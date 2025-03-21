Атмосфера будет петь один весной: прогноз погоды на 21 марта

Всех поздравляю с весной!

В пятницу в Украине атмосфера будет петь весны!

Антициклон, сухой воздух, много солнца, минусы будут отступать. тепло будет прибывать, птички будут шуметь, почки будут набухать дальше, цветочки будут пробиваться, привлекательные акции на витамин Д, дома тяжело усидеть)

21 марта в течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +10+14 градусов, в восточных областях и в Крыму еще свежее, +8+11 градусов.

Осадков не предвидится, сухо и солнечно.

В Киеве также ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов.

Я писала о похолодании в понедельник. К сожалению, как раз это похолодание сдвинется на один день раньше, как раз на Всемирный день метеоролога - пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.

Но пока занимаем самые удобные места на инаугурации весны – на солнце, на весеннем воздухе, среди дружеских теплых градусов!