Битва за Константиновку: три сценария развития событий

Друзья, коротко о ситуации в Константиновке, появляется много противоречивых сообщений и вопросов. На мой взгляд, и я уже год на этом настаиваю, именно через Константиновку противник делает основную попытку прорвать нашу оборону, чтобы выйти на Краматорский и Славянский штурм.

Нашей главной опорной агломерацией в Донецкой области. Поэтому противник там имеет большие ресурсы по пехоте и что особенно неудобно – у них много дронов. Такая ситуация сложилась не вчера и месяц назад.

Въехать на машине в Константиновку со стороны Дружковки даже под сетками было очень сложно еще весной. Более того – дроны противника бьют даже по отрезку трассы от Краматорска до Дружковки. Логистика в этой ситуации, мягко говоря, сложна. Однако она есть, и о блокаде Константиновки речь не идет. Хотя противник распространяет такую информацию.

Тактика противника с начала весны не изменялась. Они уничтожают город просто наголову авиабомбами и вообще чем угодно. И проникают с трех сторон малыми группами. Из трех доходит один, ждет следующего и так, пока не соберут в подвале группу.

В настоящее время процесс инфильтрации под нашими ударами продолжается. Но они заходят поодиночке с интервалом в несколько часов. Постепенно им удалось благодаря такой тактике сконцентрировать в городе большое количество бойцов. Наши оценивают их численность от 150 до 300 человек.

Со снабжением у них очень трудно, передать что-то сидящим в подвале или разваленной девятиэтажке сложно. Впрочем, наши в похожей ситуации. Повторю – у противника на этом участке очень много дронов. И это приносит результат.

Идут городские бои, это правда. Но привязка к географии очень условна. Кто-то говорит о прорыве уже к северной части города, в настоящее время продолжаются подтвержденные боевые столкновения на юге в районе станции. При этом станция под нами. То есть город сейчас напоминает слоеный пирог, когда позиции наши и противника идут одна за другой и уже не совсем понятно, кто перед тобой, а кто в тылу.

Передвигаться тяжело всем и вообще все передвижения пытаются совершать в серое время. То есть утром или вечером. При этом по городу продолжает постоянно прилетать, и от Константиновки мало что осталось. Потому я и говорю о битве за руины.

Для всех, конечно, ключевой вопрос – это перспективы. Повторю – ситуация сложная и нашим подразделениям очень тяжело. Противник сосредоточил там большое количество войск, распределенных по двум тактическим группам войск "Дзержинск" и "Бахмут". Кроме 8-й армии и 3-го корпуса, туда еще подбросили целый ворох приданых подразделений. И с дроновой составляющей у них на этом участке все очень серьезно.

ВСУ работают не в глухой обороне, утечки и городские бои стоят противнику очень дорого. Их логистика тоже под сильными ударами, а 28-я бригада жестко выбивает логистику со стороны Горловки, что осложнило жизнь оккупантам.

Сценарии всего три. Первый – мы с боями выходим на север, в Дружковку, заранее подготовлены новые позиции. Это не трагедия и не катастрофа. Противник не сможет "на наших плечах" ворваться в Дружковку, чтобы двигаться на Краматорск. Ибо плановое отступление перекрывает следующие варианты. Вообще Константиновка может стать для окупантов большой ловушкой.

Второй – группировка ВСУ усиливается штурмовиками (их уже немного есть) и городские бои в Константиновке растягиваются до бесконечности. Третий – Генштаб принимает решение, опрокидывает сюда "Пожарную команду" из элитных подразделений. То есть штурмовые полки либо "Азов", либо "Тройка". Город зачищают от противника, и мы полностью берем под контроль руины Константиновки. Каждый сценарий имеет свою цену и влечет определенные последствия. То есть очевидно сказать, что мы будем действовать именно так, а противник вот так – невозможно. Все станет очевидно в течение месяца или раньше.