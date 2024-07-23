Байден нанес Путину болезненный удар

Байден и Путин

Добровольное отречение от власти Байдена – один из болезненных ударов по 71-летнему Путину.

Во-первых, это прецедент. Брежнев так не ушел, Черненко и Андрепов тоже. В конце концов, до сих пор в мире лидеры такого уровня почти никогда не уходили (Ельцин Путиным не считается, потому что Ельцин для Путина – зло). Россияне хотят видеть преемника, потому что реально больше (подчеркиваю, больше всего), в политическом плане, боятся смерти Путина и отсутствия преемника. Байден как говорит Путину: "где преемник?". Путин же говорит им: преемника не будет.

Во-вторых, видно, что русская пропаганда готовилась к этому. И пока главный их посыл очень примитивный и озвучил его спикер Володин: "Байдена надо привлекать к ответственности за развязанный конфликт в Украине, разрушение экономики против России и других стран". Это главная линия контратаки, или точнее защиты россиян. И она тупая, потому что рассчитана исключительно на часть россиян и небольшую часть стран глобального юга.

Есть еще один неочевидный аспект.

Путин мыслит свою жизнь не только и столько величием России, сколько желанием что-то доказать США. И Байден здесь обыграл Путина. И это понимает большая часть окружения Путина.

Я ни в коем случае не хочу делать линейные выводы в этом аспекте. Просто должны понимать: эта история будет иметь продолжение в тот момент, когда Путин пошатнется. Биологические часы все равно сработают. Символические вещи, а добровольный уход Байдена - символический, работают иногда эффективнее репрессивных или военных операций.