Байден возвращает Зеленского в 2019 год

За десять дней до 26 июля и Олимпиады начались действия, подтверждающие слухи о переговорах осенью с кремлёвцами. Так как происходят они из нескольких источников и самостоятельных, то не стоит выстраивать между ними прямые причинно-следственные связи.

Особенно в приказном формате московских нарративов, где Украина под внешним управлением США, а США под управлением некоего мирового правительства, список членов которого всезнающие "чекисты" за два десятка лет никак не огласят. Европейцы – это тоже марионетки под управлением США, если кто засомневался.

Поэтому назначим первопричиной всему Макрона, который с марта по апрель много говорил о необходимости направить французские войска для помощи армии Украины и о том, что на время Олимпиады надо прекратить стрелять. Макрон имеет на то естественное право, поскольку Олимпиада во Франции. Кремлёвцы ответили, спорт вне политики, так что будем стрелять, чтобы не дать армии Украины олимпийский месяц для передышки, иначе она окрепнет и наваляет нам.

Итогом дебатов об Олимпиаде и российско-украинской войне стал допуск на неё лишь 15 спортсменом из РФ под нейтральным флагом после тщательных проверок их на связь с армией и рашизмом. За десять дней до Олимпиады десять из них отказались ехать. То ли проверка была не очень качественной, то ли в РФ им сказали, поездка в Париж – это путь в иноагенты и забудьте о зарплате и пенсии, спорт ведь вне политики. Особенно внешней и приличные спортсмены должны быть отмороженными. В результате в кремле к 15 июля не смогли определиться – это РФ не пускают на Олимпиаду, или это сама РФ бойкотирует её. Похоже, что уже и не определятся.

Так как Зеленский ничего конкретного не ответил Макрону и другим на предложение о направлении войск, то тема исчезла из СМИ. Почему не ответил – неизвестно. Возможно, так было задумано "мировым правительством". В результате всё внимание переключилось на саммит мира в Швейцарии, предшествующий ему саммит "Семёрки" в Италии, и после них на саммит НАТО в Вашингтоне.

После этого Зеленский 15 июля вышел на пресс-конференцию и сообщил две новости. Первая – к гарантиям безопасности Украине, данным "Семёркой" в 2023 г. в Вильнюсе, присоединилось ещё 32 государства. Число 32 – это число членов НАТО после принятия в альянс Швеции. Вторая новость – Зеленский заявил, что он считает, что "Представители россии должны быть на втором Саммите мира". По его мнению, подготовка ко второму Саммиту завершится в ноябре, и что он распорядился добавить новые пункты к тем трём, которые утвердил первый саммит в Швейцарии.

Песков 16 июля переспросил через СМИ у Зеленского: "Саммит мира – это что?". С песковым такое бывает. Однажды его спросили о дочерях путина и песков переспросил: "Дочь – это что?". Как и в случае с Олимпиадой, кремлёвцы оказались перед дилеммой – это они бойкотируют Саммит мира, или это их опять на него не приглашают. Поскольку они с этим тоже не определились, то песков тупит как умеет.

Центр Разумкова, в отличие от пескова, не тупил и 16 июля опубликовал, во исполнение распоряжения Зеленского, подробную социологию о том, сколько граждан Украины хотят или не хотят сейчас переговоров с РФ и о чём. Так как социологи не могли сделать такой объём работ в ночь с 15 на 16 июля, то очевидно, что заказ они получили от Зеленского на неё задолго до саммита НАТО. Причина появления этого заказа тоже очевидна – это указ Зеленского от 2022 г., запрещающий ему переговоры с представителями РФ, пока там всем заправляет "путин". Поэтому Центр Разумкова доложил – 44% граждан считают, что такие переговоры уже на часі, а 35% – ещё не на часі.

Этим Центр Разумкова начал марафон по выдаче разрешения Зеленскому встретиться с представителями РФ на втором Саммите мире, который явно пройдёт после выборов в США. К ноябрю социологии проведут ещё три-четыре замера и выйдут на цифру больше 51% тех, кто считает, что переговоры на часі. В этом им должны помочь эксперты с комментаторами и в первых рядах уже Виталий Портников.

Слухи о переговорах после заявления Зеленского 15 июля быстро стали получать официальную прописку в СМИ. В кремле за всем этим будут внимательно следить и сушить мозги, – к чему всё это, и как им реагировать. Похоже, следующим вопросом, который задаст песков, будет: "Переговоры – это что?".

Помогать социологам будут и сводки с фронта. Одновременно с Центром Разумкова 16 июля издание "Лига" сообщило, ссылаясь на свои источники в Генштабе, что он отдал распоряжение оставить плацдарм в Крынках на левобережье Херсонщины и теперь там бои сместились на днепровские острова. С 17 июля комментированием этого занялись военные аналитики. Целесообразность удержания больше года такого сложного плацдарма без развития с него наступления, изначально была под большим вопросом. Вероятно, его следовало оставить раньше, если большое контрнаступление 2023 г. было лишь медийно "перегретой темой", как выражались в итоге официальные спикеры.

Собственно, это контрнаступление к зиме 2023 г. сменилось концепцией "мобильной обороны" в статье Залужного, требованием Безуглой к нему дать ей план боевых действий на 2024 г., и её дифирамбами в адрес Сырского как представителя старой военной школы. "Сейчас так уже не учат" – писала тогда Безуглая, но уже через три месяца стала с хрустом "поедать" Сырского. Фронтовые сводки с февраля после падения Авдеевки и по текущее время, когда идут ожесточённые бои в украинском Нью-Йорке, вообще вызывают много вопросов. Если добавить проколы с мобилизацией, отключения электроэнергии и другое, то естественно, что число сторонников переговоров как передышки будет расти.

Разговоры о саммитах мира и НАТО могли сдерживать этот рост, но не бесконечно. В этом контексте стоит внимания сообщение американской "Политико" 12 июля со ссылкой на членов украинской делегации на саммите НАТО. "Политико" сообщало, что Ермак и Зеленский были крайне разочарованы разговором с Байденом 11 июля, который отказался разрешить им бить ракетами далеко вглубь РФ и предложил начать переговоры.

"Политико" это опубликовало пятью короткими абзацами в рубрике новостей вместе с переговорами Израиля с Египтом о Газе и другими. Это была именно публикация новости, основанной на украинских источниках, а не собственная аналитика издания. Похоже, что на Банковой кто-то по инерции продолжал двухлетнюю медиа-кампанию – мы давно могли бы победить, если бы Байден дал чудо-оружие и разрешил ударить им по кремлю.

Кирилл Буданов, явно в развитие этой темы, выступил днём 13 июля на "Украинской правде" с мыслями о покушении на "путина" и угрозой вторжения с севера от лукашенки, но ему не повезло. Через три часа появилось заявление лукашенки, что он отвёл войска от границы, так как Украина якобы их тоже отвела, а вскоре пришло сообщение о покушении на Трампа. Просить ракету у Байдена, чтобы поразить "путина" в кремле стало немного не к месту. Тем более, что Байден ещё 21 июня разрешил бить оружием США в глубь РФ на 100 км не только возле Харьковской, но и других областей Украины. Однако, это пока не привело к освобождению Вовчанска, Мелитополя или Луганска.

В итоге 16 июля пришлось выступить Кулебе, чтобы пояснить – ракеты с дальностью полёта 400 км и выше нужны для исключения ракетных ударов по таким объектам как "Охмадет". С Кулебой сложно не согласиться, но это прямо не приближает выход наших танков на границу 1991 г. В то, что 20-30 такими ракетами удастся уложить наповал всё то, что в РФ пафосно называют воздушно-космическими силами, тоже не верится.

Пояснения Кулебы были скрытым извинением перед Байденом и Шольцем, с которого под шумок попытались тоже вытребовать ракет, и вероятно станут последним штрихом в медиа-кампании: Байден не разрешает нам победить. Последним, поскольку Зеленский 15 июля официально и публично согласился на переговоры с РФ в формате Саммита мира. Возвращение 17 июля ещё 95-ти наших военных из московского плена можно считать ответным шагом кремлёвцев, не только на это его заявление, но и на оставление Крынок.

Де-факто Байден возвращает Зеленского в 2019 г., когда тот поучал, что "надо просто перестать стрелять". Теперь ему предоставляют возможность показать, как это можно сделать. Можно даже обратиться за подсказкой в зал, что по сути и начал делать Центр Разумкова. Какую-то помощь окажет также Макрон, упирая на традиции олимпиад.

Фактически общими усилиями, включая поездки Орбана, закатили "мяч" на поле к кремлёвцам и ждут от них заявления об олимпийском прекращении огня с 26 июля по 11 августа. Кремлёвцы пока тупят в стиле пескова и собираются с мыслями. У них там тоже не всё однозначно и мысли скачут. Тупить они явно могут до 25 июля, и если не найдут к этой дате правильное решение, то тем хуже для них.