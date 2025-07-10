Бесплатный Wi-Fi на борту всех кабин China Airlines с августа

Начиная с августа пассажиры, летающие из China Airlines на самолетах Boeing 777, Airbus A350 и A321neo, получат доступ к Wi-Fi на борту без дополнительной платы. Услуга будет доступна как на региональных, так и на дальнемагистральных рейсах, включая проходящие через Тайбэй. Она распространяется на все классы билетов, что делает подключение к сети более доступным по всей международной сети авиакомпании.

Доступ к Wi-Fi на борту будет зависеть от типа билета:

Пассажиры бизнес-класса и премиум-экономкласса могут без ограничений пользоваться интернетом во время полета.

Пассажиры экономкласса получат доступ к базовому обмену сообщениями через приложения, такие как LINE или Messenger.

Участники программы лояльности со статусом Paragon, Emerald или Gold получат полный доступ в Интернет независимо от класса места.

Системы самолетов были модернизированы для одновременного обслуживания большего количества пользователей.

Пассажиры, летающие на Boeing 737-800, теперь могут использовать собственные смартфоны или планшеты для просмотра фильмов, прослушивания музыки или проверки обновления рейса благодаря бортовой беспроводной системе, которая работает как локальная сеть в воздухе. Подобные системы планируются для флота Airbus A330. Эти обновления являются частью более широкой инициативы, направленной на то, чтобы сделать полет более предсказуемым, предоставляя пассажирам полезную информацию и простые развлечения прямо в их руках, что особенно полезно во время длительных перелетов или с пересадками.

Приложение авиакомпании стало более удобным и быстрым, позволяя путешественникам легко добраться до своих бронирований, страниц регистрации и обновлений рейса без лишних меню. В приложении доступен многоязычный помощник для решения стандартных вопросов путешествий. Для пассажиров, летящих из Европы или продолжающих поездку за пределы Азии, обновление в реальном времени через приложение или мессенджеры могут помочь держать планы в актуальном состоянии в случае задержек или изменений в расписании.

Комфортная планировка на отдельных типах самолетов. Источник: China Airlines Комфортная планировка на отдельных типах самолетов. Источник: China Airlines

Когда вы летите далеко и пересаживаетесь в многолюдных аэропортах, таких как Тайбэй, наличие Wi-Fi на борту и дополнительные цифровые инструменты может значительно снизить стресс от необходимости разбираться, что делать дальше. Доступ к сообщениям и обновлениям о путешествии на борту позволяет пассажирам быстрее реагировать на задержки, перебронирование или смену гейтов. В контексте сложных маршрутов такие инструменты становятся неотъемлемой частью международных авиаперелетов.