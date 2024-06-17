Антипутинская коалиция: что это значит для мира?

Антипутинская коалиция создана. Это 80 стран. Это экономически мировое большинство.

Именно это событие будет воспринято массовым сознанием, хотя до аналогий с Антигитлеровской коалицией очень далеко, но мы живем давно уже в символически-информационном мире, функционирующем в другой парадигме. Простой американец и европеец воспримет это именно так.

В этой парадигме мы завершили перекличку "украинских" стран и совершили стартовый сдвиг в текстуре международных отношений.

Мы зарядили мощный проукраинский нарратив дипломатии, проявили конъюнктурность и российскую ангажированность Китая, закрепили собственный мирный трек, наделили его монопольной субъектностью и сняли искусственную проблему нелегитимности Зеленского.

Среди стран, не подписавших финальное коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. По каждой стране есть свои нюансы, но достаточно пока их фактического участия в промежуточном этапе привлечения к инаугурации украинской рамки.