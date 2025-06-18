Атака безнаказанности: способен ли Запад вернуть Трампа к здравому смыслу

Сотни дронов, десятки ракет, "Калибры", "Кинжалы", разрушенные жилые дома, погибшие и раненые - портрет очередной российской атаки на мирные города Украины. Если процитировать самих российских дипломатов — правда, совсем в другом контексте — речь идет о "спящих мирных городах".

Украинские политики, безусловно, будут связывать эту атаку с саммитом G7 в Канаде — это уже сделал министр иностранных дел Андрей Сибига, и можно ожидать подобных комментариев и от приглашенного на встречу лидеров Владимира Зеленского. Однако такая интерпретация скорее свидетельствует о нежелании или неготовности взглянуть на ситуацию глазами Путина. Кому и о чем ему нужно что-то сигнализировать на этом саммите? Ведь сама встреча больше свидетельствует о беспомощности и отсутствии настоящей солидарности Запада. Единственное общее решение, к которому удалось прийти — по Ближнему Востоку, — и то Дональд Трамп согласился подписать только после значительных изменений в тексте. О согласованной позиции относительно Украины и речи не было.

Конечно, можно сказать, что Путин "сигнализует" европейцам. Но мы прекрасно понимаем, что больше всего его интересуют Соединенные Штаты. И Дональд Трамп — хоть иногда и демонстрирует возмущение действиями Москвы — в реальности не предпринимает никаких конкретных шагов. Он выступает против ужесточения санкций, блокирует антироссийские инициативы союзников, критикует даже оборонные действия украинских сил. То есть ведет себя как человек, который или не хочет видеть реальность, или намеренно трактует ее в пользу Путина.

Поэтому меня не удивляет, что поспешный отъезд Трампа с саммита в Канаде — несмотря на отсутствие каких-либо решений по Ирану — многие связали с его желанием избежать встречи с украинским президентом. И я не удивлюсь, если это действительно так. От столь мелочной и оскорбительной персоны можно ожидать чего угодно.

Путину уже ничего не нужно объяснять или доказывать. Он – в своей зоне комфорта. Он наслаждается атмосферой безнаказанности, которую для него тщательно создал американский коллега. И продолжает свою войну на истощение, систематический террор против гражданского населения — в надежде, что уставшее общество Украины наконец признает капитуляцию как неизбежность.

Итак, дело не в саммитах. Дело в способности коллективного Запада разрушить эту атмосферу безнаказанности. В способности вернуть американского президента — если не к здравому смыслу, то, по крайней мере, к осознанию масштабов противостояния между диктатурами и цивилизованным миром. К осознанию взаимосвязи между российской войной в Украине и ползучей дестабилизацией на Ближнем Востоке, Африке, на Балканах.

Но больших надежд на это у меня нет.