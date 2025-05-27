Большой маршрут Италии: прямой путь из Рима в Венецию

Отреставрированное здание XVII века в центре Рима, неподалеку от площади Пьяцца делла Миневра, стало первой гостиницей Orient Express, которая теперь открыта для посетителей. Это важный этап более широкой инициативы, включающий запуск роскошного поезда, создающего новые связи между Римом и Венецией. Целью интеграции транспорта и размещения является изменение способа путешествий между самыми популярными историческими центрами Италии.

Недавно запущенный поезд La Dolce Vita позволяет пассажирам добраться до вокзала Санта-Лючия в Венеции, а оттуда пешком или на лодке продолжить путь к находящемуся на реконструкции дворцу Palazzo Donà Giovannelli, который станет второй гостиницей бренда. Эта концепция предлагает путешественникам непрерывный маршрут между городами, где каждая остановка находится вблизи ключевых достопримечательностей. Такой подход обеспечивает структурированность и целостность многодневных маршрутов.

Проживание в Риме начинается в нескольких шагах от достопримечательностей. Источник: Accor Group Проживание в Риме начинается в нескольких шагах от достопримечательностей. Источник: Accor Group

В Риме отель La Minerva находится в нескольких минутах ходьбы от Пантеона и Навона. Пантеон сохранил свою архитектурную структуру с античных времен, тогда как площадь Навона является одним из лучших примеров барочной городской планировки под открытым небом. Эти места – там, где прошлое встречается с современностью, позволяя каждому интересующемуся историями Рима и его жизнью легко погрузиться в атмосферу города.

В Венеции будущий Palazzo Donà Giovannelli будет расположен неподалеку от исторического Еврейского гетто, одного из старейших в Европе, и дворца Ca' Pesaro, где расположен Музей современного искусства. Выйдя из поезда на вокзале Санта-Лючия, гости могут прогуляться по венецианским улочкам или сесть на небольшую лодку, чтобы добраться до отеля. Такая организация позволяет не спешить, избежать неразберихи и просто наслаждаться тем, что перед вами, без постоянного взгляда на карту или расписание.

Вблизи Санта-Лючия: ворота к соединенным путешествиям. Источник: unsplash Вблизи Санта-Лючия: ворота к соединенным путешествиям. Источник: unsplash

Этот маршрут предлагает свежий взгляд на исследования Италии, соединяя все так удобно, что путешественники тратят меньше времени на логистику и больше на созерцание окружения. Если перемещение между городами обычно напоминает жонглирование, этот тип путешествия устраняет хаос, позволяя действительно рассмотреть и насладиться тем, ради чего вы приехали, вместо того, чтобы гоняться за расписанием поездов или искать следующую остановку. Это больше похоже на плавную прогулку по Италии, чем на головоломку, даря свободу без превращения путешествия в беспорядок.