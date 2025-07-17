AirAsia открывает новый прямой маршрут, облегчающий доступ к скрытым жемчужинам Северного Вьетнама
AirAsia запустила новый прямой маршрут, соединяющий аэропорт Дон Муанг в Бангкоке с международным аэропортом Хайфон в Северном Вьетнаме. Это решение подчеркивает усилия по открытию доступа к второстепенным городам, выбирая Хайфон вместо более известных аэропортов в Ханое или Хошимине. Теперь путешественники могут наслаждаться более быстрыми поездками, более удобными пересадками и более легким доступом к менее посещаемым районам Северного Вьетнама.
Начиная с 16 июля 2025 года рейсы будут выполняться четыре раза в неделю в следующие дни:
- Понедельник
- Среда
- Пятница
- Воскресенье
Это решение подчеркивает региональный фокус на улучшении сочетания со второстепенными городами, где Хайфон выбран вместо больших и более известных хабов, таких как Ханой или Хошимин.
- "Вьетнам остается одним из ключевых стратегических рынков AirAsia и показывает значительные перспективы роста. Продолжая расширять нашу сеть, гости могут рассчитывать на еще большее количество туристических возможностей, охватывающих новые направления в регионе", – Сантисук Клонгчайя, генеральный директор Thai AirAsia.
Благодаря новым рейсам туристы могут легче посетить несколько достопримечательностей вблизи Хайфона. Остров Кат Ба отличается ключевым направлением, предлагая впечатляющие карстовые пейзажи и возможности для пеших прогулок в национальном парке. Рядом с Кат Ба расположен залив Лан Ха, известный своими спокойными водами и популярный для каякинга и лодочных экскурсий. Для тех, кто ищет спокойного уединения, пагода Ду Ханг предлагает традиционный дизайн и отражает местную религиозную культуру.
Маршрут также открывает доступ к другим интересным местам, в частности пляжу К Сон, известному своей песчаной береговой линией и местными рынками морепродуктов. Любители природы найдут возможности для пеших прогулок и наблюдения за птицами в почти девственном лесном заповеднике Туи Нгуен неподалеку. Интересующиеся экотуризмом могут насладиться спокойными лодочными прогулками по реке Транг Кен, позволяющей детально рассмотреть ее преуспевающую мангровую экосистему.
Новый прямой маршрут между Бангкоком и Хайфоном обеспечивает более быстрый и удобный доступ к пейзажам и культурным достопримечательностям Северного Вьетнама. Этот маршрут облегчает организацию путешествий, от коротких уикенд-поездок до более длительных исследований. Соединяя Хайфон с Бангкоком, новый маршрут способствует региональному туризму и поощряет посещение тех частей Вьетнама, которые обычно видят меньше международных туристов.