Африканское сафари с ограниченным бюджетом: от Кении до Ботсваны по разумной цене

Многие путешественники мечтают об африканском сафари, но это приключение далеко не самое дешевое. Поэтому многие не решаются реализовать эту мечту, считая ее слишком дорогой. Действительно, индустрия сафари часто подчеркивает эксклюзивность условий, предлагая роскошные лоджи, гламурные кемпинги. Кроме того, сафари-направления удалены от основных транспортных узлов, а до некоторых можно добраться только на небольшом самолете, что значительно увеличивает расходы. Следует признать, что хорошее сафари не может быть очень дешевым. Но дорогим – да, даже астрономически дорогим. К примеру, в кемпе Zarafa в Ботсване во время пика сезона одна ночь может стоить до 5000 долларов на человека. Добавьте к этому перелет, трансферы и другие местные расходы – и отпуск на 6 дней может обойтись примерно в 35 000 долларов.

Однако для разных туристов понятие комфорта может отличаться. Для кого-то самое дешевое африканское сафари в кемпинге будет лучшим вариантом. Это важно учитывать при планировании, чтобы получить максимум от поездки. Если ваша цель – провести как можно больше времени в саване, наблюдать за дикой природой и сделать великолепные фотографии, не стоит тратить деньги на египетскую хлопчатобумажную постель или элитные вина.

Организация доступных африканских сафари также зависит от времени года. Правильный период может сэкономить вам внушительную сумму. Например, рассмотрите межсезонье вместо пикового времени – качество вашего сафари от этого не пострадает. С ноября по январь в Восточной и Южной Африке идет период так называемых "коротких дождей": днем может пройти один-два дождя. Они не сильно помешают вашему сафари, но если поездка коротка, каждый миг ценен. Однако даже в разгар сезона дождей в Кении и Танзании бывают ясные дни, а национальные парки с дикими животными будут практически безлюдными.

Суть в том, что если разумно планировать доступные сафари-поездки, вы можете получить увлекательный опыт, не превысив бюджет. Этот путеводитель расскажет о самых дешевых сафари-направлениях и посоветует, когда и где искать ваше африканское приключение.

Кения

Национальные парки Кении известны своими популяциями слонов. Источник: Pixabay Национальные парки Кении известны своими популяциями слонов. Источник: Pixabay

В Кении можно найти сафари с хорошим соотношением цены и качества. Из неприятных моментов для кошелька стоит отметить повышение платы за вход в парки (примерно 60 долларов в день за человека). Но с другой стороны, здесь есть отличные возможности для наблюдения за харизматичными представителями дикой природы.

Когда ехать

С июня по октябрь в Кении минимальное количество осадков и не столь жарко, поэтому это пиковое время. С середины марта по май-июнь длится сезон сильных дождей (масика), тогда как ноябрь-декабрь – сезон коротких дождей (ули). На этой основе межсезонье следует рассматривать в конце мая и начале ноября. Конечно, никто не может гарантировать идеальную погоду, но это самое оптимальное время для недорогого африканского сафари в Кении.

Куда ехать

Самое популярное событие в этой стране – Великая миграция, когда примерно 1,5 миллиона антилоп гну, включая зебр, газелей и их сопутствующих хищников, перемещаются из парка Серенгети в Танзании в Масайю-Мар в Кении. Это движение циклично и происходит большими волнами, обычно между июлем и октябрем. В настоящее время сюда приезжают международные СМИ для съемок документальных фильмов, а туристические автобусы заполняют всю территорию. И, естественно, это самый дорогой период, поэтому избегайте его, если ваша цель доступна сафари.

Национальный заповедник Масаи-Мара, прежде всего, известен своими прайдами львов и является туристической горячей точкой. Но для самого доступного африканского сафари лучше остановиться в одном из частных заповедников в пределах Mara Conservancies. Их около 15 на северной границе Масаи-Мара, и вместе они охватывают территорию чуть меньше его. Эти частные зоны имеют хорошие лоджи для наблюдения за дикой природой и ночлегом. Одним из лучших преимуществ пребывания в них есть эксклюзивность. Здесь действуют более строгие ограничения на количество людей, которые могут оставаться на ночь, и количество машин вблизи диких кошек. Вы также сможете наблюдать за дикой природой, стадами антилоп и большими котами, а по желанию можете дополнить опыт дневными и ночными экскурсиями или пешими прогулками с гидом. Например, в Saruni Wild самое доступное африканское сафари на 6 ночей в ноябре может стоить 2580 долларов на человека с питанием, напитками, платой в заповеднике и сафари, но без учета стоимости перелетов из вашей страны.

Кроме самого популярного (читай дорогого) парка Масаи-Мара, есть и другие, которые не уступают ему в эксклюзивности. К примеру, Национальный парк Амбосели на границе Кении и Танзании славится своей популяцией слонов, здесь обитают 400 видов птиц и 47 видов хищных животных. И все же вашим постоянным фоном будет знаменитая гора Килиманджаро.

Танзания

Доступное ночное проживание в роскошных сафари-палатках. Источник: Pixabay Доступное ночное проживание в роскошных сафари-палатках. Источник: Pixabay

Плата за вход в национальные парки в Танзании более приемлема по сравнению с Кенией, но все еще выше, чем в Южной Африке. Во многих парках Танзании может быть сложно найти бюджетное или среднее по цене размещения. Но с положительной стороны следует отметить одну из самых богатых концентраций дикой природы в Африке.

Когда ехать

С точки зрения климатических условий Танзания имеет определенное сходство с Кенией. Самые благоприятные погодные периоды для лучших доступных африканских сафари наблюдаются в конце мая и начале ноября.

Куда ехать

В Танзании есть несколько заповедников, являющихся самыми популярными направлениями для африканских сафари, включая бюджетные. Первый из них – зона сохранения Нгоронгоро. Она занимает дикие территории вокруг знаменитого одноименного кратера и включает известное ущелье Олдувай. Здесь обитает огромное разнообразие животных, включая львы, гепарды, зебры, буйволы, бегемоты, шакалы, слонами и леопардами. Как место для остановки можно рассмотреть Sanctuary Ngorongoro Crater Camp на краю кратера. Здесь есть 10 прекрасных палаток в стиле сафари с душами, лаунджем и баром. Также есть уютный мобильный палаточный лагерь Sanctuary Kichakani в самом сердце Серенгети. Некоторые операторы предлагают возможность 6-дневного сафари в нескольких лагерях по цене около 7000 фунтов на человека, включая трансферы, перелеты, сафари, платы за парки, еду и напитки.

Второе не менее популярное направление для поездки в Танзанию — Национальный парк Тарангире. Он занимает шестое место среди парков страны по площади, с огромными стадами буйволов и слонов, многими большими котами, а также ориксами, геренуками и куда. Водно-болотные угодья парка привлекают большое количество птиц: здесь обнаруживается около 550 видов. С августа по октябрь через парк Тарангире мигрируют стада зебр и антилоп.

Один из лучших доступных сафари в Африке можно найти в юго-восточной части парка, где расположен Oliver's Camp. Он предлагает своим посетителям 10 комфортабельных палаток и дневные и ночные поездки для наблюдения за дикой природой. Совместите отдых в этом лагере и мобильном палаточном лагере Ubuntu Migration Camp (по три дня в каждом) по цене от 6135 фунтов на человека, включая перелеты, трансферы и питание.

Еще один отличный вариант для самых доступных сафари в Африке в Танзании – Национальный парк Руаха. Это самая большая природоохранная территория площадью 20 000 квадратных километров в Восточной Африке. Парк может похвастаться почти нетронутым экосистемой, поэтому сафари здесь будет действительно уникальным. Здесь обитает большое разнообразие животных, включая слоны, антилопы, буйволы и даже редкие и исчезающие виды, такие как дикие собаки. Ikuku Safari Camp расположен на возвышении, поэтому его лоджи предлагают потрясающие виды на равнины внизу. Здесь есть 7 номеров с большими балконами и соломенными крышами, а программа активностей включает пешие прогулки с гидом, поездки на автомобилях по равнинам и полеты на воздушном шаре. В ноябре шесть ночей с полным пансионом в этом лагере, внутренними перелетами и групповыми поездками можно получить примерно за 3500 фунтов на человека (международные трансферы не включены).

Южная Африка

Наблюдайте за животными в их природной среде. Источник: Pixabay Наблюдайте за животными в их природной среде. Источник: Pixabay

Цены в этом регионе, как правило, ниже, чем в Восточной Африке, поскольку многие заповедники, парки и варианты размещения ориентированы на туристов из соседних районов. Плата за вход в парки более разумна, и есть много отличных лоджей с хорошим соотношением цены и качества.

Когда ехать

В июне и начале сентября животные в Южной Африке больше зависят от больших водоемов, поэтому их легче найти. Это период высокого сезона. Для африканского сафари с ограниченным бюджетом выбирайте "плечи" - май-начало июня и период ближе к концу сентября и октября.

Куда ехать

Главный заповедник страны – Национальный парк Крюгера. Здесь обитает высокая концентрация животных, таких как львы, гепарды, жирафы, буйволы и слоны, а также многие виды птиц. Inyati Game Lodge, хоть и расположенный в западной части заповедника Саби Сэнд, имеет открытую границу с парком Крюгера. Удобства здесь более чем комфортны для посетителей: 11 шале, отфильтрованный бассейн, тренажерный зал с кондиционером, библиотека и винный погреб. Некоторые туроператоры, такие как Yellow Zebra Safaris, предлагают привлекательные предложения на доступные африканские сафари, например, 6 ночей с полным пансионом в этом лодже за примерно 4000 фунтов на человека, включая трансферы и поездки для наблюдения за дикой природой, но без международных перелетов.

Еще одно прекрасное направление для сафари в Южной Африке – частный природный заповедник Тимбавати севернее Саби Сэнд. Здесь можно любоваться великолепными равнинами и Драконовыми горами вдали, а также видеть львов, носорогов, слонов и буйволов в их природной среде. В центре Тимбавати для вашего недорогого сафари можно рассмотреть Walkers Plains Camp с 8 номерами, бассейном и частными террасами. Также есть хороший доступ из заповедника Саби Сэндс. Недалеко расположен Nottens Bush Camp с 16 площадками. Здесь есть бассейн длиной 20 метров, и каждый номер имеет частную деревянную террасу, где можно сидеть и любоваться видами бушвельда. Например, туроператор Ultimate Travel Company имел предложения на все включено сафари здесь (три ночи в Walkers Plains и три ночи в этом кемпинге) за примерно 5000 фунтов на человека, без учета международных перелетов.

Ботсвана

Закат в саване – незабываемая часть сафари-опыта. Источник: Pixabay Закат в саване – незабываемая часть сафари-опыта. Источник: Pixabay

Эта страна известна своими эксклюзивными сафари с ограниченным количеством участников и, соответственно, высокой стоимостью. Они в первую очередь ориентированы на тех, кто может платить огромные суммы. Но доступные поездки здесь также можно организовать, и возможности для самостоятельных сафари являются одними из самых лучших в Африке. Конечно, придется приложить усилия, чтобы найти что-то с приемлемой ценой.

Когда ехать

Пиковый сезон для туристических поездок в Ботсване – зимние месяцы. Более низкие цены и, в большинстве случаев, хорошая погода наблюдаются между апрелем и началом июня и октябре. Вы можете сэкономить еще больше в так называемом "зеленом сезоне" с января по март, но в это время наблюдать за животными сложнее из-за буйной зелени.

Куда ехать

Одна из самых богатых дикой природой и живописных зон в Африке — дельта Окаванго в северной Ботсване. Кроме многочисленных животных, здесь большое количество птиц, таких как карликовые гуси, карминные пчелоедки, белые цапли и рыбные орлы. Вблизи заповедника Мореми можно найти дешевые африканские отпуска в Mma Dinare Camp с 9 палатками. Отсюда вы отправитесь на охоту, экскурсию с гидом или прогулку на лодке мокоро во время высокого уровня воды. Вы сможете найти предложения от туроператоров на вторую половину ноября до конца марта (за исключением рождественских праздников) примерно за 2400 фунтов на человека, без учета стоимости международных перелетов.

На границе с заповедником Мореми и Национальным парком Чобе расположен Little Sable Camp, расположенный на возвышении с великолепными видами на равнины в дельте. Он принадлежит оператору Natural Selection, как и другие лагеря в этом огромном заповеднике, поэтому у вас есть возможность спланировать самое доступное африканское сафари в разных зонах заповедника. Например, шесть ночей "все включено" (четыре в Little Sable и две в Hyena Pan Camp в заповеднике Хваи внутри рощи деревьев мопане и с подземными укрытиями для наблюдения за животными) в апреле и ноябре 2024 года будут стоить 4220 фунтов на человека, без учета международных трансферов.

В северной части страны также есть зона, богатая дикой природой. Национальный парк Чобе является домом для самой большой популяции слонов в Африке — не менее 120 000 особей — а также больших стад буйволов, бегемотов, львов и антилоп. Здесь туристы могут провести эксклюзивные, но доступные африканские отпуска. Например, Ultimate Travel Company организует поездку на 6 ночей по цене от 5240 фунтов на человека со всеми перелетами и сафари. Вы проведете три ночи в Muchenje Safari Lodge в западной части парка в коттеджах с соломенными крышами с видом на реку, и еще три ночи на борту лодж-корабля Zambezi Queen, путешествуя по реке Чобе.

Зимбабве

Зимбабве имеет поразительную концентрацию животных. Источник: Pixabay Зимбабве имеет поразительную концентрацию животных. Источник: Pixabay

В этой стране также есть роскошные сафари-лоджи, но рядом с ними есть хорошие возможности найти самые дешевые места в палаточных лагерях, кемпингах и недорогих шале в пределах национальных парков. Таким образом, доступ к лучшим сафари-зонам будет таким же, как в роскошных лоджах.

Когда ехать

Пиковый сезон в этой южноафриканской стране – с июня по сентябрь, поэтому ваше время – апрель и май. Из-за политических проблем Зимбабве несколько потерял интерес среди туристов, но на самом деле он более мирный, чем соседняя Южная Африка.

Куда ехать

На северо-западе страны расположен Национальный парк Хванге, известный прежде всего тем, что имеет одну из самых больших популяций слонов на континенте. Зона Синамантелла привлекательна для хищников, таких как львы, и стад слонов из-за многолетних источников и вечнозеленых деревьев. Здесь расположен Bumbusi Wilderness Camp с ценами от 395 фунтов за ночь на человека. Упомянутый ранее туроператор Natural Selection предлагает 5-дневный пакет за 2675 фунтов на человека при двухместном размещении. Если у вас большая группа, размещение для четырех будет стоить 1970 фунтов на каждого. Предложение действует с апреля по май и с ноября по декабрь и включает трансферы без международных перелетов.

Еще одно место с хорошим соотношением цены и качества в Хванге – лодж The Hide с видом на водоем. Здесь есть 10 палаток с частными верандами, а лучшее бюджетное сафари на 6 ночей "все включено" стоит 2600 фунтов на человека, без учета перелетов из вашей страны.

Популярное направление для недорогого африканского сафари – Национальный парк Мана Пулс на крайнем севере страны вдоль реки Замбези. Для проживания там рассмотрите небольшие палаточные лагеря на 6-7 палаток, такие как Kavinga Safari Camp вблизи реки Рукмечи и Mana River Camp на берегу Замбези. Туроператор Ultimate Travel Company предлагает 6-ночный пакет на три ночи в каждом из этих лагерей за 5085 фунтов с перелетами. Здесь можно наблюдать за слонами, бегемотами, львами, нильскими крокодилами и многими видами птиц.