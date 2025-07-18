Быстрая остановка, большой счет: плата за высадку растет в аэропортах Великобритании

Путешественники через крупные аэропорты Великобритании этим летом могут столкнуться с более высокими затратами еще до входа в терминал. По данным исследования RAC, более половины из 20 самых загруженных аэропортов подняли плату за высадку пассажиров с июля прошлого года. Гатвик, Бристоль, Лидс-Брэдфорд, Саутгемптон и Станстед теперь стягивают семь фунтов за несколько минут остановки. Хитроу, Эдинбург и Ливерпуль повысили цены до шести фунтов за короткие остановки у входов в терминалы.

В противоположность этому, большинство ведущих аэропортов Европейского Союза продолжают предлагать бесплатную высадку. Схипхол в Амстердаме – единственный среди десяти самых загруженных аэропортов ЕС, который взимает плату, установленную на уровне двух с половиной евро. В Великобритании избегание платы часто означает парковку вдали от терминала и пересадку на шаттл, чтобы добраться до аэропорта. Прохождение через такие системы может казаться небольшой полосой помех, особенно если вы тянете чемоданы, торопитесь или просто хотите, чтобы все было проще.

Эти растущие издержки возникают на фоне переполненных терминалов и ограниченного пространства в аэропортах Великобритании. Вместо облегчения путешествий пассажиры сталкиваются с дополнительными расходами, такими как:

Переполнены входы в аэропортах, таких как Манчестер, Лутон, Бирмингем и Хитроу

Ограниченное пространство у тротуаров, замедляющее доступ автомобилей

Дополнительные платы за пересадки между терминалами во время стыковочных рейсов

Рост времени ожидания и пробок у входов в терминалы

То, что раньше было простым, требует дополнительного планирования и расходов для пассажиров.

Аэропорты часто утверждают, что это собрание помогает уменьшить трафик и загрязнение, но для многих путешественников трудно заметить, где именно происходят эти улучшения. Более четкие указатели, расширенные шаттловые сервисы или лучшие маршруты доступа не появились повсеместно. Для многих путешествующих рост расходов кажется оторванным от качества услуг. Для тех, кто часто пользуется зонами высадки, кажется, что их деньги просто пропадают без реальных улучшений.

Для тех, кто летает летом, даже остановка у тротуара теперь требует больше внимания, чем раньше. Проверка местных правил помогает избежать задержек или неожиданных сюрпризов. Даже скорая высадка теперь требует времени, внимания и дополнительных средств. Рост платы отражает изменение в том, как аэропорты контролируют доступ и как путешественникам приходится адаптироваться еще до начала поездки.