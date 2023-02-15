БК FAVBET: Бонус на первый депозит

Конец прошлого года ознаменовался большим событием на украинском букмекерском рынке, которое прошло почти незаметно даже для самых преданных игроков. Речь о букмекерской лицензии FAVBET, которую компания получила как раз в канун новогодних праздников.

Вместе с получением лицензии в компании провели несколько организационных изменений – добавили раздел со ставками на сайт favbet.ua, где уже прописано лицензионное казино FAVBET, а также обновили бонусные предложения для новых игроков. В этом обзоре смотрим, что интересное предлагает пользователям предложение после апгрейда.

Куда девался Сэм?

Фавбетовский талисман коала Сэм продолжает приносить нрав игрокам казино, однако в этот раз поздравительный бонус презентует не он, а бренд-посольство букмекера и игрок национальной сборной Андрей Ярмоленко. Наполнение бонуса тоже претерпело изменения. Теперь он состоит из:

100% к депозиту, распространяющемуся как на букмекерской паре, так и на игру в казино. То есть один бонус теперь можно использовать на всех видах развлечений, которые предлагает заведение. Максимум, к которому казино удваивает первый депозит, ограничен 4500 грн, однако, учитывая, что речь идет о новых игроках, не начинающих с больших сумм, бонус существенный. Чтобы получить доступ к бонусу, игроку нужно в течение 10 дней с момента внесения депозита от 100 грн.

100 фриспинов в хитовой игре Book of the Fallen известного международного разработчика Pragmatic Play. Фриспины – возможность бесплатно вращать слоты, не тратя собственных средств. В FAVBET на этот бонус не устанавливается вейджер, то есть никаких дополнительных условий для получения возможного выигрыша игрокам выполнять не нужно.

Не забудьте активировать бонусы

Прежде чем делать первый депозит, всегда рекомендуем игрокам внимательно прочитать правила приветственного предложения непосредственно на сайте. Также напоминаем, что все бонусы https://www.favbet.ua/ нуждаются в дополнительной активации в разделе "Бонусы" личного кабинета игрока. Согласно информации на сайте, текущий поздравительный бонус нужно активировать в течение 48 часов с момента получения.

Пара слов о верификации

FAVBET – легальный букмекер и оператор онлайн-казино, следовательно, должен соблюдать действующие требования украинского законодательства относительно азартных игр. Одно из таких требований – обязательная идентификация и верификация всех игроков во избежание доступа к игре несовершеннолетних или лиц с выраженной лудоманией и ограничения риска любых махинаций с профилями пользователей.

Идентификация игроков в FAVBET происходит с помощью процедуры "верификации", которую должны проходить все зарегистрированные игроки, желающие делать ставки и играть на деньги. Чтобы ее пройти, достаточно следовать подсказкам системы после регистрации – добавить персональные данные и загрузить необходимые документы в личном кабинете. Если все окей, то игрока верифицируют в течение 72 часов. Уведомление об успешной верификации приходит на почту.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.