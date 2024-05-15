Битва за Волчанск. Новые вызовы и возможные намерения противника

Сегодня – всего несколько слов о развитии событий на Харьковском операционном направлении.

Вероятно, генерал Буданов немного поспешил с заявлениями о полной "стабилизации". Хотя, конечно, определенное "торможение" российских наступательных действий именно на Харьковском операционном направлении наблюдается.

Очевидно, за прошедшие сутки (или даже предыдущие) противнику удалось "зацепиться" за село Бугруватка, продвинувшись через лес севернее поселка и он очень близок к тому, чтобы перерезать дорогу со стороны села Старица на город Волчанск, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, южнее деревни, ниже (имеется в виду, по течению) заказника.

Также немного прояснилась ситуация с самим городом Волчанск. Вероятно, передовые подразделения противника смогли "зайти в город" со стороны села Гатище (это район улицы Терешковой). Но, насколько я понимаю, они содержат там всего несколько зданий.

Продвинуться по левому берегу реки Северский Донец к югу от села Гатище, в направлении село Синельниково и село Кирпичное, и таким образом, обойти сам город с запада и юго-запада, противнику так и не удалось.

Поэтому, вероятно, штурмовать город Волчанск (если противник таки на это отважится) ему придется, почти "в лоб" – со стороны того же села Гатище, вдоль дороги, ведущей от Волчанска в сторону границы. Или, пытаясь прорваться через аэродром, севернее города, со стороны села Плетеневка.

Это, очевидно, резко увеличит потери противника, по крайней мере, в его передовых штурмовых подразделениях. На другом участке, по всей видимости, ВСУ выбили противника из села Зеленое и "резко притормозили" его продвижение со стороны села Лукьянцы в сторону села Липцы.

Так, противнику удалось занять именно села Лукьянцы 2 суток назад, однако, продвинуться дальше в юго-западном направлении на село Липцы, передовым подразделениям 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, не удается.

Что касается села Глубокое, то информация там противоречива. Одни утверждают, что поселок занять противником "полностью", другие – что противник контролирует только его северную часть. Но, как бы то ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения.