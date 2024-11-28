Без членства в НАТО и снятие санкций с России: план завершения войны от спецпредставителя в США

Кот Келлог – генерал и бывший советник по национальной безопасности Майка Пенса. Теперь уже и спецпредставитель США по Украине и России.

"Рейтерс" в июне 2024 г. публиковал один из вариантов плана Трампа именно авторства Кита Келлога и Фреда Флейтца. Этот проект предусматривал следующие идеи:

- прекращение огня на действующей линии фронта и переговорное урегулирование российско-украинского конфликта;

– Украина получит американское оружие только в том случае, когда вступит в мирные переговоры с Россией. Отказ пойти на переговоры приведет к потере поддержки со стороны США;

- отказ Москвы от переговоров приводит к усилению поддержки США;

- членство Украины в НАТО откладывается на длительный срок;

- Украине не нужно официально уступать утраченную территорию в рамках этого плана, однако Киев вряд ли возобновит контроль над ней, поэтому Украине следует предложить дипломатическое возвращение территорий;

- с России снимаются все санкции после того, как она подпишет мирное соглашение, которое является приемлемым для Украины;

- введение пошлины на продажу российских энергоносителей для оплаты восстановления Украины;

- жесткий мир в Украине требует дополнительных гарантий безопасности для Украины.