Атака на Украину совпала с саммитом Трампа и Си не случайно: какова цель

Массированная атака на Украину должна была состояться именно в день начала саммита Трампа и Си

Я уверен, что многие будут трактовать нынешний обстрел как месть за унижение Путина на 9 мая. Это лишь отчасти правда, но подобные обстрелы были до этого унижены и, к сожалению, будут и после того, как вся эта история начнет забывать.

Вообще, большинство российских обстрелов не имеют привязки к датам, а идут согласно плану военных, а не политиков. Однако сегодняшний имеет четкую политическую окраску. И главная его причина – саммит в Пекине.

1. Все последние годы Кремль исходил из той логики, что Китай и США экзистенциальные враги, а значит, они не смогут ни о чем договориться. Более того, Москва делала и делает все для того, чтобы Китай не стал равноправным с США переговорщиком по Украине. Путин очень не хотел бы этого, потому что Китай – единственная страна, которая может реально надавить на Россию.

2. Логика Путина как минимум с приходом Трампа сводилась к тому, чтобы попытаться стать посредником между Вашингтоном и Пекином. Обе столицы его послали и тогда, вся стратегия Кремля начала сводиться к попыткам продать обоим одни и те же товары: прежде всего северный морской путь, редкоземы и углеводороды севера России. Стратегия Москвы здесь была проста: оба (в разных форматах) заинтересованы в том, чтобы получить вышеназванные вещи. Американцам, в обмен на доступ к этому, предлагался "дух Анкориджа" (полное снятие санкций и возвращение на европейский рынок с помощью США). Что касается Китая, то здесь, напротив, Китай предлагает свою помощь в освоении всех вышеназванных вещей, а Россия не пускает его ни в одну из так называемых "территорий опережающего социально-экономического развития" на севере РФ. Россия, похоже, считает, что северный морской путь и ресурсы Севера настолько важны для вас сотрудничество с РФ и плюс, откроют доступ к технологиям.

3. Встреча в Пекине – это прежде всего о правилах торговли и о Тайване. Две главные горячие войны в мире – блокирование Ормуза и Украина – это дополнительные вопросы. Почему?

- на войне в Иране американские нефтяные компании могут удвоить свои доходы против 2025 года. И это явно ослабляет Китай, который хоть и тщательно подготовился к этой блокаде и пока имеет время, чтобы не прогибаться под США, все же критически зависим от Ближнего Востока.

Иран не собирается идти на уступки ни Пекину, ни США, а следовательно, решение вопроса возможно только в случае совместной игры США и КНР. Это реалистично, но помешает позиция одних из главных спонсоров Трампа. Плюс, не стоит забывать о позиции Израиля, который стремится к продолжению войны.

- Что касается Украины, то США, может, и хотели бы отдать переговорные лавры КНР, но вопрос хочет ли КНР сейчас играть в эту игру. Китай должен понимать: где он находится в схеме будущего устройства Европы вообще и черноморского региона в частности. Разрешение войны в Украине он рассматривает именно в этом контексте. Ни США, ни ЕС, ни РФ, ни мы пока не готовы к такому диалогу, хоть он и неизбежен.

4. Все это не означает, что подвижек в вопросах наших переговоров не будет. Они возможны, если стороны смогут договориться как минимум по первым двум пунктам: торговля и Тайвань.

5. Теперь по поводу атаки на Украину. Именно сегодня она была нужна Путину, чтобы показать: он против любых переговоров "о России без России". Вся активизация российской дипломатии последних дней сводится к формуле "Украина не желает переговоров и срывает переговоры". Путин намеренно, именно в преддверии этого саммита озвучил свою, явно лживую, формулу: "война остановится, если Украина выйдет из Донбасса". Он выставляет красные флажки именно исходя из того, что существует невысокая, но вероятность того, что КНР и США договорятся о расширении переговорной группы.

6. Правда, здесь есть не только внешний, но и внутренний расчет: Путину нужно погасить внутрироссийскую турбулентность. И формула "Украина не хочет окончания войны" выбрана как базовая для российского потребителя. Ее очень активно транслируют и на нашу аудиторию.

7. И напоследок, должен повторить банальность: Путин не собирается останавливать войну. А без расширения переговорного формата (без Китая, ЕС, возможно, Саудовской Аравии и Турции) нынешний формат переговоров, к сожалению, имеет минимальные шансы на успех.