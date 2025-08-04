Богатейшее поселение стало городом-призраком: Колманскоп в Намибии погружается в песок

Город Колманскоп на юге современной Намибии когда-то считался самым богатым городом в Африке. Все из-за бриллиантов, найденных неподалеку. В 1908 году община начала стремительно развиваться. Двое железнодорожных работников случайно наткнулись на драгоценности на соседней станции и повлекли за собой настоящую бриллиантовую лихорадку.

Бриллиантовая лихорадка в Колманскопе

Первоначальный бриллиантовый лагерь быстро превратился в настоящее поселение. И поскольку бриллианты помогли новым жителям быстро разбогатеть, городок вскоре стал самым богатым в Африке того времени. Каменные виллы в стиле немецких поместий были построены, а также разнообразные служебные и административные здания, электростанция, школа, больница, кегельбан, театр, спортивный зал, несколько магазинов, бассейн и даже каток.

У местной больницы также был первый в Африке рентгеновский аппарат. Однако его использовали не только для диагностики переломов костей. Его также применяли для рентгена работников и выявления возможных воровства бриллиантов", — говорится в статье. На пике своего развития в городе проживало сотни людей. В то же время судьба города была несчастлива, поскольку она расположена в одном из самых неблагоприятных регионов Намибии. Там нет ничего кроме песка и иногда сильных песчаных бурь. Поэтому воду и еду доставляли из Кейптауна, расположенного в 1000 километрах. Строительные материалы для построек специально привозили из Германии, как и технику.

Трагический упадок бриллиантовой столицы Африки

В течение нескольких лет жители Колманскопа жили зажиточной и беззаботной жизнью. Но настал день, когда бриллианты здесь кончились. Так что бриллиантовые поля передвигались все дальше на юг, и люди постепенно покидали самый богатый город Африки. В конце 1950-х годов последняя семья покинула город, и в том же году больница была закрыта. Те, кто оставил свои дома в пустыне, — и с годами пустыня постепенно возвращалась в свое безлюдное состояние. Многочисленные бури приносили все больше песка в заметно разрушавшиеся дома. Кроме того, подходящий строительный материал забирали из бывшего роскошного поселения для строительства новых домов.

Музей под открытым небом

В 1980-х годах Колманскоп обрел новую жизнь как туристическую достопримечательность. Компания De Beers, контролирующая добычу бриллиантов в Намибии, совместно с правительством страны восстановила часть зданий и превратила город в музей под открытым небом. Сегодня посетители могут принять участие в экскурсиях, во время которых гиды рассказывают об истории города, бриллиантовой лихорадке и повседневной жизни его жителей.

От видов перехватывает дух. Источник: namibiareise.de От видов перехватывает дух. Источник: namibiareise.de

Экскурсии в Колманскоп предлагают уникальную возможность исследовать заброшенные здания, среди которых:

Дом директора шахты – роскошное здание с огромными окнами, где песок образует причудливые узоры на полу.

Театр – место, где когда-то выступали артисты из Европы, а теперь только ветер гуляет между сиденьями.

Больница — одна из первых в регионе, оснащенная передовым оборудованием.

Магазины и пекарня, где местные жители покупали продукты и свежий хлеб.

Музей также предлагает выставку, посвященную истории добычи бриллиантов в Намибии, где можно узнать о технологиях, которые использовались в начале XX века, и о влиянии бриллиантовой лихорадки на регион.

Почему стоит посетить Колманскоп?

Колманскоп – это не просто заброшенный город, а символ мимолетности человеческих амбиций и силы природы. Оно привлекает туристов, фотографов и искателей приключений своей уникальной атмосферой. Песчаные дюны, заполняющие старинные дома, создают впечатляющие виды, идеально подходящие для фотосъемки. Для тех, кто интересуется историей, Колманскоп является живым примером того, как богатство может быстро исчезнуть, оставив после себя только воспоминания.

Посещение Колманскопа возможно только по предварительному разрешению, поскольку территория относится к зоне ограниченного доступа через бриллиантовые месторождения. Туристы могут присоединиться к организованным экскурсиям, которые проводятся несколько раз в день из Людерицы. Для фотографов доступны специальные туры, позволяющие проводить больше времени в городе для съемок.

Вывод

Колманскоп – это место, где история, природа и человеческая драма переплетаются в уникальный рассказ. От роскошного города, процветавшего благодаря бриллиантам, до пустоши, поглощенной пустыней, Колманскоп является напоминанием о том, как быстро может измениться судьба. Как музей под открытым небом, он приглашает посетителей прикоснуться к прошлому, ощутить его атмосферу и задуматься над хрупкостью человеческих достижений. Если вы ищете место, сочетающее историю, природу и уникальные визуальные впечатления, Колманскоп в Намибии непременно достоин вашего внимания.