Байден и Трамп уперлись в потолок

Социологические замеры после покушения на кандидата Трампа фиксируют лишь незначительный рост его поддержки около процента.

А как же букмекеры, ставящие на победу Трампа? В этом я вижу эмоциональный ответ. Надо учитывать, что ко дню выборов – 110 дней, а Трамп фактически выложил уже все козыри на стол.

Мне очень не хватает покопаться в социологическом массиве — там было бы много ответов, действительно ли процесс укупорился настолько, что разница в 1-2% будет шататься в рамках погрешности до последнего дня.

Но, если говорить о паре "Трамп-Байден", то оба кандидата уперлись в потолок. Поколебать ситуацию и повлиять на неопределившихся может несколько факторов — и все они будут связаны не с Трампом, а с командой Байдена.

Опции, которые может привлечь команда действующего президента, остаются актуальными. Диапазон слишком широк — от смены демократического кандидата (теперь дискуссии об этом несколько приостановились) до поддержки, например, кандидата Байдена певицей Тейлор Свифт.