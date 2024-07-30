Альтернативы повышению налогов нет: нам всем нужно платить налоги

"Бизнесмен года" заявил, что не нужно повышать налоги во время войны, а просто нужно заставить коррумпированных людей во власти меньше воровать.

Позволю себе риторический вопрос - если так легко заставить кого-то меньше воровать, почему тогда он не помешал своему бывшему боссу Коломойскому украсть 5 миллиардов долларов вкладчиков Привата?

Далее текст на языке оригинала

Насправді, альтернативи підвищенню податків нема - можна сперечатись про то як це краще зробити, особисто я б в першу чергу ввів драконівські податки на нові автівки класу "розкіш". Я взагалі не розумію що може бути у людині в голові щоб під час війни купувати новий елітний мерседес чи гелегваген.

В Америці, в Англії під час війн податки збільшували неймовірно, і навіть в Америці обмежували споживання всередині країни, хоч вони були і далеко від "нуля". Те що наша влада не має довіри від людей що вона зможе щось зробити чесно не аргумент проти збільшення податків.

У нас всю історію незалежності існував суспільний договір - "вони зверху крадуть, а ми знизу не платимо податки". І всіх це влаштовує. Коли іноземці питають мене, чому у нас у політиці так замало чесних, професійних людей, я їм кажу прямо - тому що суспільство не готове за них голосувати.

Уявіть собі професіонала який чудовий, харизматичний, все життя працював десь в магічному лісі з ельфами та єдинорогами, і тут він повертається в Україну, і чесно каже населенню:

"Я зроблю щоб у вас все було як в магічному лісі - будуть школи, університети, шпиталі, швидкісні поїзди. Не буде корупції, зроблю це пріоритетом номер один, ніхто не зможе красти.

Але нам всім треба буде сплачувати податки, як це роблять ельфи в своєму лісі.

Не буде ФОПів по 5%, не буде зарплатні в конвертах, всі будуть сплачувати 20% а то і 30% с прибутку.

Ну і саме головне, ваш кум в міській адміністрації нічого не зможе вам більше нарішати, тому що корупції та кумівства не буде"

Скільки відсотків населення проголосує за такого мешканця країни єдинорогів та рожевих поні, як ви вважаєте?

Відповісте на це питання, і ви зрозумієте чому гасла типу "треба просто перестати стріляти" або "треба змусити менше красти" не працюють.

Треба змінювати суспільний договір. Нам всім потрібно платити податки. І саме тоді влада почне боятись красти - тому що перспектива "вішати крадіїв за мародерство", як це пропонує пан Гороховський, стане реальною загрозою.

І мені було б цікаво його запитати, з цього ракурсу, крадіжка 5 мільярдів доларів вкладників Привата, вважається мародерством чи ні?