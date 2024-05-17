Битва за Харьковщину: россияне применяют большое количество дронов

15 мая провел в Липцах. За моей спиной дамба и водохранилище.

Российская пехота пытается пробиться вперед в окрестностях села, но выстроенный четкий фронт обороны отражает все атаки. Тактика россиян: плотная разговор; массированное применение дронов всех типов; размягчение обороны ударами артиллерии, авиации и дронов; пехота силами от 10 до 30 солдат осуществляет инфильтрацию – либо пытается найти незанятые разрывы в наших боевых порядках, чтобы продвинуться в глубину, либо найти слабые позиции, которые у нас любят рисовать на картах – "спшки", и атаковать их, имея преимущество в численности. Местность способствует такой тактике – многие густые посадки позволяют малым группам совершать скрытый маневр.

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Наразі ворог знаходиться на відстані біля двох кілометрів від села. Але на цьому напрямку розгорнуті деякі підрозділи 92-і штурмової бригади ЗСУ та 13-і бригади НГУ Хартія, які добре організовані та керовані, і наші війська зараз мають перевагу над росіянами, попри більшу кількість озброєння та боєприпасів у ворога.

Неможливо передати мотивацію та натхнення наших воїнів, які займають оборону та ведуть бої з росіянами. Ніхто не збирається відступати, російська піхота несе значні втрати.

По Липцях регулярно завдаються авіаційні удари та ведеться турбуючий вогонь артилерії та мінометів.

Росіяни застосовують велику кількість дронів, російські fpv дрони над нами гудуть постійно, безперервно, і це не перебільшення. Тут працює значна кількість розрахунків, і схоже, що саме росіяни отримали свій мільйон дронів. Пересуваємось дуже обережно, малими групами, і постійно прослуховуємось, що зараз над нами летить, у який бік, який тип дрона. Нас часто помічають російські дрони, але щильна зелень дозволяє нам ховатись як тільки ми чуємо, як дрон починає нас шукати та займає позицію для атаки.

Дрони не тільки на передовій. В небі на відстань до 40 кілометрів постійно висять російські Орлани та Суперками, які корегують удари авіації, ракет та Ланцетів. Дрони противника постійно над Харковом, та нашими районами оборони, і це дозволяє ворогу інколи завдавати важкі удари. У всіх питання де наше ППО, чому не збивають. У мене питання, чому не працює хоча б система сповіщення - виявлення роботи російських дронів на висоті у нашому тилу і інформування де саме виявлені сигнали розвідувальних дронів.

Харків прикритий нашими якісно організованими та максимально вмотивованими військами, але потрібно прикриття з повітря.

Наші успіхи у боях під Липцями даються дуже нелегко. Ворог швидко вчиться, робить висновки, вдосконалюється, на фронті йдуть дуже важкі бої. Щодня відбуваються контактні бої на коротких відстанях. Битва за Харківщину продовжується.