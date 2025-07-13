Airbnb в Амстердаме, Нидерланды: лучшие предложения аренды в столице

Столица Нидерландов постоянно возглавляет рейтинги популярнейших туристических направлений в Европе. История Амстердама уходит в XIII век; это важный культурный центр со многими интересными локациями и свободными принципами жизни. Вместе с тем, найти жилье в столице может быть настоящим вызовом, особенно если вы планируете остановиться в самом центре. Чтобы облегчить эту задачу, ознакомьтесь с подборкой лучших вариантов Airbnb в Амстердаме, Нидерланды. От современных лофтов до плавучих домов и роскошных апартаментов каждый сможет найти идеальное место для своего будущего путешествия. Следует отметить, что все предложения рассчитаны максимум на четырех человек в соответствии с требованиями нидерландского законодательства, применяемыми ко всем подобным помещениям в центре столицы.

1. Плавучий дом

Вид на реку Амстел. Источник: Pixabay Вид на реку Амстел. Источник: Pixabay

Когда вы думаете о Нидерландах, сразу приходят в голову многочисленные водные пути, которые пронизывают почти всю страну, как артерии. Неудивительно, что в столице с ее многочисленными каналами можно арендовать один из плавучих домов. Этот Airbnb в Амстердаме, Нидерланды – современно меблированная квартира с террасой, на которой особенно приятно проводить время в теплые солнечные дни. Дом предлагает отличный вид на набережную реки Амстел. Самая локация находится вблизи улицы Утрехтстраат, где сосредоточено много баров, кафе и ресторанов. Квартира в минималистическом стиле рассчитана на четырех человек и имеет две спальни.

2. Отель в настоящем кране в Восточных Доках

Проживание через Airbnb в Амстердаме может быть достаточно необычным и креативным. Особенно это касается номеров, обустроенных в настоящем портовом кране на реке Эй. Этот уникальный Airbnb расположен в гавани KNSM, которая раньше была промышленным центром, а теперь оживленным местом, где собираются активные и творческие люди. Здесь можно найти множество кафе, галерей, магазинов и т.п. Квартира с одной спальней рассчитана на двух человек и снабжена всеми необходимыми устройствами для комфортного пребывания. Даже если вы не фанат кранов, мы рекомендуем забронировать этот необычный номер с роскошной ванной комнатой и полностью оборудованной кухней.

3. Плавающий дом возле Олимпийского стадиона

Airbnb в Амстердаме представлены большим количеством плавучих домов в разных конфигурациях и стилях. Чем выделяется этот вариант? Например, в цену бронирования входят четыре велосипеда, а также при необходимости можно арендовать детское кресло. Этот вид транспорта является идеальным для передвижения по Нидерландам благодаря удобной инфраструктуре. Единственный совет – будьте осторожны в людных туристических зонах, где движение может быть достаточно опасным. Плавающий дом расположен недалеко от стадиона Франса Оттена. Отсюда удобно добраться до центра столицы, озера и парка Амстердама. Двухэтажная квартира может разместить четырех человек. Есть две ванные комнаты и отличная терраса на крыше.

4. Студия-оазис с видом на канал

Эта временная аренда находится в районе Старый Юг вблизи канала Вестландграхт. Этот Airbnb у Амстердама особенно популярен летом, когда можно устраивать пикники и купаться в прохладных, но чистых водах. Рядом со студией расположен знаменитый Вондельпарк, самый большой в столице. Это идеальное место для отдыха на природе, где достопримечательности сочетаются с фантастическими видами Амстердама. Студия, расположенная на первом этаже, может разместить до трех человек благодаря большой двуспальной кровати и одному дивану. Квартира снабжена полностью оборудованной кухней со всеми необходимыми устройствами и уютным столом для двух гостей. Гостиная привлекает большое внимание благодаря стенам, украшенным работами нидерландского уличного художника. Есть полноценная ванная с душем. В стоимость бронирования входит возможность использования двух велосипедов для передвижения по городу как настоящий местный житель.

5. Дом на мосту в Виллемсбрюге

По всей видимости, голландцы очень рационально используют небольшую территорию своей страны, превращая различные здания, когда-то не предназначавшиеся для проживания, в отличные отели или апартаменты. Это касается и дома мостового смотрителя в Амстердаме, построенного в 1928 году. Этот Airbnb в центре Амстердама предлагает один из лучших видов на канале Дам, поскольку он буквально построен на нем. Квартира включает в себя одну спальню с двуспальной кроватью, ванную комнату и кухню. Наслаждайтесь видами канала и не забудьте помахать лодкам, которые постоянно курсируют мимо старого дома на мосту. Локация находится в нескольких минутах ходьбы от Гарлеммербюрт, центрального района города, поэтому обязательно прогуляйтесь по его живописным узким улочкам.

6. Апартаменты в Де Пейпе

Один из лучших Airbnb в Амстердаме по соотношению цены и качества – это частная квартира, расположенная в самом сердце района Де Пейп. Квартира просторная, наполненная светом, с удобными кроватями и приятным балконом, где в теплый сезон можно наслаждаться завтраком на открытом воздухе с видом на живописный сад. В апартаментах есть диван и телевизор. В общем, гости чувствуют себя как дома благодаря простоте и удобству этой квартиры.

7. Апартаменты возле Вондельпарка

Эта прекрасная квартира Airbnb в Амстердаме расположена в районе, немного удаленном от туристического центра, поэтому это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Двухэтажная квартира с высокими потолками идеально подходит для романтического отпуска, деловой поездки или путешествия с детьми, для которых предусмотрены отдельные кровати. Преимуществом квартиры является живописный частный сад с мебелью, в который можно попасть через кухню. Знаменитый Вондельпарк расположен рядом с квартирой, а вдоль улицы Корнелис Схютстраат есть много ресторанов и кафе, которые стоит посетить по бокалу вина.

8. Плавающий дом на набережной

Если вы ищете лучший Airbnb в Амстердаме, который позволяет ощутить атмосферу эклектической столицы, этот вариант для вас. Дом, расположенный на набережной в модном районе Амстердам Север, является спокойным оазисом с прекрасными видами, где приятно проводить время после прогулок по шумному центру, всегда заполненному туристами. Квартира имеет одну спальню для двух человек, ванную комнату с тропическим душем и приватную террасу на воде. Среди преимуществ – бесплатная парковка. Единственный способ добраться до плавучего дома из центра – бесплатным паромом. Хотя Амстердам Север не входит в типичный туристический маршрут, в этом районе есть много интересных достопримечательностей, модных ресторанов, музеев и т.д.

9. Студия в Гарлеммердейке

Чтобы оказаться в самом сердце города, вблизи самых популярных оживленных улиц, стоит забронировать Airbnb в Нидерландах, Амстердаме. Просторная студия расположена на исторической улице Гарлеммердейка, где сосредоточено множество магазинов, кафе и ресторанов. Светлая и современная квартира оформлена в минималистическом стиле, но внутри все необходимое для комфортного пребывания. Изюминкой жилья с высокими потолками являются атмосферные качели среди комнаты. Особого внимания заслуживает романтическая терраса, где можно пить кофе и наблюдать, как город постепенно наполняется оживленной толпой.

10. Роскошный люкс в центре

Известные каналы Амстердама. Источник: Pixabay Известные каналы Амстердама. Источник: Pixabay

Этот Airbnb в центре Амстердама идеально подходит для краткосрочной аренды. Частный люкс занимает первый этаж исторического здания и расположен в районе Иордан, в пешей доступности от центра города и ключевых достопримечательностей. В частности, неподалеку находится знаменитый Дом Анны Франк, а также множество уютных ресторанов и баров. Студия имеет одну двуспальную кровать и удобный диван, поэтому может разместить не более трех человек. Квартира оборудована мини-кухней с холодильником, кофеваркой, баром и т.д. Обеденный стол для четырех гостей расположен у большого окна, и вы можете наслаждаться ужином, созерцая эклектичный город. Особенностью квартиры является просторная ванная комната с ванной и стеклянной раздвижной дверью, ведущей в частный сад.

11. Пентхаус в районе Де Пейп

Если вы ищете роскошный отпуск, рекомендуем обратить внимание на эти удивительные апартаменты в Амстердаме (Airbnb). Пентхаус в районе Де Пейп – это невероятный плавучий дом, который предлагает как фантастические виды, так и впечатляющий интерьер. Здание датируется 1890-ми годами и оригинальные открытые балки сохранились в идеальном состоянии. Уникальная квартира с двумя спальнями рассчитана на четырех человек. Комната с большими окнами настолько светлая, что кажется, будто вы находитесь на улице. Еще одно преимущество этого Airbnb в центре Амстердама – его удачное расположение. Район Де Пейп является настоящим художественным центром, поэтому в соседстве находятся самые известные музеи, такие как MoCo, Рейксмузеум и, самый популярный, Музей Ван Гога.

12. Роскошный пентхаус с видом на реку Эй

Этот эксклюзивный Airbnb в Амстердаме, Нидерланды, предлагает высококлассные удобства и удивительные виды. Благодаря панорамным окнам от пола до потолка квартира наполнена светом; через две стеклянные стены видна река Эй и центр столицы. Спальня меблирована двуспальной кроватью и имеет балкон. Гостиная включает стол, диван-кровать и телевизор. Гости могут воспользоваться многочисленными гаджетами на полностью оборудованной кухне, а также другими удобствами, такими как кондиционер, стиральная машина с сушилкой, лифт в здании и т.д. Пентхаус расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города и Центрального вокзала, поэтому это идеальный выбор для туристов, которые планируют исследовать главные достопримечательности Амстердама. Удобное расположение, широкий спектр удобств и стильный интерьер делают это апартаменты Airbnb в Амстердаме одним из самых популярных для аренды. Кроме того, здесь разрешено длительное пребывание. Если вы планируете остаться больше недели, в цену включена бесплатная уборка раз в семь дней.

13. Студия в историческом здании

Идеальный Airbnb для Амстердама, особенно для туристов, желающих посетить культовые места, – это просторная квартира в самом сердце города. Кроме того, студия расположена в историческом здании, окруженном популярными достопримечательностями, каналами, магазинами и музеями. Это хороший выбор для путешественников или небольшой семьи до четырех человек. Если вы путешествуете с ребенком, можете сообщить владельцу, и он с радостью предоставит дополнительную кровать. Студия оформлена в ярких цветах, гармонирующих с открытым кирпичом на стенах и деревянным полом. Квартира включает в себя небольшую кухню с антикварным обеденным столом, который также можно использовать как рабочее место. В полноценной ванной комнате есть душ и стильная изумрудная плитка. Особого внимания заслуживает маленький балкон с великолепным видом на реку Эй.