) и музеи (билеты стоят до 10 евро).

Адрес Парка Цитадели : Passeig de Picasso, 21, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.parccitadella.barcelona

26. Забронируйте экскурсию во Дворец каталонской музыки

Этот концертный зал является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Даже если вы не планируете посещать концерт, войдите внутрь, чтобы увидеть впечатляющий интерьер. Бронируйте заранее экскурсии, которые проводятся каждый час. Билеты стоят 16 евро при бронировании и 20 евро на входе.

Адрес : Carrer de Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт : http://www.palaumusica.cat

27. Проверьте налог

Испанский НДС в размере 10% не всегда включен в цену блюд в ресторанах, поэтому лучше заранее спросить персонал.

Также есть 21% налог на одежду, но обычно включен в ценник. Чтобы избежать неприятностей, лучше уточнить.

28. Чаевые не обязательны

Чаевые в Испании не являются обязательной практикой. Посетители могут скруглить счет по собственному желанию или добавить несколько евро. В туристических районах города принято оставлять 10% чаевых за ужин. Также приветствуется оставить несколько монет носителя или водителя такси.

29. Горы через три часа

В любой сезон можно посетить горы. Источник: https://www.grandvalira.com/ В любой сезон можно посетить горы. Источник: https://www.grandvalira.com/

Барселона с ограниченным бюджетом также может быть интересна и разнообразна. Если вы фанат горных видов спорта, можно совместить поездку в Барселону и отдых в горах. Из аэропорта Эль-Прат можно добраться до курортов в Пиренеях за несколько часов, например, до Grandvalira. Горнолыжный сезон здесь длится с конца ноября по конец марта. Абонемент для взрослых стоит от 51 евро в день. Аренда лыжного снаряжения в зависимости от срока стоит от 19 евро в день.

Вебсайт Grandvalira : http://www.grandvalira.com

30. Возьмите с собой GHIC или EHIC

Ваша карта GHIC или EHIC предоставляет доступ в государственные больницы в ЕС по той же цене, что и для местных жителей. Если у вас есть карта EHIC, проверьте срок ее действия. Не полагайтесь только на туристическую страховку.

Вебсайт GHIC/EHIC : http://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad