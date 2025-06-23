Бомбардировка США Ирана не дала результата: ядерная программа продолжается?

Пока что не нахожу в СМИ сообщений, что радиационный фон вблизи иранского ядерного объекта Фордо повысился. Как ни парадоксально, это плохо.

В Фордо под землей расположен цех финального обогащения урана. Там может происходить создание реального ядерного заряда, который можно использовать в боевых действиях.

Если упрощенно, то центрифуга для обогащения урана235 — это вертикальная труба диаметром 30-40 см и высотой 3-4 метра. В середине нее радиоактивное сырье в газовой форме, и центрифуга круглосуточно вращается со скоростью до 90 тыс оборотов в мин. Во время этого и происходит сепарация изотопов урана — схоже с производством масла из молока, только с ураном процесс длится годами.

Понятно, что ни один механический подшипник такого не выдержит, поэтому центрифуги вращаются на весьма чувствительных электровакуумных подвесах. В цехе обогащения центрифуг тысячи.

Если американские супербомбы пробили каменный потолок над цехом обогащения, то, по крайней мере, часть центрифуг должна была вылететь из подвесов и существенно повредиться. Поэтому незначительная, но заметная даже со спутников утечка радиации должна произойти — через вентиляцию, входы-выходы и проч. А его не фиксируют: был бы – обязательно отчитывались бы.

Скорее всего, ядерный объект Фордо уцелел. И я не уверен, что обогащенный уран из него вывезли: вполне возможно, что это была отвлекающая операция, потому что вряд ли Иран тайно построили еще один защищенный объект и незаметно установить там необходимое оборудование.

То есть Фордо остается ключевым центром создания иранской ядерной бомбы. Поэтому его нужно атаковать дальше. При повторении атак Иран гарантированно будет отвечать по американским базам. Все это означает существенное расширение конфликта, куда могут быть вовлечены и европейские страны.

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