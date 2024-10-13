Бортников вынуждает НАТО менять концепцию и ускоряться

Кремлёвцы доугрожались до того, что в Вильнюсе им обещали мгновенно ударить по Свято-Ленинграду, если РФ нападёт на Литву. РашаСМИ пришли от такого в экстаз и перепечатали из "Билд" эти слова отставного польского генерала. Если до 2024 г. в РФ наблюдалась тяга к садизму, особенно по отношению к украинцам, то сейчас замечается ещё и к мазохизму. Концепция явно меняется не только в НАТО, но и в РФ, – россияне начинают млеть от того, как их будут бить.

Инициатива исходила от главы ФСБ бортникова, который пригрозил, что РФ расширит военные действия на территорию Молдовы и стран Балтии, если эпические англосаксы будут себя плохо вести. Бортников произнёс это не где-нибудь в студии у соловьёва, там такое звучит почти каждую неделю, а на консилиуме служб безопасности государств СНГ в Астане 4 октября.

С участниками собрания перед его открытием встретился Касым-Жомарт Токаев, чем подчеркнул его солидность. Это не посты в соцсетях за подписью "дима медведев" из госсовета. На заседании предполагалось обсудить темы наркотрафика, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Но вылез "чекист" бортников и понёс о войне РФ с Балтией и Молдовой, которая к концу года совсем выйдет из СНГ. Получилось, если кто уходит из СНГ, то пусть готовится к войне с РФ. Члены СНГ явно приняли это к сведению. Возможно, даже подумали, что хорошо было бы, если бы РФ сама вышла из СНГ. Похоже, бортников, угрожая Молдове, скрытно грозил и оставшимся членам СНГ.

Поскольку он упомянул страны Балтии, то в Польше и в Германии, берега которых тоже омывает Балтийское море, не могли не отреагировать. Тем более, что бортников зачислил поляков в англосаксы, которых обвинил в подготовке вторжения в Беларусь для сноса диктатуры лукашенки. Удивительно, но бортников ничего не сказал о плане англосакских поляков захватить несметные богатства Беларуси. Вылазка бортникова в Астане – это как бледная тень от декабрьских ультиматумов лаврова к США и НАТО в 2021 г.

В ответ на угрозы бортникова страны Балтии провели с 8 по 9 октября в Вильнюсе во Дворце великих князей литовских международную конференцию "Защита Балтии: уроки войны в Украине". На неё пригласили военных, политиков и экспертов по вооружению. На её логотипе поместили страны балтийского полумесяца: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Заявлено было 36 спикеров, в их числе Юрий Бутусов, реактор http://xn--e1aerfk5a.net/

Открыл её Лауринас Касчунас, министр обороны Литовского края. Из действующих генералов были два начальника двух литовских генштабов и генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба Объединённых сил НАТО в Европе. Более 90% докладчиков были гражданскими лицами. В общем в Вильнюсе собралась самая грозная часть "англосаксонской военщины". Плюс газета "Билд", которая по совместительству с 2023 г. стала чем-то типа "Вестника НАТО" и в неё регулярно что-то "утекает" из НАТО.

На этот раз "Билд" сама слышала выступление Раймундна Анджейчака, экс-начальника польского Генштаба, в котором он пообещал атаковать экс-Петербург, если РФ нападёт на Литву. Причём удар последует не в первый день, а в первую же минуту вторжения. То есть без исполнения статьи 5 о совещании всех членов НАТО о том, что делать в таком случае.

Анджейчак ответил на вечный русский вопрос – как НАТО применит статью 5, если напасть на Альянс, и применит ли вообще. Он прямо сказал – поляки будут мгновенно стрелять на поражение в радиусе 300 км, не спросив мнения Орбана и юристов. К чёрту юристов и совещания. Анджейчак также уточнил, Польша закупает 800 ракет дальностью полёта до 900 км. Со всем этим полностью согласился генерал Раймундас Вайкшнорас, один из двух начальников литовских генштабов, присутствовавших на конференции. Он произнёс: "Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять".

В общем отставной польский и действующий литовский генерал заявили в присутствии американского генерала, что готовы стрелять по рашистам на всю глубину без оглядки на устав НАТО и его штаб-квартиру в Брюсселе. Пусть юристы потом разбирают, находится НАТО в состоянии войны с РФ или эта война личное дело Польши и Литвы.

Публикации в "Билд" цитат из выступлений Анджейчака и Вайкштораса оказалось достаточно, чтобы в рашаСМИ начался приступ мазохизма – нас будут бить, а у ФСБ и других возникло желание проверить, закупает Польша сейчас ракеты с дальностью 900 км или это блеф. Юристов и адвокатов кремлёвцев должен также заинтересовать вопрос, есть ли у Польши и Литвы разрешение от производителей бить по рашизму в глубину на 300 км и тем более на 900 км.

С приступом мазохизма всё прозрачно – лавров ещё до бортникова начал жаловаться, что Украина напала на РФ и заняла почти всю Курскую область. Это притом, что Курская офензыва производит впечатление операции, которую начинал один планировщик, а затем на неё сел другой и всё скомкал. Кремль срочно и нагло наряжает РФ в одежды жертвы, но получается также неубедительно, как и стенания Геббельса о бомбардировках Берлина. Изложение в рашаСМИ, что в Польше, а не в Вильнюсе обещали ударить ракетами по РФ, вообще примитивный подлог. Просто смешно говорить, что Литва угрожает ракетами РФ. Польша для чуткого уха расеянца звучит посерьёзней.

Но чёрт с ними с рашаСМИ. Гораздо интересней сама идея, озвученная на конференции и отношение к ней политического руководства НАТО.

Отношение нового генсека НАТО Марка Рютте к такому прочтению военной доктрины Альянса, изменённой летом 2023 г. на саммите в Вильнюсе, пока неизвестно. Изначально концепция НАТО предполагала, что РФ сначала позволят оккупировать Литву, чтобы все в мире убедились – это она напала на Альянс, а не наоборот, и лишь затем будут изгонять её войска. В силу такой концепции НАТО всегда подчёркивает, что является оборонительным альянсом, а не наступательным и смиренно ждёт нападения РФ.

В 2023 г. в НАТО приняли решение, глядя на российско-украинскую войну, что ждать оккупации Литвы больше не будут и оставляют за собой право упреждающего удара, если увидят угрозу, например, Литве. По сути, оба генерала на конференции ничуть не вышли за рамки прежней доктрины НАТО, а лишь слегка подредактировали её в вопросе сроков. Действительно, пока НАТО соберётся в Брюсселе и примет решение, то армия РФ может успеть занять Вильнюс. Поэтому предлагают стрелять на поражение, как только в Литве упадёт первый снаряд, в том числе в виде барражирующего боеприпаса типа дрон.

Пока Рютте никак публично не комментировал эту идею. Но 10 октября комментировал для Sky News ядерные учения НАТО "Стойкий полдень" в северных морях Европы. В них главное действующее лицо – самолёты Бельгии и Нидерландов, способные нести ракеты и бомбы с ядерным зарядом. Заряд на учениях не используется.

У рашаСМИ появился повод написать – Бельгия и Нидерланды готовятся нанести удар по РФ. Но рашаСМИ это делать не стали, так как Рютте сразу предупредил – это плановые и ежегодные учения. Писать, Бельгия и Нидерланды в этом году опять репетируют удар по РФ означает вызвать волну насмешливых мемов, а расиянцев очень раздражает когда над ними смеются. Ибо велик и ужасен "русский мир", поэтому недопустимы насмешки над ним как идеей, оккупировавшей одну девятую суши.

Заголовок в Sky News гласит – "Новый глава НАТО Марк Рютте призывает союзников игнорировать бряцание оружием российского лидера путина". Редкий случай, когда одна фраза передаёт содержание всей статьи. В заголовке ответ на вопрос об ответственности всех русских – "путин" назван их легитимным лидером, и намёк, что Рютте – это новая метла НАТО, которая будет мести по-новому. Призыв "игнорировать бряцание" означает – Польша и Литва могут отвечать на обстрелы из РФ, не опасаясь её ядерного оружия. В случае чего их прикроют Бельгия и Нидерланды.

Рютте мог сказать всё это "Билд" и любому другому европейскому изданию, но выбрал американское Sky News не случайно. В результате европейцы были вынуждены ссылаться на Sky News. Это явный сигнал из Белого дома – у европейцев полная свобода рук, а США проследят, чтобы РФ не хваталась за ядерное оружие. Проследят безотносительно того, кто войдёт в Овальный кабинет – Харрис или Трамп.

Подтверждением этого решения Белого дома стали два его действия.

Первое – военные учения армий Японии и США, которые начнутся на Хоккайдо 23 октября и продлятся до дня выборов в США. Ведомство лаврова уже 11 октября направило ноту протеста Токио, заявив, что 45 тыс. японских и американских военных в 20 км от о. Кунашир – это переход "красной линии". В Москве опасаются, что Курилы надо привязать покрепче канатами, чтобы не уплыли в родную гавань.

Второе – это заявление Байдена, что США разнесут Иран, если его спецслужбы будут пытаться убить Трампа. Байден даже дал указание, чтобы военная авиация сопровождала самолёт Трампа во время его предвыборных поездок, если это необходимо. Теперь Трамп как хрустальная ваза для Байдена.

Теократический режим Ирана – это точно те, кто однозначно не хочет видеть Трампа в Овальном кабинете. Но их возможности не допустить этого сильно ограничены. Зато есть шанс, что президент-либерал Пезешкиан, утверждающий, что он тюрок, а не перс найдёт как-нибудь общий язык с Трампом. Интересно, что накануне поездки "путина" в Ашгабад на вечер поэзии в честь Махтумкули Фраги с целью встретиться с Пезешкианом, в СМИ Ирана выкатили "предъяву" Москве. Иранцы обвинили Москву в том, что она подставила всех в Газе, призывает к глобальной войне Юга с Западом, а сама до сих пор ни разу не выстрелила в сторону НАТО. В общем, если "стражи исламской революции" не могут убить Трампа, то почему бы Пезешкиану не договориться с ним. Тем более, что Трамп обещает урезонить даже "путина" и заставить вывести войска из Украины. С Пезешкином явно будет легче договориться, чем с "путиным". С Ким Чен Ыном он ведь договорился когда-то и тот долго не стрелял ракетами в Тихий океан.

Рютте в интервью Sky News не мог не упомянуть российско-украинскую войну. Он сообщил, что чудо-оружия у НАТО нет, поэтому Украина его не получит, но гарантировал, что обычного оружия достаточно, чтобы победить РФ. Это полностью согласуется с идеей Вашингтона о том, что в этой войне должна победить Украина. Сама или совместно ещё с какими-то странами, но точно без участия армии США.

Для политменеджеров США, особенно из Демпартии, принципиально и концептуально, чтобы в учебниках истории было написано – армия США не причастна к распаду третьей и последней российской империи. Одиннадцатый год российско-украинской войны – это тот момент, когда данную установку необходимо начать реализовывать, или пересмотреть концепцию для учебников. Суета Зеленского с "Планом победы", внезапно сменившим его "План мира", интервью Рютте, размышления двух генералов на конференции в Вильнюсе, растиражированные "Билд" и другими СМИ, а также многое другое – это симптомы того, что процесс входит в новую и решающую фазу. Вылазка бортникова в Астане – это как бледная тень от декабрьских ультиматумов лаврова США и НАТО в 2021 г.